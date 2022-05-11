Какие ограничения могут ввести для электросамокатов

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В России разрабатываются требования к электрическим средствам индивидуальной мобильности — электросамокатам, гироскутерам и моноколесам. В числе прочего предполагается ввести ограничение максимальной скорости — не более 25 километров в час. «Вечерняя Москва» разбиралась в том, какие еще ограничения могут появиться, а также выяснила у эксперта, чем можно дополнить эти ограничения.

От скоростных лимитов до усложненного запуска двигателя

Согласно данным «Коммерсанта», скорость электросамокатов и моноколес хотят ограничить до 25 километров в час. Подобное ограничение уже действует на самокатах, сдаваемых в аренду. Также предполагается установка функции автоматического замедления в парковых зонах до шести километров в час. Такое же ограничение должно быть для движения назад, если оно предусмотрено конструкцией.

Еще одно из ограничений связано с запуском двигателя: предлагается, чтобы его можно было включить только двумя одновременными действиями разного характера. При одновременном нажатии тормоза и акселератора средство индивидуальной мобильности должно тормозить. При проблемах с электропитанием СИМ (средство индивидуальной мобильности — прим. «ВМ») должно останавливаться.

Регламентируется размер противоскользящей поверхности: она должна иметь площадь не менее 150 квадратных сантиметров. Диаметр колес — минимум 125 миллиметров, а их ширина — не менее 25 мм. Каждое средство индивидуальной мобильности должно быть оснащено световозвращателями. Если скорость СИМ может достигать 25 километров в час, оно обязательно должно быть оборудовано фарами спереди и фонарями сзади.

В инструкциях к СИМ обязательно должны прописываться правила езды, в том числе рекомендации по использованию защитной экипировки, избеганию прыжков и т. д.

Номерные знаки и водительские права

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что 25 километров в час — нормальная скорость для человека, не обладающего большим опытом управления СИМ.

— 25 километров в час — это в пять раз быстрее, чем скорость, с которой человек идет. В принципе, для поездки это довольно адекватная скорость. С другой стороны, когда скорость будет снижаться до шести километров в час в парках и зонах большого скопления людей, то это будет почти такая же скорость, как та, с которой человек идет. Это вообще ни к чему. Но, с другой стороны, в приоритете всегда безопасность дорожного движения, — отметил эксперт.

По словам специалиста, следующим шагом необходимо вводить номерные знаки. При ДТП с участием электросамокатов пострадавшие не могут выяснить, кто именно причинил им вред: если водитель электросамоката не покинул место аварии, его можно только догнать, подчеркнул юрист.

Как отметил специалист, следующим шагом может быть появление отдельной категории водительских прав для водителей СИМ. После этого можно ввести оговорки относительно максимальной скорости, уверен Славнов.

— Нужно вводить категорию на права — время уже пришло. Владельцам электросамокатов надо рассказывать, какая им грозит ответственность за то, что они испортят здоровье пешеходов или их вещи. Поэтому ограничение 25 километров в час вообще для всех может быть первым шажочком. А потом, когда у людей будут права новой категории, они смогут разгоняться и больше. Предположим, можно сделать так: если человек прошел курсы, едет в шлеме и других средствах защиты, то он может разгоняться до 60 или 80 километров в час. Как вариант, если нет прав, то можно ехать до 25 километров в час. То есть ограничения можно сделать только для тех, у кого нет категории, — заметил юрист.

При этом сдаваемые в аренду самокаты всегда должны быть с ограничением скорости: неизвестно, кто ими пользуется и какой опыт у этих людей, подчеркнул Славнов.

В будущем можно также ввести страховку для тех, кто использует СИМ, отметил собеседник «ВМ».

— Если погрузчики на складе развивают скорость выше 21 километра в час, им нужна страховка ОСАГО. Здесь мы говорим про 25 километров в час — тут тоже нужен обязательный страховой полис. В случае ДТП пусть страховая платит, — резюмировал юрист.

В настоящее время электросамокаты не регламентируются никакими правилами, подчеркнул Славнов.

Водители электросамокатов при движении приравниваются к пешеходам, пояснил эксперт.

— Если водителя электросамоката собьют на дороге, то считается, что сбили пешехода. Если человек на электросамокате ударит автомобиль, то считается, что пешеход причинил повреждение транспортному средству. Это нарушение преследуется по 1064-й статье Гражданского кодекса, ущерб взыскивается как с физического лица. Если самокатчик повредил одежду пешеходу, то считается, что два физических лица столкнулись и испортили одежду друг друга. Поэтому постепенно нужно вводить максимальную скорость и другие ограничения. Это можно применить вообще ко всем средствам индивидуальной мобильности: электросамокатам, сегвеям, гироскутерам, моноколесам и т. д., — подытожил специалист.