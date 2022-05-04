Ремонт в квартире: какие покрытия для пола и стен использовать

Фото: Анна Быкова/ Вечерняя Москва

Самые трудозатратные и дорогостоящие этапы во время ремонта квартиры это работы по полу и стенам. Многие не знают, как правильно спланировать этот момент, в результате появляются незапланированные траты и злость на самого себя. Как составить план по ремонту пола, какие материалы выбрать и выйти из этого победителем, читайте в этой статье.

Перед тем, как приступать к ремонту квартиры в целом, важно иметь на руках готовый дизайн-проект, планы по разводке сантехники и электрики и, конечно, расчеты будущих затрат. Теперь подробнее.

Определитесь с объемом работ — какой ремонт вы хотите сделать, капитальный или косметический? От этого напрямую зависит тип работ и количество необходимых материалов. Составьте перечень материалов и инструментов, которые вам понадобятся. Если вы не уверены, что именно вам нужно, обратитесь за услугами специализированных ремонтников, которые подскажут, что им понадобится в ходе работ. Сделайте таблицу со всеми расходами — лучше понимать, какую именно сумму вы вложите в будущий ремонт. Рекомендуется записывать все покупки: и крупные, и мелкие.

На какие материалы стоит обратить внимание

Одним из популярных покрытий на сегодняшний день является инженерная доска для пола. Это инновационная разновидность деревянного пола, состоящая из двух слоев и имеющая значительные преимущества:

— долговечность;

— сочетание с системами подогрева;

— хорошая тепло- и звукоизоляция;

— лакированная поверхность, устойчивая к воздействию ультрафиолета;

— значительный выбор отделок и фактур.

Однако стоит помнить, что инженерная доска не подходит для помещений с высокой влажностью, вроде ванной комнаты или кухни. Также рекомендуется наклеить на ножки мебели прорезиненные или тканевые подложки, что позволит уберечь пол от вмятин и царапин.

Еще одним популярным в последнее время напольным покрытием стала массивная доска. Есть разные виды такого покрытия: тонированная, состаренная, брашированная и обработанная песком.

Из преимуществ массивной доски — ее экологичность, долговечность, эстетика. Также ее укладка выполняется просто, справятся даже новички. Кстати, толщина доски позволяет обновлять напольное покрытие, регулярно оставляя внешний вид без изменений.

Что касается ремонта стен, то стоит рассмотреть вариант с декоративными панелями. Они могут легко посоперничать с многочисленными видами обоев и красок для стен. Панели бывают квадратными или прямоугольными, имеют большое количество вариаций рисунков. Еще их можно окрасить в желаемый цвет.

К преимуществам 3д панели стоит отнести безопасность, долговечность, экологичность, оригинальность. При этом их несложно монтировать. Для крепления панелей применяют несколько методов: каркасный, клеевой и монтаж с помощью шурупов.

В первом случае плитки монтируют на конструкцию из металлопрофиля. Важно понимать, что площадь помещения при таком методе станет меньше, поэтому для малых пространств им пользоваться не стоит. Во втором случае панели нужно устанавливать на идеально ровное и чистое основание. Третьим вариантом следует воспользоваться, если у стен неровная поверхность — шурупы закручиваются с использованием плиты со специальными направляющими на обратной стороне.

На правах рекламы

ИП Ткаченко Д.В., ОГРНИП 320774600023108. Адрес: Москва, ул.Староалексеевская, 5, офис 105.