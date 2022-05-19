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Огромный город как... дом отдыха

Дарья Завгородняя
Общество
Огромный город как... дом отдыха
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Книга «Зеленая Москва. Парки, скверы и сады столицы» будет полезна каждому, кто хочет провести лето в столице с чувством, с толком, с расстановкой.

Когда живешь в мегаполисе, теплый сезон пролетает как-то незаметно: вроде только что мечтал о свежей листве и травке — а на дворе уже ноябрь, слякоть, и опять полгода до весны. С досадой думаешь: да что ж такое, все лето на диване пролежал! Чтобы не пропустить бесценные впечатления, которые дарит нам короткий теплый сезон, очень полезно держать под рукой оптимальный каталог всех зеленых оазисов большого города. И такой каталог, великолепно составленный и иллюстрированный, мы находим в книге «Зеленая Москва».

Сюда вошли, например, новейшие парки, открытые в последние несколько лет. Не все они так громко нашумели в СМИ, как «Зарядье». Например, «Тюфелева роща», открытая на месте бывшего Завода имени Лихачева в 2018 году.

Легендарное место сегодня получило красивую новую жизнь, и хорошо, что книжка нам об этом напоминает. Есть у нас и «высокотехнологичные» парки, своеобразные «пансионаты одного дня», где можно утолить практически все досужие нужды: и погулять на природе, и посидеть на пляже, и позаниматься спортом, и поесть, и все, что душе угодно. Есть в книге и еще одна любопытная глава: парки Зеленограда и Новой Москвы, сравнительно недавно ставшие частью столицы. Не забыли авторы и «золотой фонд» московской ландшафтной архитектуры — парки-усадьбы.

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