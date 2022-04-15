Взрыв электосамоката: пять причин и меры безопасности

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Электросамокат — удобное и доступное средство передвижения. Однако иногда этот двухколесный транспорт может воспламениться или даже взорваться в самый неожиданный момент, приведя к трагическим последствиям. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами, чтобы получить ответ на вопрос «Почему взрываются электросамокаты?».

Единственный огнеопасный элемент в конструкции электросамокатов — литий-ионный аккумулятор. Именно его химический состав таит в себе потенциальную угрозу воспламенения. В беседе с «ВМ» руководитель общественного движения «Малый электротранспорт России» Александр Осипов отметил, что наиболее распространенная причина возгорания электросамокатов — брак в аккумуляторных батареях.

— Чаще всего возгорание электросамокатов происходит из-за некачественной сборки аккумуляторных батарей у производителя: либо некачественные элементы использовались, либо ошибка в пайке, либо платы безопасности бракованные, — объясняет эксперт.

На проблему низкокачественных комплектующих, которые используют некоторые производители, обратил внимание и организатор Движения городских самокатов Александр Нилов. По его словам, на рынке электросамокатов довольно много изготовителей с низким контролем качества на выходе с завода. Однако утверждать, что «взрывы электросамокатов» — распространенная проблема, неправильно, полагает собеседник «ВМ».

— Нужно понимать, что любая техника может воспламениться и привести к пожару, — говорит Нилов. — В случае с электросамокатами последствия воспламенения серьезнее, так как у них большая батарея и тушить ее самостоятельно практически бесполезно, да и невозможно, потому что при горении выделяется огромное количество дыма. Таким образом, на практике электросамокаты воспламеняются довольно редко, но последствия каждый раз довольно серьезные.

Еще одна причина, которая может привести к трагическим последствиям, — самодеятельность. По словам экспертов, владельцы самокатов зачастую пытаются самостоятельно «прокачать» свой гаджет. Желая установить на него дополнительное оборудование (гудки, фонари и пр.) и улучшить его характеристики (скорость, объем батареи), они вмешиваются в конструкцию самоката не понимая, что делают. В ходе такого «улучшения» могут быть повреждены цепи электронных частей, что впоследствии приведет к перегреву блока питания и возгоранию.

Проблемы с самокатом могут возникнуть и из-за некачественного ремонта. Эксперты не рекомендуют чинить самокат своими руками, а также обращаться в непроверенные сервисные центры, так как там могут работать неквалифицированные сотрудники.

Среди частых причин самовоспламенения электросамокатов — использование неоригинальных зарядных устройств.

— Альтернативные зарядные устройства могут не совпадать с характеристиками портов зарядки. Иными словами, батарея попросту не сможет принять столько тока, сколько выдает «неродная» зарядка — произойдет перезаряд, который грозит возгоранием, — объясняет Осипов.

Стать причиной короткого замыкания с последующим возгоранием самоката могут еще два фактора — механическое повреждение и отсутствие гидроизоляции. Как отмечает Нилов, электросамокаты не предназначены для того, «чтобы на них прыгали с бордюра». Любое механическое повреждение микросхем внутри устройства может привести к короткому замыканию во время зарядки. К этому же может привести коррозия, возникшая из-за отсутствия у самоката гидроизоляции.

Наконец, причиной «взрыва» вашего самоката может стать неправильное хранение. Эксперты рекомендуют хранить электросамокат в сухом помещении со стабильной температурой около плюс 24 градусов, допустимый диапазон температур комфортный для литий-ионных аккумуляторов — плюс 10–30 градусов.

Не стоит хранить самокат на балконе, подчеркивают эксперты. Перепады температур и изменение влажности могут привести к образованию конденсата, который в свою очередь станет причиной коррозии в микросхемах или в блоке питания.

Важно понимать, что электросамокаты относительно безопасный транспорт. Ключевые факторы в этом вопросе — обращение с ним владельцев и качество производства.

— В Москве огромное количество прокатных электросамокатов. Их десятки тысяч уже (по данным столичного дептранса, в этом сезоне число электросамокатов в городе вырастет до 40 тысяч — прим. «ВМ»), и резонансных случае взрывов или возгорания таких самокатов мы не видели. Эти самокаты стоят круглые сутки на улице, их поливает дождь, даже снегом засыпает, но ничего, все в порядке, просто потому что самокаты качественные, — заключил Нилов.

Советы экспертов: как избежать «взрыва» электросамоката