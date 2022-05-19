Как помочь детям пережить развод родителей

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С начала года более 600 семей обратились в столичные семейные центры с вопросом о том, как при разводе сохранить отношения каждого родителя с ребенком. Бывают моменты, когда самые близкие люди перестают друг друга слышать. Ссоры и обиды усугубляют ситуацию. В некоторых случаях развод становится единственным выходом. О том, как помочь ребенку перенести этот непростой период, «Вечерней Москве» рассказала психолог семейного центра «Измайлово» Марина Евтушенко.

В семейный центр обратилась Мария, мама 10-летнего Никиты. После нескольких лет ссор и выяснения отношений с мужем она решила подать на развод.

— Я уже не помню, когда мы с супругом в последний раз ужинали вместе, ходили на свидание или просто разговаривали по душам. Он постоянно упрекает меня, говорит, что мало времени уделяю семье. Мне действительно приходится много работать, потому что мужа уволили, а новое место он и не пытается искать. Финансовые трудности вынуждают меня совмещать три работы. Сейчас сын уже в четвертом классе. Он видит, в каких отношениях мы находимся. Боюсь, что наш развод негативно скажется на его эмоциональном состоянии, — рассказывает специалисту Мария.

На семейной консультации с психологом выяснилось, что Никита считает себя виноватым в разладе между родителями и тяжело переживает их расставание. Мальчику кажется, что папа его больше не любит.

— Зачастую ребенок винит себя в разводе родителей. Он задается вопросами: что я сделал не так и почему мама и папа больше не хотят быть вместе? Объясните, что ваше отношение к нему не изменилось, — говорит психолог.

Проведя комплексную работу с семьей, психолог пришла к выводу, что внимание Никиты необходимо переключить, увлечь его каким-то новым занятием. Мария вспомнила, что сын давно хочет участвовать в спектаклях, и записала его в театральную студию при семейном центре. Результат не заставил себя ждать — уже спустя пару занятий мальчик начал раскрывать актерский талант, а руководители студии высоко оценили его способности. Благодаря работе со специалистом женщине удалось сгладить влияние долговременной психологической травмы на свою жизнь. Мария нашла в себе ресурсы, чтобы помочь сыну перенести развод родителей.

Учимся договариваться

Чтобы минимизировать негативные последствия развода, родителям рекомендуется составить мировое соглашение по вопросам общения с ребенком, которое в зависимости от его возраста может меняться. Помочь в этом могут медиаторы семейных центров.

Медиация бережет психику детей. Конфликт между родителями становится стрессом для ребенка. Медиация помогает минимизировать и сам конфликт, и негативные переживания. Обратившись к специалистам, легче сохранить такие отношения между супругами, которые помогут достойно пройти развод и остаться хорошими родителями. С помощью медиатора каждая из сторон в равной степени может выразить свою позицию и интересы, а также предложить варианты решения спора. Процедура дает возможность определить порядок общения с ребенком, а также меру участия каждого родителя в его воспитании.

— Вопрос общения с родителем, живущим отдельно, решается индивидуально и зависит от возраста ребенка. Старайтесь вести себя уважительно по отношению к бывшему супругу. Важно помнить, что у ребенка два родителя, и для него они равнозначны, — рассказывает психолог.

Советы родителям

Приняв решение о разводе, говорите детям правду. Перед тем как разъехаться, скажите об этом ребенку, например, так: «Мы остаемся твоими родителями и продолжаем тебя любить, но жить вместе больше не можем».

Не настраивайте детей против второго родителя — это может травмировать, отразиться на их психологическом здоровье.

Старайтесь слушать и слышать ребенка. Попытайтесь понять, что именно его беспокоит, и бережно обсудите эту проблему. Помните, что в период развода родителей дети крайне уязвимы.

Проявляйте сочувствие и поддержку. В ситуации, когда привычный мир внезапно изменился, вы должны стать опорой для ребенка.

Показывайте детям свою любовь. Больше обнимайте, не забывайте хвалить ребенка, устраивайте совместные ужины.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций поддержки семьи и детства: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Они предоставляют поддержку семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую поддержку и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения; межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации; проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.