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Дом для счастья: жители Северо–Восточного округа переезжают из пятиэтажек в новые комфортные квартиры

Екатерина Дмитриева
Общество
Дом для счастья: жители Северо–Восточного округа переезжают из пятиэтажек в новые комфортные квартиры
Супруги Александр и Анастасия Хлебниковы получили светлую и просторную квартиру в доме № 13, корпус 1, на Тайнинской улице по программе реновации жилого фонда / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В этом году столичной программе реновации исполняется пять лет. С момента ее старта в городе построили уже 2,4 миллиона квадратных метров жилой недвижимости — 188 домов. Больше всего новостроек расположено в Северо–Восточном округе Москвы. Здесь ввели в эксплуатацию 29 зданий. «Вечерняя Москва» рассказывает, какими темпами в СВАО идет реализация программы реновации жилого фонда и что еще, помимо новых квартир, получат переселенцы.

Сегодня в рамках обновления жилья идет переселение в 11 из 17 районов округа: Северном Медведкове, Бабушкинском, Южном Медведкове, Северном, Лосиноостровском, Марьиной Роще, Марфине, Ярославском, Бутырском, Ростокине и Лианозове.

Заселение в новостройку в Лосиноостровском стартовало в конце прошлого года. Квартиры в новом доме на Тайнинской улице, 13, корпус 1, предназначены для жителей соседних домов той же улицы — № 3, 5, 11 и 13. А значит, и после переезда люди останутся в своем родном, привычном районе.

Анастасия Хлебникова, ее муж Александр, маленький сын Артур и корги по кличке Персик переехали в новую квартиру буквально две недели назад. Раньше семья жила на первом этаже трехэтажного дома на Тайнинской, 13.

— В старой квартире перекрытия деревянные, пол в ванной из-за одной протечки просел, — рассказывает Анастасия. — Вместо горячей воды — газовая колонка, электричество «скачет». Ну и первый этаж — очень шумно. Новая квартира на 16-м этаже — высотность нас ничуть не испугала, наоборот, хотелось повыше, чтобы наблюдать город с высоты птичьего полета. Согласие на новую квартиру дали сразу, ведь когда строили новый дом, я уже знала, что его строят для нас, и очень ждала переезда.

Всего в районе Лосиноостровский в программу реновации вошли 68 жилых домов, для переселения уже переданы четыре новостройки, еще пять новостроек — в активной стадии строительства. Подобрано 15 стартовых площадок для новых домов. А на первом этапе программы — до 2024 года — планируется начать переселение 2,2 тысячи жителей.

Широкие окна сэкономят средства

Активно идет расселение и в Лианозове — новостройка на Илимской улице, 7, стала первой в районе, куда начался переезд по программе реновации. Здесь поселятся жители двух старых зданий на Илимской улице — домов № 5 и 5Б.

Среди счастливых переселенцев — Александр Кондратьев, он переезжает из старой пятиэтажки № 5.

— Новый дом располагается буквально в 50 метрах от старого — некоторые мелкие вещи можно перенести буквально на руках, — отмечает он плюсы расположения нового дома. — В старой квартире у меня был 31 квадратный метр, а в новой — 42 «квадрата». Сейчас оформляю необходимые для переезда документы. Очень нравится большая и светлая лоджия — полностью из стекла. При заселении были небольшие проблемы с балконной дверью, но их устранили буквально за десять минут.

На лоджиях в новом доме смонтированы рамы с закаленными многослойными стеклами, а для безопасности установлено металлическое ограждение. Благодаря тому, что окна большие, в квартирах много естественного света, что существенно сэкономит плату за электричество.

Также для организации переселения жителей Лианозова в районе подобраны две площадки. Дом на Илимской улице уже активно заселяется, а выход на вторую площадку предусмотрен после сноса пятиэтажек.

Часы из алюминия украсят фасад

Новый дом по программе реновации передан под заселение и в районе Южное Медведково. Смотровые ордера выданы жителям здания на улице Полярной, 4, корпус 1. Они переезжают в новостройку на улице Молодцова, 33, корпус 1. Ранее жителям района уже передали новостройки в проезде Дежнева, 8 и 26, а также на улице Полярной, 1, корпус 2. Всего в Южном Медведкове подлежат расселению десять домов, в которых проживают более 2 тысяч человек.

