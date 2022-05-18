«Как мертвому припарка»: возможна ли в России «нулевая» ипотека

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Появление в России беспроцентной ипотеки невозможно, так как это потребует огромных расходов, не заложенных в бюджет. При этом существуют различные варианты серьезно сэкономить на ипотеке. Однако самое главное, в чем сейчас нуждается рынок жилья, — стабилизация экономической и политической ситуации. Об этом «Вечерней Москве» рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Эксперт заметила, что полное обнуление ставок по ипотечным кредитам — нереальный сценарий.

— Стоимость ипотеки определяется ключевой ставкой, сейчас она составляет 14 процентов. Но еще ведь и маржа банка должна быть — два процента. Если будет нулевая ипотека, то эти проценты банкам должны компенсировать из бюджета. Кто будет субсидировать 16 процентов? Это миллиарды и триллионы рублей, которые должны откуда-то появиться, — пояснила Радченко.

Собеседница «ВМ» отметила, что еще недавно ключевая ставка составляла 4,25 процента. При такой ставке стоимость кредитов сравнительно низкая, однако для снижения ставки нужно побороть инфляцию.

Ставки по ипотеке в некоторых случаях снижены и сейчас — для этого разработаны государственные программы, отметила Радченко.

— Сейчас можно взять ипотеку под девять процентов на новостройки. Была такая программа, потом ее меняли, и сейчас снова процент на новостройки — девять процентов годовых. Вернули суммы кредита до 12 миллионов для Москвы и области и шесть миллионов — для регионов. Действует семейная ипотека под 5,5 и даже 4,9 процента. Есть дальневосточная ипотека под один процент, военная ипотека, сейчас изобрели ипотеку для IT-специалистов, — перечислила собеседница «ВМ».

Если вложиться в жилье на этапе строительства, то ставка может быть близкой к нулю — вплоть до 0,1 процента, уточнила эксперт. Однако сейчас большее значение имеет высокая стоимость квадратного метра, и фактическое отсутствие ипотеки закладывается в цену самого жилья.

Высокая цена жилья — серьезный фактор, отпугивающий значительное количество покупателей, подчеркнула Радченко.

— Все льготные программы — как мертвому припарка, потому что заградительной для большинства россиян сейчас является стоимость квадратного метра. Цены на недвижимость, которые за два года выросли на 20–30 процентов, не соответствовали и раньше рыночным реалиям. Доходы граждан за последние два года не выросли, это был воспалительный процесс, связанный с перетоком денег с депозитов в котлован. Это был инвесторский хайп, а не экономически обусловленный рост цен, — объяснила специалист.

Спрос на жилье снижен в том числе из-за ситуации на рынке труда — многие компании уходят из России, заметила Радченко. Не все люди готовы в таких условиях подписать долгосрочный кредитный договор, подчеркнула специалист.

Государство в такой ситуации может стабилизировать ситуацию, поддержав застройщиков, уточнила собеседница «ВМ».

— Сейчас нужно заняться поддержкой застройщиков, чтобы они могли достроить дома. Нужно поддержать и банки, чтобы они не разорились. Сотни тысяч обманутых дольщиков могут повысить социальную напряженность, — заключила Радченко.