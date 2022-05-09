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Врач-эндокринолог Балашова перечислила скрытые симптомы диабета

Антон Махов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Какие симптомы могут указывать на наличие диабета
Фото: depositphotos

Низкая чувствительность рук и ног может быть признаком сахарного диабета. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог, научный сотрудник клинического института имени М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Валерьевна Балашова.

Эксперт заявила, что симптомы сахарного диабета не всегда очевидны и однозначны. При заболевании нарушен энергетический обмен в клетках из-за переизбытка сахара в крови.

— Глюкоза — это топливо для клеток. Если они не получают глюкозу правильно, появляется слабость, вялость, плохая работоспособность. Так как очень много глюкозы находится в крови, иммуноглобулин работает хуже, идет «засахаривание» всего, — пояснила Балашова.

Среди других неочевидных симптомов врач выделила низкую чувствительность в конечностях, постоянную жажду и, как следствие, частое мочеиспускание, угнетение иммунной системы.

На фоне диабета проявляются «спящие» хронические инфекции, также отметила Балашова. По ее словам, нет абсолютно точного внешнего симптома, который указывал бы на диабет. Для профилактики заболевания врач рекомендовала вести как можно более активный образ жизни и следить за питанием.

До этого диетолог Елена Соломатина в разговоре с «ВМ» назвала продукты, которые наносят наибольший вред человеку. По ее словам, опасность для человека представляют трансжиры, которые могут образовываться разными путями.

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