Программа реновации пришла в этом году и в Марфино — для переселения передали новостройку на улице Академика Комарова, 11Г. Здание небольшое, здесь всего 88 квартир, в которые переезжают жители пятиэтажки на той же улице, дом № 8. Всего же в районе расселению подлежат 37 домов, а новое жилье получат почти 7 тысяч человек.

Среди новостроек Марфина одна будет особо примечательной: возле ТПУ «Окружная» в Гостиничном проезде, владение 8А, строится дом «с изюминкой» — уникальным архитектурным обликом. Здание будет состоять из трех секций, которые выделят стилистически. Низкие секции выполнят клинкерным кирпичом песочного цвета, высокую секцию — красным кирпичом в цвет окружающего дом гостиничного комплекса. Таким образом новостройка легко впишется в пейзаж. Уникальным архитектурным решением станут большие алюминиевые часы, которые разместятся на фасаде под крышей 22-этажной секции. Такое необычное и функциональное украшение сделает новый дом необычным и интересным украшением района.

Дом для счастья: жители Северо–Восточного округа переезжают из пятиэтажек в новые комфортные квартиры Лоджии в реновационной новостройке на Илимской улице, 7, полностью остеклены / Фото: Фонд реновации

Качество и стиль

Очередное переселение ждет в этом году и жителей Бабушкинского района — в начале мая завершилось строительство нового здания на улице Печорской, владение 7. Светлая керамогранитная облицовка и большая площадь остекления подчеркнули современный облик дома.

— В новостройке расположено 172 квартиры: 43 однокомнатные, 108 двухкомнатных и 21 трехкомнатная, — рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. — Шесть из них оборудовали для маломобильных жильцов: здесь увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.

В планах на этот год — и Алексеевский район: здесь начнется заселение дома, возведенного по программе реновации возле одноименной станции метро на улице Староалексеевской, 3. Ожидается, что в новостройку переедут более 600 человек, которые сейчас живут в старых зданиях на улице Константинова, 2, улице Маломосковской, 15А, и улице Ярославской, 2. Всего в районе Алексеевский по программе реновации будет переселено 17 домов — все жители переедут в пределах своего района, далеко уезжать от старого места жительства не придется.

Метро до центра довезет

Вместе с домами обновляется и инфраструктура районов столицы. Жители северо-востока смогут быстрее добираться до метро — в округе идет строительство четырех станций подземки. Уже в этом году планируется достроить станции «Марьина Роща» и «Рижская» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ).

Станция «Марьина Роща» войдет не только в топ-3 самых глубоких станций Москвы, но и будет иметь самый длинный в столице эскалатор протяженностью 135 метров. Нестандартным сделают и дизайн станции. В основе концепции ее оформления — ассоциация с элементами дворянской усадьбы, а основным цветом станции станет белый. Колонны на платформах будут напоминать пузатые фарфоровые чайники, а мраморные плиты будут выглядеть так, словно на них есть мелкие трещины. Вестибюль украсят шары диаметром более двух с половиной метров.

— Станция будет взаимодействовать с Люблинско–Дмитровской линией метрополитена, МЦД-2 и будущим МЦД-4, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. — Таким образом, здесь будет сформирован полноценно транспортнопересадочный узел, а северо-восточный участок повлияет на жизнь 800 тысяч жителей.

Особый дизайн будет и у станции «Рижская». Здесь на центральной стене перед выходом расположится декоративное цифровое табло, которое будет показывать текущее время. Его выполнят в форме арки — этот элемент лежит в основе дизайна всей станции и несет в себе идею временного портала. Платформу украсят 12 металлических арок высотой до четырех метров, а светодиодные светильники на кромках подчеркнут их форму.

Еще две станции метро, которые позволят жителям округа сократить время в пути, — «Лианозово» и «Физтех» Люблинско–Дмитровской линии. Ввести в эксплуатацию станции планируется в следующем году. После открытия «Лианозова» жителям не придется ехать до «Алтуфьева», чтобы сесть на метро. Станция будет располагаться практически у МКАД и позволит разгрузить автодороги на севере Москвы.

В перспективе на базе «Лианозова» планируется создать транспортно-пересадочный узел, который свяжет метро, пригородные поезда Савеловского направления железной дороги и маршруты наземного транспорта.

Станция «Физтех» разместится в районе Северный. К моменту ее появления с учетом новых застраиваемых кварталов численность населения здесь увеличится до 78,5 тысячи человек.

