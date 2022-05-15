«Звезда дьявола»: что принесет с собой лунное затмение 16 мая

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В понедельник, 16 мая 2022 года, произойдет лунное затмение с эффектным названием «Звезда дьявола». Необычный красный оттенок Луны объясняется тем, что в момент события она будет находиться очень близко к Земле. О том, какие изменения принесет с собой это явление, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Значение лунного затмения 16 мая

Затмение в знаке Скорпиона будет происходить на узле, символизирующем прошлое. Поэтому данное событие заставит нас обернуться назад и многое переосмыслить. Это период расставания с негативными кармическими программами.

Столкнуться с прошлым можно физически (например, оказавшись в месте, где происходило что-то важное) или через воспоминания. Будут «высвечены» именно те моменты, на которые давно пора обратить внимание.

На поверхность выйдут значимые события из прошлого. Внутренние трансформации произойдут через переосмысление. Особенно это касается родственных связей и родовых программ, которые препятствуют вашему развитию.

Лунное затмение подведет к принятию важного решения через итоговый анализ. В этот день вы сможете избавиться от тяжкого груза прошлого, который давил на вас многие годы, и посмотреть на свою жизнь под другим углом.

На кого повлияет затмение

Сильное влияние затмения смогут ощутить на себе Львы, Скорпионы, Тельцы и Водолеи. В их жизни произойдут кардинальные перемены: свадьбы, разводы, расставания, переезды, смена работы, жилья и так далее.

Близнецам, Овнам и Козерогам астрологи советуют прислушиваться к интуиции и подсказкам Вселенной, которые принесут удачу в этот период.

Раки и Рыбы станут чрезмерно эмоциональными: затмение пробудит тревожные воспоминания, появятся тяжелые депрессивные мысли, тоска по ушедшим близким людям.

Чего нужно избегать 16 мая

Чтобы смягчить влияние затмения, прислушайтесь к рекомендациям астрологов:

не решайте важных вопросов и не начинайте новых дел в этот день;

отложите крупные покупки;

будьте внимательны к расходам, чтобы не понести убытков;

следите за своей безопасностью (как в физическом, так и в социальном смысле);

не принимайте никаких решений сгоряча;

держите эмоции и слова под контролем;

будьте снисходительны к чужим недостаткам;

избегайте общества агрессивных людей.

В этот день лучше не предпринимать активных действий: используйте его для завершения рутинных дел и планирования будущего.

Что важно сделать 16 мая

Лунное затмение в знаке Скорпиона заставит пересмотреть свои взгляды и сделать неожиданные открытия.

Чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему, постарайтесь в этот день:

проанализировать свою деятельность, чтобы решить актуальные вопросы;

перераспределить финансовые потоки для грамотного управления бизнесом;

завершить дела, которые долго откладывали, в самые короткие сроки;

составить планы на ближайшее будущее;

присмотреться к окружению, бизнес-партнерам и друзьям;

проанализировать прошлые ошибки, чтобы понять, куда двигаться дальше.

В период лунного затмения активизируется творческое начало. Вас могут посетить креативные идеи — обязательно используйте их в дальнейшем. Посвятите этот период творчеству и переосмыслению жизни, чтобы изменить ход событий к лучшему, заключила ясновидящая.