Что написано о Второй мировой войне в учебниках разных стран мира

Историческая память играет ключевую роль в народном самосознании и во многом определяет вектор развития страны. Способность народа помнить и понимать свое прошлое формирует культурный нарратив, передающийся из поколения в поколение и лежащий в основе национального самосознания. Однако нередко страны фальсифицируют историю, закладывая ложь в сознание молодого поколения. Особенно часто подобные исторические искажения связаны со Второй мировой войной. В преддверии Дня Победы «Вечерняя Москва» выяснила, как самая страшная война в истории человечества описываются в школьных учебниках истории разных стран.

США

День Победы во Второй мировой войне в Штатах, как и в Западной Европе, отмечают 8 мая. В исторической памяти этой страны основное внимание уделяется войне США с Японией и высадке Союзников в Нормандии (часто эту операцию именуют D-Day, она состоялась 6 июня 1944 года — прим.«ВМ»).

В американском учебнике «Мировая история: Новая эра» (World History: The Modern Era by Elisabeth Gaynor Esler, New Jersey Edition, 2007) войне и послевоенному времени посвящена 17-я глава, она охватывает период с 1931 по 1955 год. Авторы обращают внимание на провал «политики умиротворения» Гитлера, которую проводили Великобритания и Франция в 1930-е годы. Также упоминается, что эти страны рассматривали «Гитлера и фашизм в качестве защиты от куда большего зла — распространения советского коммунизма».

В пособии отмечается, что Гитлер решил напасть на СССР после «неудачи в битве за Британию», что было его роковой ошибкой. Одной из «впечатляющих побед Союзников» на Тихоокеанском фронте называется битва у атолла Мидуэй, произошедшая в июне 1942 года. По итогам этого сражения американская армия уничтожила четыре японских авианосца и свыше 250 самолетов, в результате чего Япония была лишена возможности «проводить какие-либо наступательные операции».

Переломным моментом Второй мировой войны, как отмечается в учебнике, стали события на Советском фронте — победы Красной армии на подступах к Москве, Ленинграду и битва при Сталинграде:

— После битвы при Сталинграде Красная армия взяла на себя наступательную инициативу и оттеснила немецких захватчиков. Силы Гитлера терпели невосполнимые потери как в рядах войск, так и в боеприпасах. К началу 1944 года советские войска стали продвигаться в Восточную Европу.

Среди основных причин победы Союзников в войне называются: недооценка Гитлером военного потенциала СССР и производственные мощности США.

— Гитлер, который обладал всей полнотой военной власти, принимал неверные решения, — говорится в книге. — Он недооценивал способность Советского Союза противостоять немецкой армии. Другой причиной послужили большие производственные мощности США. К 1944 году США производили в два раза больше, чем все державы Оси в целом. В то же время бомбардировки союзных войск подорвали немецкую промышленность.

Великобритания

В британском учебнике истории «XX век: История мира с 1901 года до настоящего времени» (J.M. Roberts. Twentieth Century: The History of the World, 1901 to the Present. Allen Lane, The Penguin Press) отмечается ведущая роль Великобритании и Франции в попытке достижения мира в Европе в 1930-е годы. В то же время подчеркивается, что «ни британский, ни французский народы, ни их правительства не восприняли с энтузиазмом отведенную им роль».

В то же время, по мнению авторов, до 22 июня 1941 года СССР тесно сотрудничал с нацистской Германией, поставляя ей ресурсы. Впоследствии Советы, говорится в учебнике, и вовсе «извлекли выгоду из соглашения о ненападении, присоединив страны Прибалтики, отодвинув границу с Финляндией и заняв часть территорий Польши».

Особая роль в книге отводится битве за Британию (июль-октябрь 1940 года), в которой «британский народ оказался наедине с врагом». Здесь же приводится цитата Уинстона Черчилля о британцах: «Никогда еще в истории конфликтов человечество не было обязано столь многим столь небольшому числу бойцов».

Кроме того, авторы подчеркивают важность битвы за Атлантику, от исхода которой «зависела судьба Великобритании и в некоторой степени возможность Советского Союза получать промышленную продукцию из США».

