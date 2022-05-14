Чудо России и тайны Урала: чем могут удивить походы по родной стране

Фото: Рexel / Cliford Mervil

Отпуск в горах становится суперпопулярным вариантом отдыха — спрос на снаряжение за пару недель взлетел аж на 106 процентов! Руководитель сообщества туроператоров «Большая Страна» Юлия Репникова рассказала «Вечерке», где покорять вершины.

Новичкам я бы предложила отправиться в Горный Алтай. Туда достаточно легко добраться. Есть легкие и сложные маршруты для горных походов. Например, в конный поход к Каракольским озерам можно даже взять детей. Отлично развит туризм в Сочи. Туда можно приехать отдыхать на море, но на два дня выбраться в горы. Очень хороша Адыгея.

Кроме пеших и конных походов, здесь есть рафтинг — сплав по горным рекам. Он тоже понравится тем, кто не любит или не привык много ходить пешком. Из менее раскрученных направлений можно выбрать Хибины на Кольском полуострове. Невысокие горы, нет крутых перевалов. При этом там уникальная природа.

Это тундра — для жителя средней полосы России картинка инопланетная. «Ергаки» — это природный парк на границе Красноярского края и Хакасии. Здесь есть маршрут для новичков, легкая тропа. При этом перед вами открываются прекрасные пейзажи — красивые озера, тайга... Для такого путешествия надо добраться до Красноярска или Абакана.

Еще один вариант — Урал. Можно поехать в Челябинскую область, в природный парк «Таганай». Там есть короткие маршруты. Подойдет для первого похода. На Северном Урале, в Республике Коми, есть плато Маньпупунер. Это вообще одно из семи чудес России.

Тайны Северного Урала

Одно из самых странных мест Северного Урала — плато Маньпупунер. Тысячи лет назад на месте этих необычных каменных столбов были горы. Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушили их. Это памятник неумолимому времени.

Продолжительность: 8 дней, 7 ночей.

Цена: от 65 000 рублей.

Что входит в стоимость: полет на вертолете Ми-8Т, питание, проводник, экскурсионные услуги заповедника.

Как добраться до места: на самолете до Сыктывкара и обратно — от 9500 рублей.

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Выше только небо

Путешествие по Алтаю к подножию Белухи начинается с поездки по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира. В пешем походе вы увидите грот с наскальными рисунками, чистейшие озера, преодолеете крутые перевалы, устроите пикник в царстве льда — у горного ледника. Завершится поездка экскурсией в село Верхний Уймон, основанное староверами около 300 лет назад.

Продолжительность: 10 дней, 9 ночей.

Цена: от 38 000 рублей.

Что входит в стоимость: трехразовое питание, услуги гидов, снаряжение (палатки, спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование, тент, аптечка), трансфер, экскурсии, размещение в горном кемпинге.

Как добраться до места: на самолете до Горно-Алтайска и обратно — от 18 500 рублей.

Давай на Домбай

Домбай — известный курорт. Но курорт в первую очередь горнолыжный. Мы предлагаем взглянуть на него иначе. Вы посетите уникальный заповедник, проникнете в самое сердце гор и почувствуете себя настоящим первооткрывателем, исследуя ущелья Аманауз, Домбай-Ульген и Алибек, и историком — изучая средневековые храмы на горах Сенты и Шоана.

Продолжительность: 8 дней, 7 ночей

Цена: 42 200 рублей.

Что входит в стоимость: трансфер, проживание, питание, услуги гида, экологический сбор заповедника.

Как добраться до места: на самолете до Минеральных Вод и обратно — от 8400 рублей.

Чудеса Дагестана

В Дагестане пройдите по тропе императора Александра II: от Гунибской крепости до Карадахской теснины. По дороге вы увидите бархан Сарыкум, вопреки законам природы раскинувшийся в предгорье. Посетите аул-призрак Гамсутль, за несколько лет превратившийся из забытого села в одно из главных туристических мест республики. Спуститесь в Салтинскую теснину, чтобы увидеть подземный водопад.

Продолжительность: 8 дней, 7 ночей.

Цена: от 50 000 рублей.

Что входит в стоимость: трансфер, проживание, трехразовое питание, услуги гида-экскурсовода.

Как добраться до места: самолет до Махачкалы и обратно — от 11 450 рублей.

Фото: Рexel / Mary

Прошлое и будущее рядом

Отправляйтесь в Архыз, курорт в Карачаево-Черкесии. На вершине горы София изучите Софийские озера и ледник, из которого берут начало грандиозные каскадные водопады. Оцените необычное соседство древнего аланского Нижне-архызского городища и комплекса телескопов астрофизической обсерватории.

Продолжительность: 8 дней, 7 ночей.

Цена: 42 200 рублей.

Что входит в стоимость: трансфер, проживание, питание, услуги гида, экологические сборы.

Как добраться до места: на самолете до Минеральных Вод и обратно — от 8400 рублей.

От реки Белой до Черного моря

В походе по горной части Кавказского природного биосферного заповедника вы увидите карстовые воронки, цветущие альпийские луга. Вас ждут приятные посиделки у костра, купание на водопадах Адыгеи, сплав по реке Белой. Выйдя к побережью Черного моря, постарайтесь задержаться на пляже. После таких приключений полежать приятно.

Продолжительность: 7 дней, 6 ночей.

Цена: от 25 000 рублей.

Что входит в стоимость: трансфер, трехразовое питание, работа инструкторов, ежедневные экскурсии, посещение геотермальных источников, баня.

Как добраться до места: на поезде до Краснодара и обратно — от 6000 рублей.

Необычный Крым

В Крыму можно отдохнуть в любое время года и по-разному. Активный тур проходит в Восточном Крыму, возле Судака. Этот город — один из ведущих производителей марочных вин и розового масла на полуострове. Рядом возвышаются высокие горы: Орел, Сокол, Носорог. Их вам и предстоит покорить.

Продолжительность: 7 дней, 6 ночей.

Цена: от 33 000 рублей.

Что входит в стоимость: транспорт, питание, проживание, билеты в «Судакскую крепость», услуги проводника.

Как добраться до места: на поезде до Симферополя и обратно — от 8600 рублей.

Фото: Pixabay

Сердце Байкала

Путешествие на Байкал начнется с восхождения на пик Черского и осмотра озера Сердца. Затем вы доберетесь на пароме до острова Ольхон. Здесь вас ждут велотур, сплавы на байдарках и спуск в пещеры.

Продолжительность: 7 дней, 6 ночей.

Цена: от 50 000 рублей.

Что входит в стоимость: питание, турбазы, трансфер, услуги гида, снаряжение.

Как добраться до места: на самолете до Иркутска и обратно — от 15 000 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Зяблицкая, руководитель Ассоциации туристических организаций Республики Алтай:

— Когда люди едут на Алтай летом, они часто совершают ошибку — берут слишком мало теплых вещей. Хотя даже в июле в горах нередко выпадает снег. В одежде желательна многослойность. Возьмите с собой футболку, термобелье, водолазку, свитер, ветровку и жилетку — в горах это необходимо. Эти вещи легко снимать и надевать в зависимости от погодных условий. Стоит захватить кепку и шапку. В горах легко обгореть, даже если там холодно. По этой же причине вам обязательно понадобится в горах солнцезащитный крем.