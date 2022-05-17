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Отдых в Крыму летом 2022 года: когда туры станут доступнее

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Отдых в Крыму летом 2022 года: когда туры станут доступнее
Фото: Pixabay

До трети гостиниц и гостевых домов в Крыму могут не открыться этим летом из-за низкого спроса у россиян. Туристы отказываются от отдыха на полуострове из-за закрытых аэропортов и дефицита железнодорожных билетов. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», действительно ли спрос на туры в Крым так резко упал.

По его словам, ситуация не так печальна, как ее описывают. Многие гостиницы уже забронированы до конца бархатного сезона.

— Бронирование в Крыму идет очень активно. Особенно это касается премиального сегмента. Номера во многих дорогих отелях выкуплены до осени! Российские туроператоры выкупают целые блоки авиалиний, потому что они уверены в популярности отдыха на этом направлении, — отметил эксперт.

Мельник объяснил, что дорогой отдых в Крыму предпочитают россияне, которые привыкли к комфорту, но не могут полететь за границу, например, из-за специфики работы. Крымские ВИП-отели предлагают премиальное обслуживание, однако и стоить оно будет немало. Такие туры обойдутся более чем в миллион рублей.

А спрос на экономкласс действительно значительно упал по сравнению с прошлым годом. Эксперт по туризму объяснил, какие факторы на это повлияли.

— Снижение спроса на отдых в Крыму в среднем сегменте связано с ценообразованием. Давайте сравним, например, «4 звезды» в Крыму и Турции. Стоимость этих направлений будет кардинально разная. Турция значительно дешевле, а комфорта больше. Именно поэтому многие россияне предпочитают купить «все включено» на турецкой первой линии, — рассказал Николай Мельник.

Эксперт по туризму подчеркнул, что цены на туры в Крым по сравнению с прошлым годом выросли на 35 процентов. Однако сейчас начались их стабилизация и снижение.

— На снижение цен активно повлияет открытие аэропортов в Симферополе и Севастополе. Воздушные перевозки станут доступнее, и количество туристов значительно увеличится. Тем не менее пока что нет прогнозов, когда воздушное пространство над полуостровом станет полностью безопасным. Туристы с неограниченным бюджетом предпочитают ехать в Крым на машине. Но такой способ передвижения все-таки значительно затратнее, чем авиационное и железнодорожное сообщение, поэтому недоступен для большинства россиян.

Многие туристы надеются сэкономить деньги на отдых с помощью покупки горячих туров. Николай Мельник рассказал, стоит ли рисковать и пытаться запрыгнуть в последний вагон.

— Я рекомендую не бояться горячих туров и покупать их, если вы хотите сэкономить. Это позволит вам не отказывать себе в долгожданном отдыхе, — сказал Мельник.

Он признался в беседе с «ВМ», что самое популярное туристическое направление в нашей стране этим летом — Сочи. Россияне активно бронируют не только отели премиум-сегмента, как в Крыму, но и среднего, и экономкласса.

— Сочи выигрывает у Крыма, — продолжил собеседник, — только по одной главной причине: за счет доступности чартерных полетов. Тур получается значительно дешевле.

Эксперт по туризму подытожил, что крымские отели не будут терпеть убытки, как обещают некоторые прогнозы. Спрос на отдых в Крыму упал, но в скором времени произойдет значительная стабилизация цен, которая сделает покупку туров доступнее.

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