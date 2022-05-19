Круглый стол: «Профессиональная подготовка современного журналиста: проблемы и перспективы»
Сюжет:Молодое перо
Участники: Сергей Журихин – проректор Университета Правительства Москвы, Евгений Левищенко – шеф редактор сайта «Вечерняя Москва», Елена Буланова - преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова, МИСИС, РГУТиС, основатель коммуникационного агентства, Лидия Малыгина – доктор филологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.