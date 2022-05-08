Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В столичном дворце творчества открылась выставка «Учитель вне времени»

Марьяна Шевцова
Общество
В столичном дворце творчества открылась выставка «Учитель вне времени»
Фото: Департамент образования и науки Москвы

Во Дворце творчества детей и молодежи «Преображенский» стартовала выставка, посвященная жизни и профессиональному пути ветеранов педагогического труда, молодых педагогов и непрерывающейся связи поколений в столичном образовании. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

— Открытие интерактивной фотовыставки, которая демонстрирует преемственность поколений в педагогической среде, накануне общенародного праздника Великой Победы символично. В экспозиции представлена живая история московской педагогики: художественные фотографии и видеофрагменты о жизни ветеранов педагогического труда, их профессиональном становлении. Мы чтим старших товарищей и гордимся нашей молодежью, — отметили в пресс-службе.

В столичном дворце творчества открылась выставка «Учитель вне времени» Фото: Департамент образования и науки Москвы

Организаторами проекта «Учитель вне времени» выступил Совет молодых педагогов школы № 1795 «Лосиноостровская» совместно с территориальной организацией Восточного административного округа Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования.

— Своим творческим проектом мы хотим рассказать о том, как важно передать ни с чем не сравнимый профессиональный опыт старшего поколения учителей молодым педагогам, которых наполняет юношеский азарт и желание быть лучшими в своем деле, — рассказали организаторы.

Выставка будет работать во дворце до 13 мая, затем экспозиция будет выставляться в 12 школах Восточного округа города, участвующих в проекте.

Учителя День Победы Ветераны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте