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Бренды по осени считают: мировые компании ищут способ возобновить работу в России

Рената Лебедева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Бренды по осени считают: мировые компании ищут способ возобновить работу в России
Фото: depositphotos

В начале марта многие иностранные бренды одежды заявили о приостановке своей работы в России. Список до сих пор ежедневно пополняется. Однако крупные компании не стремятся оборвать все связи с нашим рынком и уже ищут способы возобновить деятельность. «Вечерка» узнала, какие сложности возникли у мировых ретейлеров и когда они смогут вернуться в нашу страну.

Многие компании не хотят терять российский рынок, а их временный уход вызван техническими сложностями, а не определенной политической позицией, утверждает эксперт по торговле и финансам Вячеслав Долгов.

— Известные бренды одежды Zara, Bershka, H&M, Stradivarius, Mango до последнего надеялись продолжить работу в штатном режиме, — поясняет эксперт. — Однако санкции сильно ударили по логистике — большинство вещей доставлялись с помощью авиаперевозок, а сейчас все страны Евросоюза закрыли воздушное пространство. Многие ищут обходные пути, договариваются с новыми службами доставки, но это долгий процесс.

Вызовом стали и санкции, наложенные на российские банки. Они осложняют процесс денежного расчета с зарубежными компаниями, а в некоторых случаях делают его невозможным.

— Тем не менее иностранные арендаторы сохраняют за собой площади в торговых центрах, платят зарплаты сотрудникам. А некоторые магазины, открытые по франшизе, и вовсе работают. Но бесперебойность доставок обеспечить пока не могут, — добавил эксперт.

По прогнозам специалиста, полностью перестроить свои бизнес-процессы компании, приостановившие работу, смогут к осени.

— К этому времени ситуация значительно прояснится. А пока российские дизайнеры наращивают темпы производства: чтобы как-то заместить временно ушедшие бренды, — рассказал Долгов.

КСТАТИ

Известная немецкая компания по производству спортивной одежды подсчитала убытки от приостановления работы в России: 250 миллиона евро (более 18 миллиардов рублей).

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