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Круглый стол: «Профессиональная подготовка современного журналиста: проблемы и перспективы»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Круглый стол: «Профессиональная подготовка современного журналиста: проблемы и перспективы»
Фото: Наталья Феоктистова/Вечерняя Москва

Круглый стол: «Профессиональная подготовка современного журналиста: проблемы и перспективы»

Участники: Сергей Журихин – проректор Университета Правительства Москвы, Евгений Левищенко – шеф редактор сайта «Вечерняя Москва», Елена Буланова - преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова, МИСИС, РГУТиС, основатель коммуникационного агентства, Лидия Малыгина – доктор филологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

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