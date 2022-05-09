«Ни одной царапины»: 98-летний ветеран Михаил Пучков — об освобождении Украины и взятии Берлина

Вся страна празднует 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Для России 9 мая — это дата, которая наполнена особым смыслом. Ведь нет ни одной семьи, в которой не было героя, сражавшегося на передовой ради спасения мира от фашизма. Эти герои есть и сегодня, а многим из них уже давно перевалило за девятый десяток. И, к большому сожалению, таких защитников Родины с каждым годом все меньше и меньше. «Вечерняя Москва» побывала в гостях у ветерана Михаила Пучкова, прошедшего всю войну, — от Курской дуги до штурма Берлина. В свои 98 лет Михаил Иванович является живой легендой, поражает своей бодростью духа и жизненным оптимизмом.

Счастливчик по жизни

Сегодня отмеченный благодарственными грамотами от Сталина освободитель Украины и участник Пражской операции Михаил Пучков живет в поселке Акулово — в Восточном округе Москвы. В этих краях, как признался сам ветеран, героев той Великой Победы осталось очень мало: он и сосед, который «проживает этажом ниже» в одном из многоквартирных домов.

Разговор о своем боевом пути Пучков начинает не со скучных сводок, а с интересных автобиографических историй, которые в родном поселке давно стали легендами. Еще бы, об отваге и героизме Пучкова знает каждый местный житель:

— Вообще-то я родом из деревни Сельниково, которая расположена в нескольких километрах от Коломны. Наша деревня была небольшой — около ста домов. А вот семья моя была большая, но счастливая — четверо сыновей. И всех их мама проводила на фронт, но все вернулись живыми. Именно поэтому я считаю себя счастливым.

Хотя моментов, когда жизнь висела на волоске от смерти, признался ветеран, было неисчислимое количество:

— Когда я попал на фронт, меня первым делом назначили заряжающим артиллерийского орудия в расчете. Очень важно в этом деле следить, чтобы мина из орудия ушла. В бою ты этого не услышишь, потому что стоит громкий гул. И если зарядить следующую мину в момент, когда прошлая не ушла, произойдет мощный взрыв. В одном из боев на берегу Днепра на Букринском плацдарме, в котором я участвовал, такая ситуация произошла.

В тот день, по словам Михаила Ивановича, в соседнем расчете вышла осечка. От взрыва всех качнуло, в глазах потемнело, а когда зрение вернулось, бойцы поняли, что одному из их наводчиков снесло голову. На Пучкове — ни одной царапины, и только погоны слетели.

Стена с многочисленными благодарностями и наградами за боевые заслуги Михаила Пучкова / Фото: Рафаэль Залян, Вечерняя Москва

Больно, что забыли

До того как попасть на поле боя — в октябре 1941 года — Пучков принимал участие в строительстве оборонительных сооружений на подступах к Москве. Потом по путевке горкома комсомола его призвали в 72-й истребительный батальон:

— Свое боевое крещение я получил в сражениях на Курской дуге. Когда немцы там были разбиты, мы в составе 1-го Украинского фронта начали сражаться за освобождение Украины. Все началось с форсирования Днепра и продолжилось битвами за города. И 6 ноября 1943 года мы освободили Киев и Фастов от немцев. Потом были сражения за Львов, Тернополь и так по всей стране. А сегодня мне так тяжело и больно смотреть, как на Украине забыли эти наши совместные подвиги. Как мы бок о бок — друзья-товарищи сражались против фашистов. Мой командир взвода был из Киева, командир батареи — родом из Харькова, командир дивизиона — человек с фамилией Яценко. Воевали ведь все вместе. Как такое можно забыть и стирать память о героях сегодня?

Особо гордится Михаил Иванович тем, что за мужество и героизм, проявленные в боях за Украину, он награжден благодарственными грамотами Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина:

— Я берегу эти грамоты, казалось бы, бумажки, но для меня они ценнее любых наград.

Михаил Пучков показывает свою работу, которую написал в честь рождения дочери / Фото: Рафаэль Залян, Вечерняя Москва

Путь к Великой Победе

После Украины были бои за южные регионы Польши — Краков и Сандомир, а потом командиром разведвзвода гвардии сержант Пучков вступил вместе с остальными бойцами на немецкую землю:

— Нас ждал штурм Берлина. И вот что любопытно! Мы вошли в немецкую столицу 27 апреля 1945 года, а вот маршал Советского Союза Георгий Жуков, который командовал штурмом столицы Третьего рейха, прибыл туда аж 1 мая 1945 года. Ох, как мои боевые товарищи долго обижались, что все лавры в итоге достались ему, а некоторых бойцов, которые первыми подошли к Рейхстагу, даже не упомянули во время награждения. Но мы понимали, что Жуков — это важная политическая фигура и обижаться бессмысленно. Самое главное, что мы стали свидетелями, как наши ребята, военнослужащие Красной армии — Михаил Егоров, Алексей Берест и Мелитон Кантария водрузили на крыше здания Рейхстага Знамя Победы. За это можно было все отдать!

После Берлина путь к победе для сержанта Пучкова не завершился. Окончание войны командир разведвзвода гвардии встретил в освобожденной от фашистов Чехословакии:

— 9 мая в полдень мы прибыли в Прагу, где нас местные жители встретили как героев с криками: «Nazdar, nazdar!», то есть «Ура-Ура!».

По словам Пучкова, чехи были безмерно благодарны советским солдатам за то, что они протянули руку помощи и освободили их родину от оккупантов.

Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Впереди столетие

Три года на полях сражений, а после — еще пять лет службы в армии закалили характер молодого и амбициозного солдата, и он решил связать всю свою дальнейшую судьбу с борьбой с преступностью. Поэтому после демобилизации в июне 1950 года Пучков поступил на службу в Московскую Краснознаменную милицию. Его добросовестная служба всегда являлась ярким примером для сослуживцев. Уволившись по состоянию здоровья в 1970 году, Михаил Иванович стал участвовать в ветеранском движении Управления вневедомственной охраны и 3-го полка милиции и уже более 20 лет работает в совете ветеранов организации, несмотря на почтенный возраст.

Помимо боевых заслуг Михаил Иванович отличается тонким художественным вкусом: он феноменально рисует репродукции полотен Ивана Шишкина. Одну из работ, которая до сих пор висит у Пучкова в квартире, ветеран с гордостью показывает своим гостям, подчеркивая, что ее он написал в честь рождения любимой дочери.

За мужество и героизм, проявленные в боях, Михаил Иванович награжден тремя орденами и пятью боевыми медалями, отмечен четырьмя благодарственными грамотами Верховного главнокомандующего.

По признанию 98-летнего ветерана, дожить до столь солидного возраста ему помогает вера в лучшее, отличное настроение и улыбка. И каждый, кто знаком с Михаилом Ивановичем, отмечают, что Пучков всегда в хорошем расположении духа и по жизни ходит с улыбкой, потому-то и «Бог дарит многая лета».

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Михаил Иванович верит и мечтает дожить до своего векового юбилея, чтобы в очередной раз 9 мая вспомнить о фронтовых подвигах своих бойцов на передовой и о Великой Победе, которая спасла мир от «коричневой чумы».