Московским школьникам предложили поработать вожатыми

Вожатые из студенческого педагогического отряда «Добро» Московского финансово-юридического университета Вера Федотова (справа) и Евгения Миронович на фестивале образования Panorama рассказали абитуриентам про внеучебную деятельность вуза / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Центральном доме ученых прошел Фестиваль образования Panorama. Абитуриентам столичных вузов рассказали об актуальных профессиях.

Вожатая из студенческого педагогического отряда «Добро» Московского финансово-юридического университета Вера Федотова развешивает на стенде фотографии, сделанные во время смен в детских лагерях. Сама девушка прошла специальный курс обучения по работе с ребятами и теперь готовится к своей первой рабочей поездке. А пока рассказывает об этой внеучебной деятельности абитуриентам.

— Вожатый — это состояние души. Чтобы его понять, нужно любить детей, быть трудолюбивым и иметь искреннее желание помогать людям, — говорит Вера Федотова. — Я выбрала это направление, потому что всю жизнь мечтала стать вожатой, смотря, как они дарят частичку себя детям. В конце мая уже поеду на первую смену.

В студенческий отряд может прийти любой желающий старше 16 лет. То есть у будущих первокурсников есть возможность погрузиться в эту работу с самого начала учебы. Главное — пройти курсы, где за десять занятий студенты изучают все, что пригодится вожатому, в том числе и лекции по психологии детей.

— Работа с детьми требует постоянного обучения, — добавляет участница педагогического отряда Евгения Миронович, раздавая школьникам буклеты с информацией о педагогическом отряде.

На фестивале свои программы обучения также представили разные столичные образовательные организации, например Московский информационно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт (МИТУ-МАСИ).

Все больше школьников начинают заранее задумываться о том, какую дорогу они выберут после сдачи Единого государственного экзамена и выпускного.

— Ребята приходят на фестивали образования начиная с восьмого класса. Это помогает спланировать дальнейшее обучение, — рассказывает специалист приемной комиссии МИТУ-МАСИ Яна Фишгоф. — Многие, заинтересовавшись программами обучения, например актерским мастерством, решают поступить в колледж при вузе.

Она добавляет, что посоветовала бы родителям присоединяться к своим чадам и вместе с ними выбирать будущее место учебы.

— Тогда они смогут познакомиться со студенческой жизнью вуза и быть уверенными, что отдают своего ребенка в хорошие руки, — отмечает Яна Фишгоф.

Мероприятие проводится таким образом, чтобы отвечать на все требования абитуриентов, рассказывает проректор по развитию МФЮА, который является партнером фестиваля, Руслан Волошин.

— Мы рассказываем будущему студенту о возможностях трудоустройства по представленным учебным направлениям. Более 20 процентов студентов остаются работать на местах прохождения учебной практики уже со второго курса, — говорит Волошин.

Всего образовательный фестиваль посетили более 300 абитуриентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Степанцева, координатор Фестиваля образования Panorama:

— На нашем фестивале абитуриенты могут познакомиться с различными направлениями подготовки, узнать об их преимуществах. Мы стараемся помочь молодым людям определиться с выбором профессии, предоставляем возможность пройти тестирование из 25 вопросов, по результатам которого абитуриенту индивидуально будут подобраны наиболее подходящие учебные направления.