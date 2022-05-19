Город поднимает планку: для проектируемых объектов образования разработали московский стандарт

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на презентации новых рекомендаций по формированию архитектурно-художественного облика объектов образования / Фото: Пресс-служба ГБУ Мосстрой информ

18 мая состоялась презентация новых рекомендаций по формированию архитектурно-художественного облика столичных объектов образования и инженерной инфраструктуры. Фактически создается новый московский стандарт.

Рекомендации для объектов образования и инженерной инфраструктуры, которые массово строятся в Москве, — это, по сути, продолжение уже сложившейся в городе практики. Начиналась она со стандартизации информационных конструкций, разработки стандарта летних кафе.

Одна из важнейших вех — принятие в 2015 году постановления правительства Москвы № 305-ПП «Об утверждении требований к архитектурно-градостроительным решениям многоквартирных жилых зданий, проектирование и строительство которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы». Приняв это постановление, власти города на законодательном уровне отказались от строительства однообразных безликих жилых панелек.

Программа реновации жилого фонда в Москве реализуется также в соответствии с определенным стандартом. Введен в городе и новый стандарт поликлиник, который, помимо функциональной части, затрагивает аспекты архитектуры и дизайна. Результатом этой работы стал определенный дизайн-код столицы, благодаря которому город выглядит опрятно и логично с точки зрения вкуса.

Новым этапом стали разработанные Москомархитектурой совместно с архитектурными бюро рекомендации для объектов образования и инженерной инфраструктуры. Заместитель начальника управления Архитектурного совета Москомархитектуры Сергей Глубокин подчеркивает, что эти рекомендации должны заново напомнить проектировщикам базовые правила, при этом не загоняя их в жесткие рамки.

— Рекомендации разработаны не для того, чтобы проектировщики не могли экспериментировать, а чтобы у любого эксперимента были свои границы. Запрета на какие-то цвета, например, у нас нет. Но есть описание того, какой должна быть цветовая композиция, — пояснил Глубокин.

Базовая идея, заключенная в рекомендациях, — не допустить падения качества строительства объектов ниже определенной планки. При этом в Москомархитектуре подчеркивают, что рекомендации не «вторгаются» в планировочные решения, которые «заказывают» профильные структуры и будущие эксплуатанты. Более того, требования к планировке прописаны в существующих нормативах. Их даже можно назвать «каталогом часто совершаемых ошибок» с точки зрения применения материалов, использования цветовых и композиционных решений, выбора формата освещения и так далее.

— Мы рассматриваем объект образования как некий комплекс — здание и территория. Зачастую на выходе эта связка пропадает, и результат получается не очень хороший, — отмечает начальник мастерской проектирования комплексного благоустройства Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры Дмитрий Садков.

Рекомендации затрагивают почти весь объем здания — от цоколя до крыши. Прописаны в них и способы размещения информационных элементов — названий, вывесок, варианты архитектурно-художественной подсветки фасадов. Отдельный раздел посвятили используемым материалам.

В основу предлагаемого архитектурного облика объектов инженерной инфраструктуры, к примеру, трансформаторных подстанций, легли легкие технологичные конструктивные решения. При их проектировании и строительстве рекомендуют использовать современные строительные материалы и сдержанный дизайн, деликатно встраивающий объекты в городскую среду.

Разработанные Москомархитектурой рекомендации по формированию архитектурно-художественного облика объектов образования и инженерной инфраструктуры находятся в общем доступе. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте Архсовета Москвы (www. archsovet.msk.ru). Более того, в техзадание на объекты будут интегрировать ссылки на рекомендации, чтобы исполнители могли получить самую полную информацию о том, что такое «московский стандарт».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Кузнецов, первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы:

— Мы в стандартах рекомендуем делать качественную, стильную, взвешенную архитектуру. Часто мы можем наблюдать попытки «нарисовать» школу или детский сад как объект, как бы понятный детям, — это в принципе ошибка. Дети не хуже взрослых чувствуют качество архитектуры и могут сказать, какой дом красивый, а какой некрасивый. Не надо учить детей быть детьми, они знают это без нас. Надо просто делать хорошую архитектуру, она интуитивно воспринимается как хорошая. Если условно Зимний дворец был бы школой, дети бы поняли, что это красивое здание, и для этого не нужно раскрашивать его бабочками.