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Символами метро стали люди

Геннадий Окороков

Сюжет: 

«Вечерке» – 100 лет
Общество
Символами метро стали люди
Начальник шахты № 10 участка метрополитена «Калужская площадь» — «Серпуховская площадь» Татьяна Федорова с главным инженером Афанасием Ботовым на стройке четвертой очереди метро / Фото: Леонид Доренский / ТАСС

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В среду, 15 мая 1940 года, «Вечерняя Москва» вместе со столицей отмечала первый юбилей столичного метрополитена — пять лет подземке. Этой дате тогда посвятили целую полосу.

По традиции о большом и радостном событии читатели узнали из первых рук. С корреспондентами «Вечерки» поговорил тогда начальник метрополитена Иван Новиков. Он напомнил читателям о том, как все начиналось:

«Вокруг было празднично. Москвичи с благоговением осматривали подземные дворцы, совершали экскурсии по новой трассе».

Но не только своей красотой успел прославить себя метрополитен. Были и другие важные показатели, о которых Иван Новиков говорил с гордостью:

«На советском метрополитене с первого дня его существования обеспечена полная безопасность движения, чего нет на заграничных».

Достигли этого за счет применения совершенной техники и подготовки кадров.

«Электрики ввели на подстанциях автоматику, заставили эскалаторы двигаться быстрее, первыми в СССР освоили ртутные выпрямители».

Не обошлось и без поздравления Лазаря Кагановича — главного куратора строительства подземки. Его называли отцом столичного метро. Именно поэтому с 1935 по 1955 год подземка носила имя Лазаря Кагановича. Поздравляя метро с юбилеем, он говорил:

«В качестве образца для всего пассажирского движения можно привести наш московский метрополитен, который работает образцово культурно. Надо признать, что и само население показывает в метро образцы культурного отношения к средствам передвижения», — цитировала газета его слова.

Среди юбилейных материалов были поздравления от метростроителя Татьяны Федоровой, уже ставшей к тому времени депутатом Верховного Совета. Она представляла советских женщин, работавших в метро. Юбилейную полосу украшало фото сотрудниц электродепо «Сокол». На читателей смотрели молодые лица техника С. Гликиной, машиниста Ф. Долгиной и слесаря Е. Яковлевой. Они были символом самого красивого в мире метро.

Постоянный автор «Вечерней Москвы» Владимир Рудный, который в начале 1940-х годов много писал о метрополитене, отметил в очерке на юбилейной полосе высочайшую точность работы подземки и профессионализм его сотрудников, упомянул инженера Окорокова, который днем, во время движения поездов, занимался проверкой системы автоматической остановки. Каждый день специалисту приходилось проходить до 15 километров. Благодаря ему поезда курсировали безукоризненно и безопасно для пассажиров.

КСТАТИ

На строительстве метро работал отец знаменитого режиссера Георгия Данелия — инженер Николай Данелия. Он участвовал в строительстве станции «Кировская», которая сегодня носит название «Чистые пруды». А потом и «Павелецкой» Замоскворецкой линии.

ЦИФРА

5 минут был интервал движения между первыми поездами метрополитена. Потом его сократили.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

К пятилетию метро коллектив Службы электроснабжения смонтировал установку телеуправления тяговых и понижающих подстанций. Теперь они могли управляться одним диспетчером.

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