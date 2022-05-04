Кадр из фильма «Венец творения» / 2019 год

Детективный мини-сериал «Сладкая месть», показ которого состоялся на телеканале «ТВ Центр», набрал высокие рейтинги у зрителей. Исполнительница одной из ключевых ролей в сериале Любовь Тихомирова рассказала «Вечерке» о счастье для артиста, целебной силе искусства и письмах от поклонников.

— Любовь, расскажите о роли в фильме «Сладкая месть». Она не главная, но яркая.

— Я играю сразу двух персонажей! Зинаида и Раиса Полехины — мать и дочь. В сценарии есть интересная ремарка, от которой мы с режиссером, в сущности, и оттолкнулись. «Дочь была очень похожа на мать. Одно лицо». Еще нам помогло то, что мой игровой возраст колеблется от 25 до 45 лет.

Это значит, я могу играть как молодую героиню, так и в возрасте. Но самое интересное то, что обе эти героини были тоже сыграны в разных возрастах. То есть дочь Раиса сначала в 25 лет, затем когда ей за 30. А мать Зинаида сначала в возрасте 35 лет, затем в 45, 65… Для последнего варианта использовался пластический грим. Чтобы сделать морщины, наносили латекс. К тому же в кино снялась моя дочь Любава, она сыграла главную героиню в самом раннем детстве.

— Что для вас главный критерий при выборе роли? История в сценарии, партнеры по съемкам, гонорар?

— Всегда первичен материал, история. Под хороший материал идут хорошие артисты. Здорово, если повезет с режиссером. Но надо понимать: то, что ты читаешь, и то, что получается, это не всегда одно и то же. Поэтому хорошо бы перед съемками обговорить с режиссером, что это будет, в каком жанре, в каком ключе. Чтобы свои иллюзии потом не разрушать. Но бывают разные периоды в жизни. Иногда соглашаешься на что-то такое незатейливое.

— А что для вас высокохудожественный проект?

— Был такой проект «Про это, про поэта и про Лилю Брик», который выдвинули на «Тэффи». Мы снимали в Германии, во Франции, в России. Я играла актрису, которая хочет сыграть роль возлюбленной Маяковского. И через поиск себя в этой роли она ищет себя. Это было очень интересно.

— Но кино — это не только деньги, творчество и друзья. Это еще и трюки иногда. В фильме «Такая, как все» вам пришлось нырять в Волгу при 19 градусах.

— Купание в Волге было очень сложным! Я жуткий мерзляк, никак не морж. К тому же все нужно было сделать быстро и качественно, с улыбкой, без поморщиваний от холода — пока солнце заходит, буквально за 40 минут. Практически один–два дубля. Мне помогло только одно: что операторы зашли в воду со мной. Втроем было не так холодно (смеется).

А в сериале «Всегда говори всегда» мою героиню застреливали в упор. Делали «подсадку»: это такая штучка, которая разливается «кровью» в том месте, где в тебя выстрелили. Это было психологически очень страшно. Да, это театр, но все равно есть случаи, когда актеры действительно умирают на таких съемках. Есть история, что один артист даже погиб при таком трюке, у него было слабое сердце. В общем, много всего у меня в голове было на этот счет. Камера, мотор, а я реву. Режиссер еле меня успокоил. Снимаем дубль — и тут ружье дает осечку. И весь запал ужаса у меня ушел на эту осечку. Когда меня «убивали» второй раз, я уже успокоилась.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

— У вас есть любимая роль (театральная, скорее всего)? Любимый режиссер?

— Обожаю театр. Почти никогда не отказывалась от театральных предложений. Сейчас у меня восемь или десять спектаклей. Я и в Москве много играю, и гастролирую. В принципе я счастливый человек в этом плане. У меня не было остановки в театральной практике с момента окончания института. С первого курса института я попала в Театр Вахтангова. Практика шла параллельно с учебой. Не всем артистам так везет. Любимая роль — цыганка Тина в мюзикле «Хищники» по повести Чехова «Драма на охоте». Мне приходится петь. И это не комедия, как принято часто в антрепризе, это глубокий, качественный театр. Постановка петербургского режиссера Валерия Владимирова.

