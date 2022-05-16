Трудной дорогой побед: как прошел Московский полумарафон

Спортсменки Олена Иванова (слева) и Светлана Чугунова пробежали дистанцию в 21,1 километра на Московском полумарафоне / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

15 мая на стадионе «Лужники» прошел праздник здоровья и физкультуры — забег на несколько протяженных дистанций. «Вечерняя Москва» узнала, почему москвичи предпочитают спорт.

Сотни москвичей и гостей столицы стоят на стартовой площадке забега. Ведущий соревнования ведет обратный отсчет: «Десять, девять, восемь...» На ясном небе начинаются сгущаться тучи. Встречный прохладный ветер обдувает лица спортсменов. «Три, два, один». Первая линия участников забега на пять километров резко срывается с места. Спортсмены, бегущие позади, не отстают.

Мастер спорта по легкой атлетике Анна Бойнова — одна из участниц забега — к соревнованию готовилась в беговом клубе, который девушка посещает уже несколько лет.

— Спортом занимаюсь практически всю жизнь. В седьмом-восьмом классах стала интересоваться многоборьем, прыжками в длину, а затем легкой атлетикой. Когда начала заниматься бегом, у меня появились хорошие результаты на длинных дистанциях, — говорит Анна.

Супруги Валентина и Александр Локтионовы из Москвы тоже присоединились к забегу на пять километров.

— Я работаю фитнес-тренером, а бег — мое хобби. В пятикилометровом забеге Московского полумарафона принимаю участие впервые, — рассказывает Валентина Локтионова.

Спортом в семье Локтионовых занимается не только муж Валентины Александр, а еще их трехлетний сын Дмитрий.

— Он уже принял участие в массовом забеге для детей на дистанции 400 метров и успел получить свою первую медаль, — делится достижениями сына Валентина.

После завершения забега на пять километров на сцене спортивно-развлекательного комплекса «Лужники» начали награждать победителей. Среди мужчин лидером соревнования стал спортсмен Антон Бурцев. Пять километров участник пробежал за 15 минут 16 секунд. А среди девушек — Анна Бойнова.

— Я пробежала за 16 минут 30 секунд. С таким же результатом Московский полумарафон в 2020 году выиграла спортсменка Светлана Аплачкина, — вспомнила Бойнова.

После награждения болельщики не менее активно начали поддерживать спортсменов забега на 21 километр и 100 метров. Житель столицы Игорь Сущевский впервые участвует в Московском полумарафоне, хотя бегом занимается уже около двух лет.

— Я работаю в аэроотрасли, которая серьезно пострадала из-за пандемии и санкций. Разумеется, на этом фоне приходится беспокоиться, а физическая нагрузка помогает снять напряжение, — говорит Игорь Сущевский. — А еще спорт помог привести себя в форму, за два года сбросил около десяти килограммов и отказался от вредных привычек. Когда тебе за 30, как-то хочется продлить молодость.

Учитывая, сколько людей приняли участие в забеге, стало ясно — столица соскучилась по Московскому полумарафону. Не случайно в этом году около 17 тысяч человек пробежали дистанции.

Ведь спорт объединяет людей, мотивирует на достижение конкретных результатов, формирует здоровый и активный образ жизни. В условиях экономического и политического давления на Россию со стороны Запада проведение такого забега особенно актуально.

— Уверена, что в следующий раз Московский полумарафон объединит еще больше людей, которые любят заниматься спортом, — отметила исполняющий обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова.

А чтобы участников будущих спортивных праздников было как можно больше, в Москве каждый год появляются новые и обновляются существующие спортивные площадки.

Почти в каждом дворе есть футбольное, баскетбольное или хоккейное поле, а также набор уличных тренажеров для самых разных групп мышц.

Кстати, там часто проводят занятия фитнес-тренеры и спортсмены, показывая, что поддерживать здоровый образ жизни не так сложно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Министерства спорта России, около 67 000 000 жителей занимаются спортом. А количество людей старшего поколения, занимающихся физкультурой, за последние 5 лет выросло более чем на 4,5 миллиона человек. Кадровый состав отрасли в настоящее время 405 000, что на 30 000 больше, чем в 2017 году. Около 90 процентов специалистов имеют высшее или среднее образование. Всего в Москве проводят 186 забегов ежегодно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Тарасов, директор московского полумарафона:

— С каждым годом все больше и больше москвичей, а также гостей столицы становятся участниками Московского полумарафона. Поэтому мы и дальше собираемся развивать это мероприятие. В планах, например, продвигать студенческую легкую атлетику, а также организовать эстафету по Садовому кольцу. Она была традиционным соревнованием для города в советское, а потом и в российское время. Думаю, что наши спортсмены и болельщики оценили бы такое мероприятие. Надеюсь, что с помощью Федерации легкой атлетики России и властей Москвы нам удастся осуществить все задуманное и порадовать горожан новыми соревнованиями.