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Подготовка в Школе приемных родителей помогает расставить приоритеты

Павел Гриднев
Общество
Подготовка в Школе приемных родителей помогает расставить приоритеты
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Обучение в Школе приемных родителей (ШПР) — обязательный этап становления замещающей семьи. В 2021 году в столице его прошло свыше 2,6 тысячи человек. На занятиях слушатели изучают психологические, социальные, юридические, медицинские вопросы. Это позволяет будущим родителям оценить свои ресурсы, лучше понять себя и даже порой пересмотреть свои взгляды на родительство в целом.

Школа приемных родителей в Центре содействия семейному воспитанию «Полярная звезда» существует с 2014 года. Сейчас в ней ведут занятия три психолога и специалисты по работе с семьей. Запросы у слушателей в начале курса примерно одинаковые. Большинство хотят усыновить именно младенца, чтобы стать родителем и воспитывать ребенка с рождения. Преподаватель Елена Воейкова заметила, что по мере прохождения программы мнение у многих потенциальных родителей меняется.

— В начале мая завершается курс у очередной группы. Кандидаты в родители слушали лекции, активно участвовали в обсуждениях, рассказывали о своем опыте. «Благодаря подготовке в Школе приемных родителей, я осознала для себя несколько важных вещей.

Во-первых, окончательно поняла, что история про приемных детей — это не про поиски «своих» по каким-то параметрам, а принятие того, что вот есть дети, им нужна помощь. И у них вот такой возраст, пол, здоровье. А дальше следует сделать выбор: действительно ли ты готов к принятию в свою жизнь другого человека?

Вторым важным моментом было осознание, что ты не один. Даже не важно, что различий в наших взглядах и жизненных ситуациях может быть больше, чем сходства. Важно то, что происходит взаимообогащение и поддержка. Это очень ценный ресурс, — поделилась своими мыслями слушательница ШПР Тина Ланская.

От «хочу» к «могу»

По программе слушатели ШПР проходят различные блоки. Активное обсуждение и даже споры вызывают темы «Дети, пережившие жестокое обращение», «Горе и горевание», «Адаптация ребенка к новым условиям». По самым сложным темам слушатели делают презентации, организуют творческие мастерские по проектной деятельности. Сами ставят вопросы и отвечают на них.

— Курс разбит на темы, которые раскрывают специфику устройства в семью ребенка определенного пола, возраста и группы здоровья. Важно, что Школа приемных родителей показывает своим слушателям различия опыта воспитания детей в семье и детей без семьи. Структурированность и детальность каждого занятия — основа для правильной расстановки приоритетов будущих приемных родителей.

Также важно, что в рамках ШПР родителей переориентируют с постулата «какого ребенка я хочу» на постулат «какого ребенка я могу принять», — отмечает педагог-психолог Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» Ольга Ботова.

Для многих людей, приходящих в ШПР, не является очевидным, что их жизнь сильно изменится после приема ребенка: будет меньше свободного времени на себя, нужно будет подстроить график работы под ребенка или вообще уйти в отпуск по уходу за малышом, полностью поменяется ритм жизни. Порой это вызывает удивление.

На занятиях рассматриваются и проигрываются небольшие истории, делаются упражнения, позволяющие на короткое время погрузиться в сложные ситуации, даются пояснения специалистов.

— У меня изменилось мнение о предпочтительной для нас форме семейного устройства. Также расширились представления о возрастном диапазоне детей, которых мы могли бы принять в семью, — комментирует Анастасия, слушательница ШПР Центра содействия семейному воспитанию «Полярная звезда».

Ее поддерживает сокурсник Иван:

— Изначально мы с супругой решили, что нам «подходит» ребенок от 1 года до 5 лет. Теперь же готовы рассматривать и детей другого возраста и принять сразу нескольких ребят.

Подготовка в Школе приемных родителей помогает расставить приоритеты Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Оценить ресурсы

Школа дает знания даже тем, у кого есть опыт родительства. Часто кровные родители говорят: «Если бы у меня были эти знания раньше, я поступил бы по-другому». В процессе прохождения подготовки в школе переосмысливается опыт взаимодействия не только с ребенком, но и с собственными родителями.

У слушателей всегда возникает множество вопросов, и одна из задач Школы приемных родителей — дать наиболее исчерпывающие ответы, а также помочь сориентироваться в информационном поле, связанном с замещающим родительством. При необходимости слушатели могут обратиться за консультацией и после окончания подготовки.

Знания и навыки, полученные в Школе приемных родителей, помогают кандидатам определиться с решением, оценить ресурсы (как свои, так и своего окружения) и готовность к приему ребенка, а также определить вопросы, которые нужно решить до прихода ребенка в семью (например, закончить ремонт или переехать).

— В целом прохождение Школы приемных родителей, на наш взгляд, позволяет кандидатам снизить уровень тревожности и принять более взвешенное и разумное решение, от которого зависит судьба ребенка и их будущей семьи, — убеждена ведущая Школы приемных родителей Центра содействия семейному воспитанию «Маяк» Анастасия Ходакова.

ЗАМЕТКА

Узнать больше о школах приемных родителей можно на портале «Моя новая семья». На портале полезную информацию для себя также найдут будущие приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

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