Смотрят воины с небес: монумент увековечил память героев-ополченцев, которые ценой своих жизней спасли столицу в самые трудные дни

В церемонии открытия памятника героям-добровольцам на улице Теплый Стан приняли участие потомок бойца 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии Московского народного ополчения Ефим Итенберг, а также учащиеся кадетского класса Дарья Винокурова и Сергей Середин / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

5 мая был торжественно открыт памятник четырем дивизиям Московского народного ополчения второй волны формирования. В церемонии приняли участие потомки героев.

«Хочу, чтоб память о родных осталась на века.

На День Победы встану в ряд «Бессмертного полка»,

По Красной площади пройду, держа портрет отца,

Пусть смотрят воины с небес на нас издалека».

Такие стихи во время церемонии открытия памятника дивизиям Московского народного ополчения прочитал со сцены Ефим Итенберг. Он — сын Залмана Итенберга, ушедшего в 1941 году на фронт в рядах 3-й московской коммунистической стрелковой дивизии.

В память о подвиге ополченцев, воевавших в составе четырех дивизий второй волны формирования Московского народного ополчения, в сквере на улице Теплый Стан открыли памятник. Фрагмент неприступной стены, большая гранитная звезда, фигуры мужчин и женщин — ополченцев и Москва за их спинами. Место для монумента символичное — здесь, в Теплом Стане, стояли укрепления одного из участков Главного оборонительного рубежа Московской зоны обороны.

Свои стихи, написанные накануне, Ефим Итенберг читал со сцены, держа в руках портрет отца.

— Он ушел добровольцем с Третьей московской коммунистической стрелковой дивизией (МКСД) Московского народного ополчения, был сапером, потом политруком роты в 371-м полку. Затем они перебрались под Демянск. Там были сильные бои, его тяжело ранили в живот. Отец получил инвалидность, но все равно пошел на фронт. Окончил Военно-политическое училище имени Ленина, — рассказывает Ефим Итенберг. — До конца войны он не дожил всего пятьдесят дней — погиб в Польше.

Товарищ Ефима Итенберга Сергей Медведев тоже пришел на открытие с портретом, на котором фотография его тети — Марии Андреевны Медведевой. Участница Битвы за Москву, прошла долгий боевой путь и погибла 26 января 1945 года в маленьком венгерском селе Вереп во время жестоких боев с известной танковой дивизией СС «Мертвая голова». Девушку даже представили к званию Героя СССР, но командование наградило ее посмертно орденом Отечественной войны I степени.

Такие трагические истории помнят почти в каждой московской семье. У потомков ополченцев 3-й МКСД даже есть свое сообщество и сайт с книгой памяти, которая пополняется именами героев — защитников столицы.

«Мы запомним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков», — память о Битве за Москву отражена в строчках гимна столицы. Цель патриотической программы «Памяти Московского народного ополчения», в рамках которой устанавливаются памятники дивизиям ополченцев, — скоординировать работу по увековечению подвига простых людей, вставших на защиту родного и любимого города.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— Сегодня, 5 мая, очередная страница программы «Памяти Московского народного ополчения». Мы восстанавливаем историческую память о подвиге москвичей. За последние три года установлены памятники третьей, шестой, восемнадцатой, двадцать первой дивизиям. В 1941 году около 200 тысяч простых москвичей — студентов, преподавателей, аспирантов, рабочих, музыкантов — встали на защиту своего любимого города. 80 лет назад, в апреле 1942 года, закончилась Битва за Москву, и впервые фашистская машина сломала свои зубы об оборону нашего города.

ИСТОРИЯ

В соответствии с решением собрания актива Московской партийной организации, состоявшегося 13 октября 1941 года, во всех районах Москвы были сформированы коммунистические батальоны общей численностью 12 282 человека. В результате реорганизации рабочих и истребительных батальонов создали четыре московские стрелковые дивизии — 2-я, 3-я коммунистическая, 4-я и 5-я общей численностью 39 023 человека. Этим дивизиям и установлен памятник.