— Что делает вас счастливой в профессии? Нужен ли оглушительный успех, супервостребованность для того, чтобы чувствовать себя хорошо?

— Я гуманист. Я призвана нести радость людям. Может быть, это звучит наивно, но артист — это инструмент любви, инструмент смысла, если хотите. Искусство — это разговор с людскими сердцами, и, если нам удается достучаться до этих сердец, это большое счастье.

Эта обратная связь и есть самое главное. Люди пишут сообщения в соцсетях. Иногда приходят большие письма: «Вы помогли мне стать смелее, изменить жизнь, дали силы справиться с болезнью — прямо настоящей, физической»… Это правда: искусство обладает великой целительной силой. Поток любви — это именно то, ради чего я занимаюсь своей профессией. Актер и зритель — это две неразрывно связанные единицы.

— В интернете есть афиша антрепризных спектаклей, в которых вы участвуете. Не изменились ли планы в связи с трудными событиями последнего времени?

— Никакие гастроли не отменились. Напротив, я сейчас была в туре, сыграла 16 спектаклей, потом — были еще гастроли с двумя спектаклями. И сейчас я еду в тур на Дальний Восток еще с четырьмя спектаклями. Вы не представляете, с какой любовью люди нас ждут и встречают. Получить немножко света, радости — это сейчас очень нужно в потоке угнетающей информации. Человек имеет право на глоток свежего воздуха, который дает искусство. По моим наблюдениям, сейчас потребность в искусстве у людей возросла. Залы заполнены, это дорогого стоит.

Фото: Елена Горбачева

ДОСЬЕ

Актриса Любовь Тихомирова родилась 7 сентября 1978 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 2000 году окончила Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина. Входила в труппу театра «Сатирикон» и театра имени Е. Б. Вахтангова. В настоящий момент актриса театра Антона Чехова. В 2007– 2010 годах — актриса юмористического шоу «Слава Богу, ты пришел!» на телеканале СТС.

Помощь детям

«Да, я принимаю участие в благотворительных движениях, — говорит Любовь. — Я волонтер благотворительного фонда Гоши Куценко «Шаг вместе», ездим к детям в больницы, занимаемся арт-терапией, устраиваем акции.

Кроме того, я член попечительского совета фонда «Полноценная жизнь» для людей с ограниченными возможностями здоровья и фонда «Радость добрых дел». Но актриса не любит много рассказывать об этом: благотворительность — очень личная вещь, это часть твоей души. Это так же естественно, как дышать.

Мама — самый надежный человек

«Человек, который поддерживает меня всегда и во всем. И ей очень нравится роль счастливой бабушки, к тому же в вопросах воспитания мы сходимся. Я могу оставить ей ребенка и спокойно уехать на гастроли», — делится актриса.

Здоровый образ жизни

«Я ни разу не выкурила ни одной сигареты, не выпила больше полбокала вина», — утверждает артистка. На вопрос, как это у нее получилось, Любовь говорит: «У меня в семье никто не курил, и у меня не было никогда такого желания. На съемочной площадке мне приходилось два раза в жизни держать сигарету, и это было непросто, я кашляла. А зачем люди пьют, я вообще не понимаю. Чтобы расслабиться, отключить голову? Мне трудно судить, мне не нравится ощущение плывущей реальности. Люблю чувствовать жизнь всеми рецепторами. Чтобы расслабиться, я предпочитаю хорошо выспаться».

Чуть не стала балериной

«С четырех лет я танцую, и в третьем классе встал вопрос о том, чтобы поступать в Вагановское училище. Я была маленькая, щупленькая — как раз то, что нужно для балетной школы. Но при этом я была очень творческим ребенком. Просто я не думала, что это все творчество — домашние и школьные спектакли, конкурсы, представления — может быть профессией. И тут к нам в Питер приехал детский мюзикл «Айболит со Зверинской улицы», и я впервые увидела, как дети на сцене и поют, и танцуют одновременно. Меня это потрясло.

Я сказала маме: «Не хочу только танцевать, хочу и петь, и все вместе». И она сказала: тогда надо идти в театральное. И пошла я в театральный кружок в Доме пионеров», — рассказывает Любовь Тихомирова. А в 9-м классе актриса поступила в Лицей драматического искусства, пройдя сложнейший конкурс.