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Умные колонны помогают найти забытые вещи и вызвать скорую помощь

Василиса Чернявская 
Общество
Умные колонны помогают найти забытые вещи и вызвать скорую помощь
Алексей Игнатов, главный специалист компании, установившей умную колонну в «Лужниках», проверяет работу системы оповещения / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

11 мая столичные власти объявили о расширении сотрудничества и поиске новых партнеров в сфере информационных технологий, а также по дальнейшему развитию системы «Умный город». Один из его элементов — специальные информационные опоры, о которых сегодня рассказывает «Вечерняя Москва». Разработчики этой новации подвели первые итоги пилотного проекта.

Стремительное развитие концепции умных городов опирается на возможности современных информационных технологий. Цель — сделать жизнь горожан и гостей столицы более комфортной и безопасной.

— Важным фактором является эстетика размещаемых в городе инженерных конструкций с тем, чтобы они органично вписывались в среду, были многофункциональными, не диссонировали с современной архитектурой и обликом улиц, площадей, парков, не занимали большое пространство, — отмечает руководитель дирекции комплексных систем безопасности Вадим Сосенко.

Одно из таких решений — информационные опоры, в которых заложена возможность распознавать изображения и звуки, слышать и чувствовать территорию, анализировать речь, шум, вибрацию, давать полноценную информацию об окружающей обстановке в целом.

Такой проект реализовали в «Лужниках». Руководство олимпийского комплекса проявило интерес к оснащению территории устройствами экстренного вызова на базе умной опоры. Предполагалось, что посетители будут нажимать кнопку экстренного вызова на опоре и сообщать, к примеру, о поломках оборудования на детской площадке.

В оснащение опоры входили: кнопка экстренного вызова со встроенной видеокамерой, непосредственно видеокамера для кругового обзора местности, светильник. В случае нажатия кнопки экстренного вызова видеозвонок тут же поступал в диспетчерскую. При необходимости с пульта включалась верхняя часть умной опоры — она начинала светиться красным цветом, привлекая внимание. В темное время суток работает светильник и светящийся белым цветом оголовок. При этом умная опора благодаря своему низкому энергопотреблению запитана от резервированного источника, управляется установленным поблизости датчиком освещенности и работает даже в условиях отсутствия централизованного электропитания.

— За полгода опытной эксплуатации умной опоры в «Лужниках» опасных инцидентов или актов незаконного вмешательства не выявлено, — комментирует Михаил Эленбоген, начальник отдела проектирования дирекции комплексных систем безопасности. — При этом система экстренной связи и видеонаблюдения колонны неоднократно помогали родителям найти забытые вещи и оказывать содействие оперативному реагированию службы охраны, в том числе для вызова медпомощи.

Отечественная разработка прошла испытания — уже подтверждены востребованность и полезность услуги.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:

— В условиях санкций мы запустили сервис подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов. Это помогает столичным промышленникам налаживать кооперационные цепочки, искать аналоги на отечественном рынке. Подобной услугой уже сегодня воспользовались свыше 130 предприятий. Также наш департамент предлагает создать сервис по сбору и анализу информации об инновационной продукции столичных предприятий, которая может заменить импорт.

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