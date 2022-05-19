Ежегодная выставка вертолетной промышленности стартовала в Москве

Советник гендиректора компании — производителя гражданских беспилотных авиационных систем Александр Курников на выставке вертолетной промышленности / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

19 мая в Москве стартовала ежегодная выставка вертолетной промышленности HeliRassia 2022. Посетителям представили новые двигатели и беспилотники.

Советник гендиректора компании по разработке и производству гражданских беспилотных авиационных систем Александр Курников проводит обзорную экскурсию. Он приглашает взглянуть на новую разработку — беспилотное воздушное судно.

— Оно может поднять до 300 килограммов полезного груза. У беспилотника есть большое преимущество, ведь он поможет доставить все необходимое в труднодоступные районы России, — рассказывает Александр Курников. — А еще судно можно использовать для патрулирования лесополосы или участия в спасательных операциях.

Он добавляет, что вертолет может находиться в воздухе до пяти часов и развивать скорость до 200 километров в час. По словам Курникова, разработка на 95 процентов состоит из российских материалов, в скором времени планируется перейти полностью на независимое производство.

Помимо беспилотников вертолетного типа, на выставке показали и новые двигатели.

Важный вклад в их создание вносит московский производственный комплекс.

Его руководитель, Алексей Громов, отмечает, что на предприятии изготавливают коробку приводных агрегатов — важную часть для поддержки системы жизнеобеспечения как двигателя, так и вертолета в целом. А еще в этом году планируется расширить производство и увеличить количество продукции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Володина, директор выставки вертолетной промышленности:

— В этом году мы можем увидеть в экспозиции нашей международной выставки достижения более чем 60 отечественных компаний, в том числе разработки молодых талантливых инженеров и специалистов информационных технологий. Они готовы к вызовам времени и преодолению трудностей в новых реалиях. Например, к замене товаров иностранных поставщиков на российскую продукцию. Это единственная выставка в стране, где представлены лучшие достижения всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии.