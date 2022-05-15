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Самовары и речка Упа: что обязательно стоит посмотреть в Туле

Наталия Покровская
Общество
Что обязательно стоит посмотреть в Туле
Спасская башня Тульского кремля / Фото: Наталия Покровская / Вечерняя Москва

Тула испокон веков славилась пряниками, самоварами и мастерами оружейных дел. Но сказать, что этот старинный российский город застыл во времени, было бы неправильно. Музейные пространства, оснащенные новейшими технологиями, удивят — не то слово!

Всю дорогу в быстрой «Ласточке» спорили с мужем, с чего начинать путешествие по Туле, чтобы всюду успеть. Вопрос отпал, едва мы ступили на платформу Московского железнодорожного вокзала. Первая достопримечательность — прямо здесь: на путях стоит на вечной стоянке легендарный бронепоезд № 13 «Тульский рабочий». Его осенью 1941 года всего за несколько недель собрали из того, что можно было найти на местных заводах, для защиты железнодорожных путей и высадки войск.

Так, из-за отсутствия настоящей брони тульские оружейники использовали вместо нее стальные листы, которые закрепляли в два слоя, а между ними заливали бетон. И сражался «Тульский рабочий» героически, отражая воздушные и бронетанковые атаки противника, пока не получил сильные повреждения в одном из боев. Сейчас эта огромная боевая машина и размещенная рядом база дивизиона — экспозиции военно-мемориального комплекса.

Историческая часть города начинается с вполне современной площади Ленина. От вокзала до нее не спеша дошли за несколько минут. И вот впереди уже красуются, радуясь майскому солнцу, купола узорчатого Свято-Успенского собора и его высоченной колокольни. До главного входа в Тульский кремль, башни Одоевских ворот, рукой подать. Перед ними возвышается величественное столетнее здание, бывший дом просветительских учреждений имени императора Александра II. А теперь — музей самоваров, ставший визитной карточкой города. Почему в Тулу со своим самоваром ездить не стоит, сразу становится ясно. В музее их, самых разных форм и размеров, около пятисот. А появились они почти два с половиной века назад благодаря талантливому тульскому оружейнику Федору Лисицыну. Вместе с сыновьями в 1778 году он и создал первый в Туле самовар. Самый большой, буфетный, вмещает аж 70 литров воды, а самый миниатюрный — всего три капли.

Но, конечно, история земли тульской не с самоваров началась. Первое упоминание о поселении в летописи относится к 1146 году. По одной из версий, дубовый острог поставили здесь рязанские князья для обороны южных рубежей. Пережила земля и татаро-монгольское нашествие, уже тогда защищая московское княжество от врага. А сооружение каменной крепости началось по указу князя Василия III в 1507 году, длилось оно долгих 13 лет. И кремль не подкачал: за всю свою историю крепость ни разу не сдалась врагу. Сейчас его ворота гостеприимно распахнуты. Сразу спешим в выставочный центр, построенный пять лет назад. История Тулы, ее героическое прошлое — все здесь как на ладони — в просторных интерактивных залах. Один только музей археологии чего стоит!

Что обязательно стоит посмотреть в Туле Памятник знаменитому тульскому прянику / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Под ногами — культурный слой. В прямом смысле. Пол музея сделан из стекла, под которым размещен самый настоящих участок археологических раскопок, проведенных на территории кремля. Планшет и рейка для полевых исследований возле фрагментов деревянных мостовых, сгоревших изб и старинной утвари. Виртуальная энциклопедия поможет узнать историю каждого из 800 выставленных экспонатов.

Чуть в стороне от основной экспозиции замечаю деревянный колодец. Символ времени, памяти. Не удержалась, заглянула в его глубь… Знаете ли вы, что в колодцах, наполненных чистой водой, отражается бескрайнее небо?

По пешеходной набережной небольшой речки Упы, что возле Кремля, мимо смотровых мостов, беседок, качелей и уютных кафе, обсуждая увиденное, спешим на одну из старейших улиц города. Возникла она в XVI веке вдоль дороги, ведущей к Пятницким воротам кремля, оттого ранее называлась Пятницкой, потом — Никольской. А после революции переименовали ее в улицу Металлистов, в честь Тульского отделения Московского общества по обработке металлов, которое располагалось в доме № 5. Кстати, абсолютно все здания здесь — памятники истории и архитектуры.

Еще одно уникальное пространство, сродни столичному старому Арбату. А ведет оно вдоль вальяжных купеческих особняков и шикарных доходных домов с кружевными балконами к знаменитому Тульскому оружейному заводу, возле которого расположен еще один символ города — памятник Левше, герою известного сказа Лескова. Тульский ведь мастер блоху подковал! А за мостом через реку уже высится следующий пункт нашего путешествия — новое здание музея оружия, возведенное в виде русского шатровидного шлема. Издалека сходство с военным доспехом невозможно не заметить. Как будто богатырь после боя положил его аккуратно на берег тихой, мирной Упы. Да и вблизи здание, окруженное современной военной техникой, признаться, потрясает воображение. Строили его, к слову, почти столько же, сколько и каменный Тульский кремль. А открылся он ровно 10 лет назад, в 2012 году, практически сразу попав в первую сотню лучших музеев мира. Едва мы вошли, стало понятно, что мужа своего я здесь потеряю. Пять этажей вместительных залов, заполненных коллекцией оружия с XVI века и до наших дней, — мечта, наверное, любого мальчишки, причем не важно, сколько ему лет.

