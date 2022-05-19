Дороги, которые мы выбираем и строим

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Книга «МЦК//МЦД. Москва становится ближе», в центре которой история развития современного транспортного каркаса столицы, расскажет, как создавались эти «два сердца» города.

Альбомный формат нового издания позволяет максимально верно оценить масштаб Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Панорамные фотографии, схемы, инфографика — тут есть все для понимания грандиозности, продуманности и практической полезности проекта городской электрички. Книга демонстрирует ретроспективу появления МЦК и МЦД, а также дает описание станций двух диаметров с их фото.

Казалось бы, сложно рассказать о транспорте «зажигательно». Но у создателей альбома это получилось. Содержание изобилует цифрами, фактами и любопытными цитатами известных людей. Например, слова Виссариона Белинского: «Великое дело — железная дорога: широкий путь для цивилизации, просвещения и образованности» как нельзя лучше характеризуют пользу МЦК и МЦД для жителей столицы.

«Решение мэра столицы Сергея Семеновича Собянина развивать железнодорожную инфраструктуру города было очень верным, мы это отчетливо видим по эффекту от реализации этих мегапроектов... Запуск МЦК в 2016 году, по сути, дал пассажирам дополнительную кольцевую ветку метрополитена и повысил связность периферийных районов столицы.

Кроме того, реализация проекта решила вопрос транспортного обеспечения заброшенных промышленных зон и дала серьезный импульс их развитию. Маршруты МЦД также фактически выступают в роли новых линий метро и сопоставимы с подземкой по скорости и уровню комфорта», — говорится в приветственном слове к читателям заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.