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Реет флаг, подрастают львята: что пережил донбасский зоопарк за восемь лет военных действий

Вероника Ушакова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Реет флаг, подрастают львята: что пережил донбасский зоопарк за восемь лет военных действий
Посетительница донбасского зоопарка Людмила Мамрюкова кормит овечек, которые там живут / Фото: vk /pridorozhnoe

Зоопарк в селе Придорожном Старобешевского района Донецкой Народной Республики пережил многое. Сейчас же он возвращается к обычной жизни. «Вечерка» пообщалась с директором учреждения Геннадием Кряжевым и выяснила, как жил зоопарк восемь лет, ни на день не прекращая работу.

Сейчас над донбасским зоопарком реет триколор. По словам директора учреждения Геннадия Кряжева, это греет душу и дает надежду.

— Хочу, чтобы такой же флаг сиял над всем Донбассом, — говорит собеседник «МВ».

2014 год для Кряжева стал таким же роковым, как и для всех жителей Донбасса. Пострадало и «детище» Геннадия Борисовича — зоопарк.

— В 2014 году на нас упал снаряд. Пострадали 20 оленей, у меня они были пятнистые, благородные. Голуби, фазаны, — вспоминает Геннадий Кряжев. — Разбомбило и вольер со страусами. Но те просто разбежались, в полях спрятались. К счастью, потом вернулись живыми.

Позже ранили и самого Кряжева. На директора зоопарка напали из-за его «пророссийского настроя», всадили четыре пули в ноги, руку, спину...

А за организацию в селах референдума о независимости Донецкой Республики — сожгли мастерскую с техникой и коровник. Пока Геннадий Борисович лежал в больнице, его сотрудники стабильно выходили на работу — все 30 человек. Позже 27 из них отправились воевать за независимость родного края. В последние годы зоопарк работал в убыток. Посетителей почти не было.

— Сейчас, когда стало спокойнее, семьи с детьми из Донецка и других городов народной республики вновь приезжают к нам в гости, — радуется Геннадий Кряжев. — Да и так восстанавливаем зоопарк: строим домики животным, красим. На днях волонтеры из Москвы передали железную сетку — большие упаковки. Этого хватило на новые вольеры.

У нас пополнение — я взял тигрят из мариупольского зоопарка! А в обмен отдал им черненьких новорожденных волчат — потомство волка, которого нам в 2018 году подарил Александр Захарченко (глава ДНР с 2014 по 2018 год. — «МВ»). Там сейчас зоопарк тоже активно восстанавливают после обстрелов. А еще у нас появились тигренок и три львенка — из зоопарка в Херсонской области.

ЛИШЬ ФАКТЫ

  • История

С детства Геннадий Кряжев собирал дома мелких животных, голубей, они жили в хозяйственных пристройках. Позже, в 1990-е годы, Геннадий решил открыть собственный зоопарк. У него было свое поле, на котором он хотел посадить картофель. Эту землю он и решил использовать.

  • Бурый в подарок

Один знакомый Геннадия, любитель экзотики, подарил ему бурого медвежонка — прямо к открытию зоопарка. Позже учреждению отдали и гималайского медведя, из цирка. Бурую медведицу по кличке Дашка зоопарку подарил один из бывших президентов Украины Виктор Янукович.

  • Звери

Площадь зоопарка в селе Придорожном — около двух гектаров. Там живут примерно 22 тысячи животных. Одних только голубей — более десяти тысяч. Это любимые птицы Геннадия Кряжева.

Реет флаг, подрастают львята: что пережил донбасский зоопарк за восемь лет военных действий Фото: Ольга Кувыкина

И медведицы вновь танцуют!

Возвращается к привычной жизни и мариупольский зоопарк. Его директор Савелий Вашура рассказал «Вечерке» о том, как помогают зоопарку.

Он находится в самом центре Мариуполя. Этой весной зоопарк пострадал от обстрелов. Среди погибших: пять верблюдов, три ламы, четыре страуса и совсем юный леопард.

— Я все время оставался рядом с животными. Они мне как дети, все рождались у меня на руках, — рассказал Савелий Вашура. — Я тогда так думал: погибнут они — погибну и я.

К счастью, большинство животных все же пережили боевые действия. Среди них, в том числе лемуры, сервалы, белые львы и бурые медведи. У некоторых семейств уже появилось потомство.

Теперь свободный Мариуполь возвращается к прежнему ритму жизни.

— Говорю сейчас с вами по телефону, а слышите рык? Тут медведица танцует в вольере, — смеется Вашура. — Это у них весна, пора любви. Видимо, скоро ждать очередного пополнения.

Всего в мариупольском зоопарке 16 медведей. Немало и других хищников. Львов — 20 особей! В общей сложности все хищники съедают 300 килограммов говядины и курицы в день.

— Нам присылают гуманитарные грузы, но все быстро заканчивается, — говорит Савелий. — Работают генераторы, которые охлаждают мясо — на них уходит много топлива и солярки. Сложно, но держимся.

Мариупольскому зоопарку всегда нужны генераторы — там нет света. А еще медикаменты и стройматериалы.

— Волонтеры объявили сбор средств, — рассказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. — На собранные деньги планируем закупку рефрижераторов. Помимо прочего, нужна еда. На содержание зоопарка уходит 500 тысяч рублей в месяц.

И по прогнозам, в ближайший год он не будет приносить прибыли. Но мы против, чтобы животных раздавали. Приложим все усилия для того, чтобы они остались здесь. Несмотря на сложности, в зоопарке очень рады посетителям. 1 июня организуют бесплатное посещение для детей.

Помочь мариупольскому зоопарку могут и жители столицы. В Московском зоопарке в апреле появился пункт сбора помощи для зоопарков ЛДНР. Он работает ежедневно в часы работы Московского зоопарка — c 9:00 до 20:00 — по адресу: ул. Большая Грузинская, 9.

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