«Физтех» улучшит транспортную ситуацию в районе и на прилегающих территориях Московской области. А время на поездку до центра города для жителей сократится не менее чем на 15 минут.

Дом для счастья: жители Северо–Восточного округа переезжают из пятиэтажек в новые комфортные квартиры Трехсекционный дом в Гостиничном проезде, 8А, украсят алюминиевые часы на фасаде самого высокого корпуса / Фото: Пресс-служба Мосгосстройнадзора

Сокращаем время на дорогу

Главной дорожной стройкой на северо-востоке столицы, которая также позволит сократить жителям округа время в пути, является реконструкция развязки пересечения МКАД с Алтуфьевским шоссе. Предусмотрено строительство 5,4 километра дорог, включая два искусственных сооружения общей протяженностью 850 метров. Реконструкция развязки позволит улучшить транспортную доступность районов Лианозово, Бибирево и городского округа Мытищи Московской области, где проживают порядка 500 тысяч человек. Работы планируется завершить в конце этого года.

Еще один важный объект для округа — путепровод через железнодорожные пути Савеловского направления Московской железной дороги, который также планируется завершить до конца года. Он соединит север и северо-восток столицы — улицу 800-летия Москвы с Инженерной улицей и обеспечит транспортные связи между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Когда эту дорогу построят, путь из Алтуфьевского района в Восточное Дегунино станет короче.

Медицина высшего стандарта

В этом году северо-восток столицы получит сразу несколько новых медицинских учреждений: детско-взрослые поликлиники на 750 посещений в смену каждая строят в Бабушкинском районе на улице Ленской, владение 21, и в Свиблове на улице Уржумской, владение 4/1. Еще одна детская поликлиника на 320 посещений в смену появится в районе Южное Медведково на улице Полярной, владение 11.

Лечебные учреждения возводят в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +». Для пациентов создадут зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Новая система навигации позволит пациентам без труда находить нужный кабинет.

Также оборудуют специальные детские уголки, где маленькие пациенты смогут скоротать время в ожидании своего приема. Потоки взрослых и детских отделений пересекаться не будут. Входы в поликлиники с детьми, имеющих симптомы инфекционных заболеваний, организуются через приемно-смотровой бокс, который оборудован для приема детей на колясках. Подразделения и помещения оснастят новым современным медицинским оборудованием, а это значит, что получить лечение можно будет недалеко от дома.

Бассейны и детям, и взрослым

В начале этого года хорошие новости пришли и для жителей района Бибирево. Здесь подобрали первую стартовую площадку на улице Корнейчука, владение 47А. Жителей района в скором времени ждет обновление спортивной инфраструктуры: физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построят в следующем году на Алтуфьевском шоссе, владение 100.

Интересный архитектурный облик здания напомнит о катерах и морских прогулках. За счет резко очерченного козырька, наклонных пилонов и вставок по центральному фасаду, которые выполнят в белом цвете, здание визуально будет напоминать катер, несущийся по волнам. В распоряжении горожан окажется бассейн длиной 25 метров на восемь дорожек, детский бассейн на 10 метров для обучения плаванию и тренажерный зал.

Еще один спортивный комплекс с бассейном возводят на улице Лескова, 25. Внутри здания обустроят бассейн размером 25 на 16 метров, тренажерный зал, а также игровой универсальный зал. Завершить основные строительные работы планируется в конце текущего года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Участниками программы реновации на северо-востоке столицы стали 86,5 тысячи человек. Всего в округе новые квартиры получат жители 499 домов. Для начала переселения в округе сейчас подобраны 82 стартовых площадки, поиск дополнительных территорий для нового строительства продолжается. СВАО — один из округов — лидеров по количеству одновременно строящихся жилых домов — сейчас возводятся 22 здания. Еще 10 домов находятся в проектировании. Всего же за время реализации программы реновации в округе для переселенцев построены 29 новостроек.

КСТАТИ

Около трех десятков коммерческих объектов в новых домах, построенных по программе реновации, открылись Северо-Восточном административном округе Москвы. В 24 заселяемых новостройках, которые находятся в девяти районах округа, на первых этажах расположились 28 предприятий малого и среднего бизнеса. Это объекты торгово-бытового назначения: кафе, магазины, аптеки, салоны красоты и сервисные службы. Размещение коммерческих помещений на первых этажах жилых домов способствует повышению комфорта и доступности товаров и услуг как для участников реновации, так и для жителей близлежащих домов, а также создает для горожан новые рабочие места.

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