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Таможенное оформление грузов: как правильно организовать

Полина Французова
Общество
Таможенное оформление грузов: как правильно организовать
KOZ_5540.JPG / Фото: Александр Кожохин/Вечерняя Москва

Таможенное оформление груза может быть нетрудным этапом поставки товара за границу, если знать заранее все подводные камни этой процедуры. Однако неподготовленному человеку это может показаться сложным. В этом случае лучшим вариантом будет обратиться к таможенному брокеру. Подробнее о таможенном оформлении в таком формате читайте в этой статье.

Какую работу выполняет таможенный брокер?

— подготавливает пакет документов к таможенному оформлению грузов и товаров;

— подбирает для клиента все возможные пути доставки товара;

— взаимодействует вместо клиента с таможней;

— предоставляет другие услуги, в зависимости от договоренности с клиентом.

Пошаговый порядок таможенного оформления при работе с таможенным брокером:

  1. Консультация — клиент должен предоставить специалисту техническое описание на груз или товар с указанием сферы использования, а также приложить фотографии.
  2. Анализ и подготовка — брокер изучает полученную информацию, подбирает код ТН ВЭД, о котором поговорим позже. Также на этом этапе подсчитывается таможенный платеж и определяется необходимость в разрешительной документации. Если она не потребуется, то нужно будет предоставить те документы, которые отдельно запросит брокер.
  3. Отгрузка груза или товара у поставщика — после того, как она состоялась, нужно направить документы от поставщика своему таможенному брокеру.
  4. Оформление — когда товар прибывает на таможню, нужно подать декларацию на товар, а затем ждать выпуска.

Таможенное оформление стартует до того, как товар прибыл на границу. Перед подачей декларации необходимо собрать документы, получить заключения экспертиз, выбрать и оплатить транспорт, а также совершить другие действия.

Какие документы нужны для оформления товара?

Все зависит от особенностей груза, таможенной процедуры и ряда других факторов. Однако обычно в этом случае нужны:

— документы о регистрации юрлица;

— свидетельство о постановке на учет в налоговой;

— разрешительная документация, например, декларации соответствия на товар. Кстати, контрагенты могут проверить декларацию о соответствии по номеру, чтобы убедиться в качестве закупаемой продукции.

Важным этапом таможенного оформления является проверка кода ТН ВЭД. Его определение — обязанность декларанта по таможенному законодательству Евразийского экономического союза. Размер таможенных пошлин, ставки НДС и много другое зависит напрямую от классификации товара по ТН ВЭД.

Не рекомендуется самостоятельно подбирать код. Без должных знаний можно ошибиться, и тогда код будет изменен прямо на таможне. В результате декларанту грозит не только доначисление таможенных платежей, но и административная ответственность.

Помимо этого, список документов, которые требуются для определения этого кода, зависит от особенностей каждого товара. В любом случае лучшим решением будет обратиться к специалистам. Это позволит избежать проблем на таможне и лишних трат времени и средств.

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