«Я всегда хотела заботиться о людях пожилого возраста»: история медсестры геронтологического центра

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Елена Мозголова с юных лет мечтала связать свою жизнь с медициной. Она больше десяти лет проработала в учреждениях здравоохранения, а потом решила сменить направление и помогать людям старшего поколения. Уже 18 лет женщина дарит свое тепло и заботу жителям Геронтологического центра «Северное Тушино».

В детстве Елену часто водили к врачам. В поликлиниках и больницах любила наблюдать за работой персонала и тоже хотела лечить людей. После школы, не раздумывая, поступила в медицинское училище. Родные и близкие поддержали её выбор.

— Мне всегда хотелось помогать людям пожилого возраста, поэтому решила попробовать себя в социальной сфере. Спустя столько лет с уверенностью могу сказать, что сделала правильный выбор. Я получаю большое удовольствие от работы в нашем центре, — признается Елена Мозголова, медицинская сестра Геронтологического центра «Северное Тушино».

Задача Елены как медсестры — обеспечить жителям качественный уход. Ее рабочий день начинается с обхода. При этом она ежедневно общается каждым проживающим, интересуется состоянием их здоровья.

За долгие годы работы в центре у Елены сложились теплые отношения с многими жителями. Одна из них подарила носочки, которые связала сама, другие посвящали стихи.

— Многие делятся личными переживаниями, ветераны рассказывают про войну: как сидели в окопах, голодали. И я с замиранием сердца слушаю их истории. Каждый житель интересен по-своему и к каждому нужен индивидуальный подход, — рассказывает Елена.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В коллективе Елену ценят за профессионализм и ответственность. Сотрудники отмечают ее жизнерадостность, человечность и отзывчивость.

— Елена хорошо чувствует людей. Если наших жителей что-то тревожит, она это сразу заметит. У нее всегда найдется доброе слово и для коллег, она умеет подобрать правильный подход к каждому. Иногда Елена балует нас кулинарными изысками, домашними заготовками, — рассказала Ирина Иванова, старшая медсестра Геронтологического центра «Северное Тушино».

Елена ведет активный образ жизни. Из поколения в поколение в её семье передается традиция заниматься садоводством на даче в кругу близких, любит вышивать и вязать. Выходные часто проводит со своим шестилетним внуком. Они много гуляют, ходят на экскурсии и в музеи.

— Меня окружают потрясающие люди: дома — прекрасная семья, на работе — замечательные коллеги, интересные жители. Я люблю людей, и это очень важно в социальной отрасли, — отметила Елена.