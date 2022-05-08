В столичном дворце творчества открылась выставка «Учитель вне времени»

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Во Дворце творчества детей и молодежи «Преображенский» стартовала выставка, посвященная жизни и профессиональному пути ветеранов педагогического труда, молодых педагогов и непрерывающейся связи поколений в столичном образовании. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

— Открытие интерактивной фотовыставки, которая демонстрирует преемственность поколений в педагогической среде, накануне общенародного праздника Великой Победы символично. В экспозиции представлена живая история московской педагогики: художественные фотографии и видеофрагменты о жизни ветеранов педагогического труда, их профессиональном становлении. Мы чтим старших товарищей и гордимся нашей молодежью, — отметили в пресс-службе.

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Организаторами проекта «Учитель вне времени» выступил Совет молодых педагогов школы № 1795 «Лосиноостровская» совместно с территориальной организацией Восточного административного округа Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования.

— Своим творческим проектом мы хотим рассказать о том, как важно передать ни с чем не сравнимый профессиональный опыт старшего поколения учителей молодым педагогам, которых наполняет юношеский азарт и желание быть лучшими в своем деле, — рассказали организаторы.

Выставка будет работать во дворце до 13 мая, затем экспозиция будет выставляться в 12 школах Восточного округа города, участвующих в проекте.