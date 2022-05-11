Прочности хватает

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Исход брендов вовсе не трагедия для России. Но не стоит и преуменьшать масштаб новых задач. Многие из них давно требовали решения, теперь пришло время засучить рукава.

Формула расчета «уйти или остаться» простая: если зарубежная компания зарабатывает в России 10–15 процентов от своего мирового дохода, то она остается; если менее 10 процентов, то собирается на выход, так как здешний заработок не покрывает возросших из-за санкций затрат. Цинично, но понятно.

И да, одного желания работать и зарабатывать в России мало. Вот пример: шведский концерн Hilding Anders уже в ближайшее время готов вложить 193 миллиона рублей в производителя товаров для сна «Аскона» (73 процента компании принадлежат шведам). Но «Асконе», ранее продававшей четверть всей своей продукции через магазины IKEA, надо найти другого ретейлера. Это решаемо. Но требует времени.

Судя по имеющейся информации, компании, как бы объявившие уже об уходе от нас, пошли по схожей схеме — продают свои активы тем, кто обещает продолжить их бизнес или даже клянется пустить обратно, если ситуация позволит это сделать. То есть мосты, как говорится, за собой не сжигают. Деньги и сделки любят тишину, поэтому подробности скупые.

Renault сдает российские заводы государству за один рубль, как сообщил глава Минпромторга РФ. Долю в «АвтоВАЗе» — Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту. Московский завод — столичному правительству. Вряд ли там будут выпускаться машины Renault, но какие-то иные постараются изготавливать. Китайцы пока интереса к этим мощностям не демонстрируют.

OBI Gmbh, есть информация, передает свои российские объекты структурам семьи казахского бизнесмена. Это логично — через Казахстан можно будет переправлять товары в Россию, в том числе и пользуясь возможностями параллельного импорта. Valio в РФ сменила владельца производства, теперь это «Велком». Видимо, сыр Viola останется на прилавках и сохранит свое имя. А вот масло Valio, наверное, получит другое имя.

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Финский производитель кофе Paulig объявил о продаже своего подразделения в России главе Milagro Beverage Company гражданину Индии Викасу Сои. Сообщается, что все операции в РФ, включая обжарочную фабрику в Твери и 200 сотрудников Paulig, перейдут к новому владельцу.

По популярной фирме Zara информация путаная, пока не ясно, кому и как передается бизнес под этим брендом. Но, похоже, что тоже передается, какие-то переговоры ведутся. Об этом свидетельствует и такой факт. Недавно появилось на официальном сайте сообщение об открытии магазинов бренда. Через несколько часов оно было аннулировано, якобы произошла техническая ошибка. Эксперты же видят в этом проявление сложностей в переговорах с покупателем бренда.

Судя по просачивающейся информации, есть сложности с продажей бизнеса у ресторанного холдинга AmRest (основан в Польше, управляет 267 заведениями KFC и Pizza Hut). Холдинг пока не смог продать свое российское подразделение инвестфонду «ВТБ Капитал», так как ВТБ — под санкциями. Что ж, компания ищет другого покупателя и, похоже, даст скидку в цене (было 5–6 миллиардов рублей) от 50 процентов. Скорее всего, мы не потеряем привычные продукты. В любом случае очевидно, что бизнесмены традиционно нацелены на компромиссы ради спасения дела. В отличие от политиков. Для выработки и реализации компромиссных решений нужно время, дело непростое. Но нам, покупателям, трагическое снижение ассортимента сейчас не грозит.

Экономисты подсчитали, что если Россия вдруг перестанет получать любые доходы (нет никаких продаж, не собираются совсем налоги), то на уже накопленных запасах денег можно нормально жить еще восемь месяцев. На самом деле страна только от продажи газа и нефти получает в день примерно миллиард долларов. Конечно, это не значит, что тянуть с заменой иностранных брендов можно вечно. Но ведь это было понятно и год, и десять лет назад. И дело не в том, что та или иная марка уходит или остается. Серьезно другое — отказ привычных импортеров работать с российскими партнерами. Надо искать новых поставщиков, вспоминать, как и что мы можем делать сами.