— Тула почему оружейной столицей считается? — горячится муж, нетерпеливо меня подгоняя. — Потому что с древних веков южный рубеж постоянно подвергался нападению. Значит, и вооружение для обороны нужно было самое передовое. С тех давних пор тульские оружейники — лучшие.

Что обязательно стоит посмотреть в Туле Экспонаты музея оружия / Фото: Наталия Покровская / Вечерняя Москва

Стенды каждого зала расположены по диаметру «шлема», поэтому рассматривать экспонаты очень удобно, особенно если учесть наличие информационных видео панелей и интерактивных витрин. Этажи — эпохи. Первый зал рассказывает о зарождении в России оружейного дела, русско-турецких войнах, вой не 1812 года, Кавказской, Крымской... Выше — история двух мировых войн.

— Легендарный пулемет максим, не менее знаменитая винтовка Мосина, пистолет ТТ, — объясняет муж, переходя от одного экспоната к другому. — А вот, смотри, пистолет-пулемет Шпагина: ППШ — оружие Победы. На любом плакате времен Великой Отечественной именно с ним изображен советский солдат.

Можно совершенно не разбираться в оружии, но музей своей наглядностью и богатейшей коллекцией вкупе с интерактивом «берет в плен» и меня. Еще этаж — наши дни, образцы вооружения, созданные современными конструкторами. Дети здесь приходят в восторг от возможности посидеть в кабине боевого вертолета. А на самом вернем этаже «шлема» все пространство занимает галерея «12 великих побед» — от Куликовской битвы до штурма Берлина 1945 года. И наверняка не случайно завершает грандиозную экспозицию зал славы и памяти.

… А около территории музея возвышается памятник Никите Демидову, сподвижнику Петра Первого, основателю династии тульских оружейников, построившему металлургический завод в Туле. В небольшом музее Демидовых, расположенном неподалеку, тоже немало уникальных экспонатов. Например, подлинник Положения тульского оружейного завода 1762 года.

Вернувшись в центр, решили побродить по уютным тульским переулочкам. Пряников отведали — а как же! Тоже ведь символ города. Не успели оглянуться, как оказались в парке отдыха имени Белоусова, он, оказывается, один из крупнейших в Европе. На одной из лавочек замечаю женщину, следящую, как внучка рассекает воздух на качелях. Разговорились. Выслушав, где мы уже побывали, размышляла она недолго.

— А парк «Патриот» с музеем обороны Тулы на Рязанской?! — строго восклицает она. — Возвращайтесь на Менделеевскую, оттуда бесплатным автобусом до него быстро доберетесь. Побывать там нужно обязательно!

Что обязательно стоит посмотреть в Туле Главный вход в музей обороны Тулы / Фото: Наталия Покровская / Вечерняя Москва

…«Патриот» встречает ярким солнцем, грохотом выстрелов, доносящихся из тира, и огромным пространством — все и за день не обойти. Но у нас цель. К ней и движемся, лишь ненадолго задержавшись возле памятника «Вежливым людям». Не заметить здание музея невозможно, его площадь занимает около трех тысяч квадратных метров.

— Оборона Тулы — одна из самых героических страниц истории Великой Отечественной, — рассказывает экскурсовод группе школьников. — Под Тулой оказался скованным фактически весь правый фланг гитлеровской группировки, нацеленной на Москву. Наш город отбил все атаки фашистов и остался непокоренным.

И мы входим в город, опаленный войной. Манекены на площадках, рассказывающих о подвигах туляков, вставших на защиту родных стен, не просто реальны, они «живут» на улицах, в домах, на заводах… И, кажется, лишь на миг застыли, чтобы каждый вошедший понял, как это было. Здание почты, возле которого на выжженной от взрывов земле устроены баррикады. Двухэтажный дом, развороченный взрывом. В одной из квартир чудом уцелел стол со стоящим на нем патефоном. Зайди, присядь, почувствуй… А в местной больнице сестричка перевязывает раненых. Операционный блок. Врачи ритмично движутся, спасая чью-то жизнь. Видеопроекция создает абсолютное ощущение реальности. А вот и школьный класс с деревянными, довоенными партами, усевшиеся за них мальчик с девочкой что-то оживленно обсуждают. Невольно вздрагиваю, когда их позвала мама: мол, пора идти дальше. И юные посетители, отложив учебники далеких сороковых, спешат к следующему экспонату.

Центральная часть — иммерсивная демонстрация «Атака танков». Диорама — поле битвы, по которому движется вражеская техника. Ее в напряжении ждут бойцы в окопах. Огромный, настоящий танк на первом плане уже взрывает землю… Всполохи кровавого зарева, копоть, дым и, кажется, гарь подступают к горлу. Вот сейчас начнется бой — насмерть, за жизнь, любимый город, страну и ее столицу.

Что обязательно стоит посмотреть в Туле Бронепоезд «Тульский рабочий» / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Документы того времени, 3D-панорамы, аудиовизуальные эффекты и более тысячи подлинных предметов военного времени. Санитарная сумка, бутылки с коктейлем Молотова, покореженная солдатская фляга, винтовки, изувеченные каски, кружки, найденные поисковыми отрядами и переданные музею. На особом, почетном месте — Красное Знамя, пробитое пулей в одном из боев за Москву.

Тула — она такая: живущая настоящим, знающая толк в инновациях и использующая их, в том числе, чтобы память о великом прошлом города героев и мастеров сохранилась и в далеком будущем.

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