Желаем знать, где поют соловьи

Фото: Рexels / Mehmet Turgut Kirkgoz

С 12 мая по 30 июня в Москве проходит акция по учету соловьев. 19 мая куратор акции — начальник отдела экологического просвещения и учета животных Дирекции природных территорий «Долина реки Сетунь» Николай Кудрявцев сообщил, что к ней уже присоединились пять москвичей.

По словам эксперта, соловьев учитывают по поющим самцам. Если птица «музицирует» в каком-то месте, то с большой вероятностью здесь и будет гнездиться пара.

— Соловьи строят свои гнезда на земле, — говорит Николай Кудрявцев. — Поэтому им нужны густые кусты, защищающие потомство от посторонних взглядов. А песня не только привлекает самок, но и как бы говорит другим самцам: «Этот куст уже занят».

Больше всего соловьев живет на природных территориях города: в различных лесопарках, заказниках. Им нравится селиться у воды. Много сладкоголосых в природном заказнике «Долина реки Сетунь», в Битцевском лесу, Измайловском лесопарке, в поймах Лихоборки и Яузы.

— Даже около Кремля живет несколько. Соловьи предпочитают полуоткрытые пространства и группы кустарников — особенно сирени. Еще лучше, если в этом месте редко появляются люди и домашние животные, — поделился Николай Кудрявцев.

Говоря о домашних животных, орнитолог отметил, что собак всегда следует держать на поводке, в том числе и для того, чтобы защитить фауну. Вы будете думать, что ваш питомец просто нюхает что-то в кустах, а он в это время может разорить чье-то гнездо.

В прошлом году благодаря акции по учету соловьев удалось обнаружить 175 пернатых.

— Нам особенно интересны сообщения о птицах, которые живут во дворах, — заявил Кудрявцев. — В 2019 году, например, нам писали о соловьях во дворе жилого дома по адресу: Кутузовский проспект, 5. Их также слышали в одном из дворов рядом с метро «Октябрьское Поле».

Сам Кудрявцев соловьев слушает каждый день.

— Я работаю на Озерной, 8. Недалеко от работы раздается пение двух самцов.

Специалист шутит, что он в принципе знает, кто поселился в каждом из кустов.

— Я всегда понимаю, кто поет, кто пролетает мимо. Многие знакомые удивляются, когда я восклицаю: «О, ястреб! О, снегири поют!» Люди даже не догадываются, что эти птицы есть в столице. Некоторые пернатые слишком скрытные и стараются не попадаться на глаза. Но весна — благодатное время для орнитолога. Даже самых незаметных птиц можно услышать. По дороге на работу я различаю голоса славки-мельничка, воробья, чечевицы, серой славки, мухоловки-пеструшки.

Кудрявцев признается, что он, как орнитолог, каждую природную территорию Москвы считает уникальным местом.

— Возьмите хоть заказник «Долина реки Сетунь», узкий и зажатый со всех сторон жилой и промышленной зонами. Когда ты внутри, не верится, что это городская территория. Особенно в мае, когда птицы поют и вокруг так зелено.

СПРАВКА

Для того чтобы участвовать в акции, необходимо знать, как поет соловей. Многие путают его с певчим дроздом, черным дроздом, зарянкой, славкой-черноголовкой, камышовками. Поищите в сети запись песни соловья, прослушайте ее несколько раз. Когда похожие трели вы услышите на улице, отметьте точку, где поет птица, на карте и скопируйте координаты. Их-то и надо будет прислать на почту setun_ oopt@mail.ru. Также во избежание ошибок надо отправить аудиозапись голоса птицы, которую вы приняли за соловья.