«Рижская» снова в строю: станцию подземки открыли после капитального ремонта

Перед вестибюлем «Рижской» установлен памятник «Создателям первого спутника Земли» / Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве открылась станция «Рижская» на оранжевой линии метро после реконструкции.

Пассажиров уже на входе встречает желтая табличка — «Станция открыта после капитального ремонта!». Москвичи оценили перемены: «Рижская» сохранила свой характер. При этом ее снабдили привычными для современных объектов городской подземки деталями.

«Рижская» стала шестой станцией метро, на которой появился дополнительный эскалатор. Вместо трех их теперь четыре. Благодаря этому получится значительно сократить очереди перед эскалаторами — практически на треть.

Здесь же установили шесть дополнительных турникетов на выход. Это позволит пропускать вдвое больше пассажиров.

Специалисты полностью поменяли электрику, освещение, вентиляцию — современные коммуникации повысят надежность станции, проработавшей 64 года.

В общей сложности перерыв на реконструкцию продолжался полтора года. За это время были заменены напольное покрытие и облицовка стен. Здесь укрепили несущие конструкции, восстановили гидроизоляцию стометрового наклонного тоннеля. Так надежность станций с историей повышают изнутри.

Работы на «Рижской» проводились под контролем Мосгорнаследия. Под надзором экспертов здесь отреставрировали все детали — в том числе восстановили 63 эскалаторных торшера. Они сияют белым светом под вытянутыми плафонами, которые венчают узорчатые короны.

Удалось восстановить и 19 деревянных дверей, а также 160 квадратных метров лепного декора.

Реконструкция шла не только под землей — обновили также и фасады вестибюля. Их выкрасили в желтые и белые цвета, начистили панорамные окна.

Несмотря на капитальный ремонт, исторический облик «Рижской» сохранился. Спустившись, пассажиры видят ее в том же виде, в каком она была открыта в конце 1950-х. Однако благодаря переоснащению станция сегодня полностью соответствует современным требованиям безопасности.

— После капитального ремонта «Рижской» снова могут пользоваться порядка 30 тысяч пассажиров, — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов. — Такое полное обновление делает станцию еще безопаснее, комфортнее и надежнее и позволит не проводить масштабных работ в течение 30 лет. Эскалаторы проработают не менее полувека.

Последний штрих: на станции добавили навигацию — большая подсвеченная круглая карта столичной подземки подскажет москвичам и гостям города, какой путь для них будет быстрее и комфортнее.

КСТАТИ

Параллельно идет строительство станции «Рижская» Большого кольца метро. Она входит в состав северо-восточного участка линии и будет запущена в текущем году.

ЦИФРА

46 метров составляет глубина заложения «Рижской» Калужско-Рижской линии. Ее открыли 1 мая 1958 года.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В ближайшие пять лет «Рижская» станет одним из крупнейших транспортных узлов города. К 2027 году он должен объединить две линии метро и три диаметра МЦД.