В британском учебнике истории не называются причины победы в войне, однако проводится своеобразная мысль:

— Несмотря на чувства жертв, можно провести различие между нацистской тиранией и фанатичной, преданной жестокостью японцев или между нацизмом и жестокими оборонительными действиями в почти параноидальной борьбе Сталина с возможной оппозицией.

Франция

Неожиданное поражение в войне с гитлеровцами, за которым последовала оккупация Франции, на протяжении долгого времени было исторической травмой французского народа. В учебнике для абитуриентов «История для подготовки к вступительному экзамену в Институт политехнических исследований» (L'histoire à l'examen d'entrée à Sciences-Po, Prépas IEP, Benoît Pellistrandi. Sedes, Paris, 2007) написано о том, как капитуляция страны повлияла на ход кампании:

— Молниеносное поражение Франции привело к нарушению баланса сил. Легкая победа Германии над Францией сломила моральный дух даже больше, чем разгром Польши. Казалось, что франко-британские силы смогут оказать сопротивление, потому что силы сторон были примерно равны.

Авторы учебника обращают внимание на промедление США с поддержкой для Великобритании и Союзников из-за закона «Cash and Сarry», который вынуждал Штаты сохранять нейтралитет и придерживаться изоляционной политики. Тем не менее военная помощь США сыграла важную роль в победе над странами Оси:

— Без этой помощи, которую США оказывали благодаря закону о ленд-лизе, Советскому Союзу было бы сложнее разгромить Гитлера, — говорится в пособии. — Однако в то же время советская победа зиждилась на храбрости войск и патриотическом подъеме, которому благоприятствовало смягчение политического режима.

Авторы французского учебника признают значительный вклад СССР в победу над Гитлером и рост авторитета страны в послевоенное время:

— Престиж Советского Союза и стремление к социальной справедливости объясняют, почему коммунистические идеи в Европе были настолько влиятельными в конце 1945 года. Но тесная связь между Москвой и коммунистическими партиями страшила тех, кто видел в амбициях Сталина угрозу для Европы.

Китай

Часть историков страны полагает, что началом Второй мировой войны стоит считать нападение Японии на Китай в 1937 году. Поднебесная сильно пострадала от милитаристской Японии и была полностью освобождена от японской оккупации советскими войсками в 1945 году.

В китайском учебнике «Факультатив по истории. Войны и мир в XX веке» (Учебник для старших классов. Издательство «Народное образование», Пекин, 2005) европейскому театру военных действий уделено значительное внимание. Авторы пособия обращают внимание на то, что «после Мюнхена СССР окончательно утратил доверие к Великобритании и Франции, проект создания коллективной безопасности потерпел неудачу». Из-за невозможности выстроить антигитлеровскую коалицию СССР был вынужден заключить «Пакт о ненападении» с Германией. Этот договор, как отмечается в учебнике, позволил социалистической державе выиграть время для подготовки к войне.

В книге выделены четыре ключевых сражения, которые предопределили победу Союзников и оказались переломными: битва за Москву, Сталинградская битва, битва за атолл Мидуэй, битва при Эль-Аламейне (сражение Североафриканской кампании в 1942 году — прим. «ВМ»).

Одним из итогов войны, как отмечается в учебнике, стало окончательное исчезновение колониального раздела мира и возникновение нового мироустройства:

— Война изменила устройство мира: СССР и США стали сверхдержавами, Западная Европа постепенно перестала быть мировым центром, который переместился в Азиатско-Тихоокеанский регион (США превратились в мирового капиталистического гегемона).

Япония

В учебнике истории «Понятная история Японии в вопросах и ответах» (Като Бундзо, Итикава Синити, Исии Икуо, Часть 3. «Последние годы сегуната Токугава — современность», 1-е издание, 1992. Акционерное общество «Ооцукисё:тэн») отмечается, что в 1937–1945 годах страна «вела захватническую войну в Китае и стремилась установить новый мировой порядок в Азии». Реализуя свою политику, Япония заключила союз с Германией и Италией.

Переломным моментом войны авторы учебника считают битву у атолла Мидуэй, исход которой «был предрешен еще до ее начала», так как армия США заранее знала расположение японских кораблей. Отмечается доблесть японских солдат, которые «сопротивлялись до последнего и все пали на поле боя». В Японии сражения с участием японской армии во Второй мировой войне называют «битвой до последнего солдата».

