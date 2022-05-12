Стоит ли ждать снижения цен на продукты в ближайшие месяцы

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Цены на большинство товаров в ближайшие месяцы будут колебаться в пределах пяти-десяти процентов. Такой сценарий возможен, если ситуация в мире останется стабильной. При этом в будущем на некоторые категории товаров цены могут снизиться. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Как отметил эксперт, ценовые параметры товаров в магазинах определяет множество факторов.

— Сейчас влияет не только инфляция, но и логистические процессы, желание и возможности логистических организаций, дистрибьюторов, иных поставщиков обеспечить наличие товара на полке. Товары иностранного производства иногда испытывают сложности с доставкой. В большинстве случаев нужно вновь прорабатывать логистические маршруты, создавать договоренности с иностранными производителями. Нужны новые варианты оплаты за товар: зачастую возникает потребность заплатить предоплату, а не постоплату. Возникают сложности со страхованием груза: страховщики в основном европейские, они отказываются страховать грузы, — объяснил Карпов.

Товары российского производства можно разделить на две категории: не зависящие от поставок из других стран, но их не так много, и иностранные — семена, упаковка или иные ингредиенты, отметил специалист. Зависимость вторых от логистики очень велика, так как часто их поставщики — европейские, поэтому возникают дополнительные затраты, пояснил собеседник «ВМ».

Сейчас неправильно считать нормальной ценой ту, которая была в начале февраля, уверен эксперт.

— Например, до 50 процентов в обороте торговых сетей занимал акционный товар. Он продавался уже дешевле, чем регулярная цена от поставщика. Когда у поставщиков возникли проблемы, они приостановили промо и цена выросла. К тому же у разных поставщиков разные цены на товар, логистика, имеются иные факторы, которые тоже оказывают влияние на стоимость. Поэтому мы не увидели какого-то отката по ценам на февральский уровень, — заметил Карпов.

В будущем на некоторые категории товаров можно ожидать падения стоимости, предположил специалист. Однако ждать возвращения цен на уровень начала или середины февраля не стоит.

— Конечно, потом будет снижение цен, например, на сезонную продукцию, когда начнет больше появляться нашего российского урожая в овощах и фруктах. Мы будем видеть снижение цен на эти товары. Где-то они за собой потянут и снижение цен на импортные товары: зачастую это вещи связанные и конкурентные, — рассказал эксперт.

Карпов отметил, что колебание цен на рынке — нормальное явление. Например, фрукты из других стран кратковременно подорожают, если из-за погодных явлений не сможет войти в порт корабль с новой партией. Когда эти фрукты попадут в магазины, цена резко обвалится из-за их переизбытка, отметил собеседник «ВМ».

Если ситуация в мире будет стабильной, ждать новых резких подорожаний всех товаров в России не стоит, уверен специалист.

— При текущей ситуации можно рассчитывать на стабильное состояние цен с определенным влиянием инфляции, наличие предложения на рынке и других факторов. Эти явления постоянны — если и будет какой-то рост, то в пределах инфляционных моментов. Колебания в пять-десять процентов в обе стороны возможны при сохранении относительно стабильной текущей ситуации. С учетом того, что потенциально много явлений могут оказывать давление на цены, то в периоде трех или четырех месяцев достаточно сложно делать прогнозы, — рассказал эксперт.

В конце февраля и начале марта поставщики закладывали в цену появившуюся на рынке неопределенность, отметил Карпов. При сохранении стабильности ситуации возможен отыгрыш назад, однако большинство поставщиков уже снизили цены в апреле, насколько это было возможно, заключил собеседник «ВМ».