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Стране никак не угрожает нехватка продовольствия. Россия — крупнейший мировой производитель и продавец зерна, в последние годы крупные отечественные бизнес-структуры инвестировали серьезные деньги в производство мяса и молока. Но надо помнить, что изрядную долю семян, из которых выращиваются рекордные урожаи, страна закупает на Западе. И подавляющую часть семенного материала для производства сахарной свеклы — тоже. И материал для оплодотворения наших буренок, и так далее. К будущему году явно не получится воссоздать советскую базу производства и селекции семян. Надо искать новых продавцов, одновременно развивая свое производство.

То же касается всех отраслей отечественного хозяйства. Все то, что теперь надо срочно модернизировать, описал Банк России, назвав комплекс задач, которые стоят перед страной, структурной трансформацией экономики. Что это за трансформация такая, ЦБ специально объяснил на своем официальном сайте.

— Из-за санкций российские потребители и производители теряют доступ к рынкам импорта и экспорта готовой продукции, компонентов. Проблемы могут возникать даже когда… произошло достаточно высокое импортозамещение. Например, нарушится поставка каких-то компонентов, частей. Даже если их доля в конечном продукте небольшая, они могут иметь значение для выпуска конечной продукции. Например, швейные производства столкнулись с трудностями с приобретением швейной фурнитуры — основные поставщики были из Европейского союза. Что это? Например, пуговицы. Их много где делают, но поиск новых партнеров и налаживание логистики может занимать до нескольких месяцев, — разъясняет Центробанк.

Спикер СФ Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей не случайно недавно восклицала: «Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, ничего не будет — возьму плакат и пойду к правительству с плакатом».

Матвиенко имела в виду целый комплекс проблем, но явно и с уклоном на малый и средний бизнес. А ведь те же пуговицы, без богатого выбора которых отечественные производители одежды работать не могут, по большей части делают небольшие или даже совсем крохотные компании. Только не в России. Это, конечно, не значит, что у нас нет людей, способных изготавливать пуговицы (или делать фурнитуру для мебельщиков, или растить отменных быков — поставщиков семенного материала для родных коров и так далее). Но до сих пор нет главного — благоприятных условий для бизнеса. Просто говоря, таких, когда если мужик или баба приспособились делать нечто востребованное нашими же гигантами-производителями, да еще не претендуют на финансирование из бюджета, да еще платят в бюджет налоги, да еще — создают рабочие места и активно берут кредиты в банках под расширение своего дела и готовы к жестокой конкуренции — тогда государство их защищает всей своей мощью от лихих людей, от взяточников и прочего, что мешает развитию.

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Слов в поддержку малого и среднего бизнеса хватает, а вот пуговиц — нет. Это тоже не внезапно явившаяся нам задача. Но настало время, когда ее надо решать по-взрослому.

Уход или псевдоуход брендов мало отражается на основной массе обывателей. Куда важнее создать условия для развития малого и среднего бизнеса, а значит, для появления новых рабочих мест. А вот что грустнее — это инфляция. К слову, продолжающийся рост цен не в конце февраля затеялся, а еще в 2021 году. Показатель инфляции будет определять цену новой трансформации и переориентации экономики. Но здесь не все так печально, как может показаться.

Рост цен больше бьет по самым небогатым. Но наличие запаса прочности в российском бюджете позволяет смягчить удар. С 1 апреля пенсии проиндексировали на 8,6 процента, явно мы увидим в течение года еще одну-две подобные индексации. Можно ждать новых соцвыплат. Финансовая помощь — это хорошо. Но все чаще звучат предложения от экономистов использовать и другие механизмы, которые бы и потребителям помогали, и производителей выручали.

— Льготные кредиты бизнесу — мера бессмысленная. Лучше раздать их людям, например, в виде беспроцентных ипотечных кредитов, — считает экономист Вячеслав Иноземцев.

Возьмет государство на себя выплату процентов по ипотеке, люди начнут активнее скупать жилье, строители получат доход, отрасль удержится на плаву. Это дорого, но и цель серьезная. А замена модным магазинам найдется.