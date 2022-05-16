Режиссер Сергей Женовач отметил свое 65-летие

Фото: Пресс-служба театра «Студия театрального искусства»

Юбилей режиссера Сергея Женовача отметили 15 мая. Театральному мастеру и педагогу, чьи спектакли так высоко ценят зрители, исполнилось 65 лет.

У режиссуры Сергея Женовача, как у всего разительно талантливого, есть поклонники и противники, нет равнодушных. В его спектаклях часто бурные действия прячутся за прямоту слов, а пылкие эмоции скрыты под холодной сдержанностью. Чтобы полюбить спектакли этого мастера, нужно прислушиваться не только к тому, что происходит на сцене, но и к тому, как отзывается это в душе.

— Я бы описала подход Сергея Васильевича к режиссуре словом «суть», — рассуждает его ученица, заслуженная артистка России Мария Шашлова. — Он всегда идет от сути произведения, автора, темы. Всякий раз работа с ним — это полное погружение. Главное для него, мне кажется, — человеколюбие.

Сергей Женовач родился в Потсдаме 15 мая 1957 года. Окончил Краснодарский институт культуры, руководил местным Молодежным любительским театром. Через четыре года после этого, в 1983-м, продолжил свое обучение на режиссерском факультете ГИТИСа у Петра Фоменко. После окончания прошел стажировку и стал преподавать в мастерской своего профессора. В 2001 году набрал первый свой курс. К его окончанию, в 2005-м, был показан не один дипломный спектакль, а фестиваль работ «Шесть спектаклей в ожидании театра». Тогда же на карте Москвы появился новый театр «Студия театрального искусства» («СТИ»).

— Я не смогу заключить в одну фразу то, чему учил нас Сергей Васильевич, — вспоминает студент того набора, сейчас заслуженный артист России Алексей Вертков. — Самое главное, пожалуй, — любить и уважать свою профессию, выходить на сцену не просто так, а с пониманием того, что хочешь донести зрителю и миру. Еще он неоднократно говорил нам, что обучение — это большой, долгий и сложный процесс, который должен продолжаться всю жизнь, не только в стенах университета.

Преподавательскую деятельность Сергей Женовач совмещал с постановками, многие из которых получали театральные премии. Среди них: спектакли «Правда — хорошо, а счастье — лучше», «Захудалый род» получили и «Золотую маску», и «Гвоздь сезона», спектакли «Битва Жизни» и «Река Потудань» — «Золотую маску», постановки «Мальчики» и «Мастер и Маргарита» — «Хрустальную Турандот», и это далеко не все награды мастера. Также Сергей Васильевич является лауреатом Государственной премии и Литературной Александра Солженицына. С 2004 года он — заведующий кафедрой режиссуры драмы ГИТИСа. С 2018 по 2021 год Сергей Женовач являлся художественным руководителем МХТ имени Чехова, тогда «Студия театрального искусства» была его филиалом. С началом весны текущего года «СТИ» вновь стала самостоятельным федеральным театром.

— Надеюсь, наш театр имеет не только «своего» зрителя, — делится мыслями Алексей Вертков. — Вообще, зрители «не свои» должны стать «своими». И мы делом стараемся доказать это.

«СТИ» находится в здании, которое принадлежало семье Алексеевых (настоящая фамилия Станиславского), здесь когда-то Константин Сергеевич открыл театр. Вишневый сад и зеленые яблоки — то, что ассоциируется у зрителей «СТИ» с самим театром сейчас. Возможность созерцать бушующий мир, сдерживаемый острым разумом, — то, что ассоциируется у меня со спектаклями этого театра. Я спросила у актрисы Марии Шашловой, которая служит здесь с его основания, что, какие качества не могут сочетаться в ее представлении с Сергеем Женовачом, и получила ответ.

— Я бы не хотела даже мысленно хоть как-то ограничивать своего мастера. Великие люди тем и велики, что в любой период своей жизни могут сочетать в себе все, что угодно, любые проявления, возможные в действительности. Что касается «негативных черт», я не вполне понимаю это. Мне кажется, есть просто разные стороны одного и того же. Как прекрасно подмечено в романе «Мастер и Маргарита», спектакль по которому идет у нас в театре, возможно, и Бог, и дьявол — грани одной сути, и иногда, не познав одного, ты не сможешь войти в контакт с другим.

Фото: Пресс-служба театра «Студия театрального искусства»

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Юрий Бутусов, режиссер:

— Я рад, что у меня есть возможность поздравить одного из самых важных людей в моей жизни, одного из лучших режиссеров страны, фантастического педагога. Если не кокетничать, 65 лет — это немало и, догадываюсь, не просто. Но сказать хочу вот что. Наверное, за последние три года Сергей Васильевич пережил если не самые, то одни из самых драматичных и сложных событий в своей жизни. Все это происходило на моих глазах. Буквально. Он выдержал все с достоинством и мудростью, никого не оскорбляя и не проклиная. Знаю, что далось ему это нелегко. Потому что были и обман, и предательство, и несправедливость. Выдержал. Ему не занимать мужества и воли, несмотря на внешнюю мягкость.

Теперь он опять со своими учениками, в своем замечательном доме на улице Станиславского. Он — прямой наследник великой идеи Станиславского о театре как Доме, как едином художественном поле. Теперь это для многих лишь мечта, а для него — реальность. Настоящий режиссер схож с садовником, смысл работы которого — не постановка одного (даже очень хорошего) спектакля, а взращивание прекрасного неповторимого сада. Это требует особого таланта, терпения и служения. Поливать дерево нужно каждый день. Это трудно и требует жертв. И могут это не многие. Он может. И его сад шумит, цветет, веселится, грустит и делает всех нас, пусть ненадолго, счастливыми. На самом деле это и есть единственная цель театра.

И еще. Десять лет назад мне повезло, и Мастер, несмотря на то, что мы абсолютно разные режиссеры, позвал меня работать в свою мастерскую в ГИТИСе. Мне посчастливилось выпустить вместе с ним два замечательных, талантливых курса. И эти годы были прекрасны еще тем, что у нас сложилась удивительная педагогическая команда, веселая, азартная и дружная. Наши посиделки после зачетов незабываемы (улыбается). Сергей Васильевич, спасибо за помощь, доверие и дружбу...

Будьте здоровы! Мне кажется, что все, происходящее с Вами, — часть какого-то прекрасного пути, нескончаемого путешествия. И пусть оно не кончается долго-предолго. Обнимаю. Юра.