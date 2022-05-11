Мастера раскрыли секреты ярких букетов и вкусных блюд

В шале на Тверской площади проходили мастер-классы по подбору букетов из живых цветов. Москвички Мария Цыпуштанова и Светлана Михайлова (справа) поучаствовали в одном из них / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

10 мая завершился фестиваль «Московская весна». На время праздничных выходных количество площадок увеличилось втрое — до 63. К городским локациям примкнули парки.

В прошедшие выходные главный майский фестиваль подготовил особую праздничную программу. Так, все желающие смогли присоединиться к тематическим мастер-классам, которых провели более двухсот. Также прошли выступления участников и победителей разных лет другого столичного фестиваля — «Московская весна a cappella».

— В День Победы и репертуар был соответствующим — музыканты исполняли всем известные песни, — рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. — Для детей провели порядка двух сотен мастер-классов. Ребятам предложили присоединиться к кулинарным урокам, занятиям по моделированию и созданию поздравительных открыток.

А накануне Дня Победы столичные волонтеры и активисты пришли в один из городских геронтологических центров. В рамках фестиваля «Московская весна» они поздравили ветеранов войны, тружеников тыла и людей пожилого возраста, передали им открытки и письма, которые сделали юные гости во время мастер-классов, организованных на фестивальных локациях.

— Открытки и детские рисунки с пожеланиями и поздравлениями получили подопечные «Геронтологического центра Коньково», среди которых ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей, — сообщили в оргкомитете фестиваля. — Особую атмосферу помогли создать выступление певца Стаса Пьехи, праздничное чаепитие, а также мастера студии, которые организовали для подопечных центра «Лабораторию красоты» с услугами парикмахера и других специалистов.

На площадках была подготовлена большая развлекательная и гастрономическая программа. Так, к кулинарным мастер-классам можно было присоединиться сразу на одиннадцати фестивальных площадках. В меню — блюда полевой кухни: макароны по-флотски, гречка по-офицерски с грибами и луком, плов походный, тушеный картофель с мясом и приправами, рисовая каша с сухофруктами и, конечно, ароматный чай с чабрецом.

Кулинарными секретами поделились и с гостями площадок на бульваре Дмитрия Донского, Профсоюзной улице, площади Славы и Матвеевской улице. А в «Семейном кафе», которое открыто на фестивальных площадках на улицах Теплый Стан, Перерва и на Ореховом бульваре, готовили оригинальный калач с лесными ягодами, стейк из молодой капусты в панировочных сухарях, грибы в сливочном соусе с пудрой из сушеной свеклы.

Творческие мастерские расположились в центре и столичных округах. К примеру, на Городецкой и улице Перерва можно было разучить сценические движения в «Школе музыки и танцев», в шале на Тверской площади специалисты рассказали, как создавать букеты своими руками, собирать модель корабля учили на площади Славы, на Ключевой улице пробовали писать картины по мотивам работ известных художников.

Также на площадках фестиваля желающие могли покататься на каруселях, отточить свое мастерство в скейт-парках, выбрать подарки и сувениры. Спортивную программу дополняли игры в футбол и баскетбол — специальные поля для этих видов спорта были установлены неподалеку от станции метро «Некрасовка» и на улице Перерва. Поиграть предлагалось также в петанк или настольный теннис.

Столичные фестивали продолжат свои славные традиции на городских площадках. На смену двум весенним уличным событиям готовятся прийти летние фестивали.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы, министр столичного Правительства, глава Департамента торговли и услуг города:

— В праздничные дни гостей фестиваля ждали концертные программы, спектакли, творческие и кулинарные мастер-классы, уроки истории, активности и разнообразные угощения. Всего было организовано порядка двух тысяч часов мастер-классов, свыше 400 часов сценических программ и более 40 спортивных мероприятий.