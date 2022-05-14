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Школьники улучшили свои олимпийские результаты

Марьяна Шевцова
Общество
Школьники улучшили свои олимпийские результаты
Ученик 9-го класса школы № 1547 Владислав Чувилин во время проведения физического опыта. На олимпиаде по физике он стал победителем / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Департамент образования и науки Москвы подвел итоги Всероссийской олимпиады школьников. 11 мая «Вечерняя Москва» пообщалась с учеником школы № 1547 Владиславом Чувилиным, который стал победителем сразу по двум предметам.

Сборная Москвы в этом году завоевала 248 дипломов победителей. А в целом, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, общее количество дипломов более чем на треть превышает показатели предпандемийного, 2019 года и практически повторяет успех 2021 года, когда в финал были приглашены и ребята, прошедшие отбор по итогам регионального этапа, и те, кто должен был принять участие в отмененном финале 2020 года.

— Особенно хочется отметить рост количества победителей в олимпиадах по математике, физике, химии, географии, экологии, немецкому и французскому языкам, физкультуре. Важно подчеркнуть, что дипломы получили ребята из 230 школ — это более трети всех школ города. По каждому предмету не единицы школ, а 10–20 — иногда даже больше — дают дипломников, — подчеркнула Анастасия Ракова. — Это означает именно успешность массовой работы по развитию талантов и доступность качественного образования. Ребенку и родителям больше не нужно пытаться попасть в какую-то конкретную «элитную» школу, чтобы достичь успехов.

Сразу два диплома в копилку сборной принес девятиклассник Владислав Чувилин. Он участвует в олимпиаде не первый год.

— В конце пятого класса меня позвали на математический кружок в школе, там я узнал про олимпиады, стал участвовать, — рассказал он. — Когда началась физика в школе, то решил попробовать свои силы по этому предмету, а около года назад увлекся еще и экономикой. В итоге Владислав победил на Всероссийской олимпиаде школьников и по физике, и по экономике.

— Я готовился в школе — у нас были дополнительные бесплатные занятия для тех, кто участвует в олимпиадах. А когда прошел в финал, то меня позвали в сборную столицы по физике, и я уже готовился вместе с другими ребятами в Центре педагогического мастерства, — поделился он. Чтобы победить на олимпиаде, по мнению Владислава, нужна регулярность в подготовке.

— Если начать заниматься за месяц, то получить высокие баллы шансов немного, потому что вы просто не успеете весь материал изучить, повторить. Начинать готовиться надо заранее, летом или в сентябре, — считает он.

Дойти до финала, только лишь готовясь самостоятельно и благодаря школьным знаниям, вполне возможно.

— А вот в финале задания посложнее обычной школьной программы. Чтобы их решить, лучше походить на олимпиадный кружок, — добавил Владислав.

СПРАВКА

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам в четыре этапа в течение всего учебного года. Чтобы стать финалистом, нужно успешно выступить на школьном, муниципальном, а затем и региональном этапах. Победители и призеры могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.

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