В японском учебнике уделено внимание лишь противостоянию на Тихоокеанском фронте. События в Европе затрагиваются только в контексте переговоров между Союзниками. В частности, в книге говорится о Потсдамской декларации, на которой обсуждалось будущее Японии.

Особое внимание авторы обращают на атомную бомбардировку японских городов. По их мнению, решение о сбрасывании бомб на мирные города не имело под собой военных оснований и было продиктовано желанием США показать, «что Япония капитулирует исключительно благодаря их усилиям»:

— Поражение Японии было лишь вопросом времени. Бомбу на жителей Хиросимы и Нагасаки сбросили по внешнеполитическим причинам: в своей послевоенной азиатской политике США, в особенности для противостояния СССР, стремились навязать всему миру впечатление, что именно они нанесли «решающий удар» по Японии.

Страны Прибалтики

В 1940 году Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР. На этот шаг советское руководство пошло для того, чтобы отодвинуть свою границу и лишить потенциального агрессора плацдарма для наступления. Однако страны Прибалтики негативно отнеслись к действиям Советов и по сей день оценивают их как оккупацию.

Судя по учебникам истории прибалтийских стран, они не считают себя победителями во Второй мировой войне. Ниже приведены выдержки из трех учебных пособий.

Учебник «История Литовского государства»:

— Окончание Второй мировой войны принесло странам Европы конец нацистской оккупации и восстановление их государственности. Лишь три балтийских государства — Литва, Латвия и Эстония были «возвращены в братскую семью советских народов». Началась новая советская оккупация — Литва вновь стала «союзной республикой в составе СССР», а на самом деле — провинцией, управляемой ЦК ВКП(б) и Советом народных комиссаров СССР.

Учебник «История Латвии для средней школы»:

— По итогам войны Латвия снова попала под советское оккупационное ярмо. Балтийские страны остались инкорпорированными в состав СССР. В 1945 году на Потсдамской конференции И. Сталин добился согласия западных союзников на новый послевоенный порядок в Европе.

Учебник для гимназии «История Эстонии»:

— Приходится признать, что Эстония оказалась в числе проигравших Вторую мировую войну. В результате войны Эстония на много лет подпала под власть СССР, и все решения по Эстонии принимались отныне в Москве.

Украина

В последние годы содержание украинских учебников истории подвергалось неоднократному пересмотру. В обществе продолжается дискуссия не только об итогах Второй мировой войны, но и о месте страны в мировой истории. Во многом подобная тенденция связана с ростом националистических настроений внутри Украины, отсюда и желание во всем видеть «особую роль» украинского народа.

Вот, что говорится о победе в войне в учебнике «История Украины», 11-й уровень (авторы Е. И. Пометун, Н. Н. Гупан, издательство «Освiта»):

— Главная роль в победе стран антигитлеровской коалиции принадлежала Советскому Союзу и его Вооруженным силам. Значительный вклад в победу внес украинский народ. Как отметил известный английский политик У. Черчилль, среди всех народов, которые оказались под властью Германии, чуть ли не больше всех пострадал украинский. Но вместе с тем он ценой миллионов своих представителей внес огромный вклад в победу над ней. <…> Большим был вклад Украины в создание материально-технической базы победы над Германией.

Россия

Для нашей страны победа во Второй мировой, а вместе с тем и Великой Отечественной войне — одна из важнейших духовных скреп. Со страниц российских учебников школьники узнают о подвиге многонационального советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками.

Ключевыми событиями в войне считаются битва за Москву, битва под Сталинградом, Курская битва, операция «Багратион». Последняя является одной из крупнейших успешных наступательных военных операций за всю историю человечества.

Важное место в отечественном историческом нарративе занимает освобождение Европы и, как его кульминация, — битва за Берлин. Вот что об этом написано в учебнике «История России», 11-й класс (авторы А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко, Москва, изд-во «Просвещение», 2010 г.):

— Одновременно с Берлинской операцией Советская армия развивала стремительное наступление по другим направлениям: в феврале 1945 года с боями была взята столица Венгрии Будапешт, в апреле — Кенигсберг и столица Австрии Вена, в мае — столица Чехословакии Прага. В ночь на 9 мая 1945 года представители германского командования подписали Акт о безоговорочной капитуляции. Этот день навсегда вошел в историю народа как День Победы».

