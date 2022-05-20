Укус каких насекомых опасен для увеличенных губ

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Укус осы или пчелы может вызвать серьезную отечность и провисание губ у людей, в кожно-мышечных складках которых имеются гиалуроновая кислота или ботокс. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил пластический хирург Тигран Алексанян.

По словам специалиста, гиалуроновая кислота при воздействии токсина насекомого провоцирует сильную отечность, поэтому участки тела, в которых содержится препарат, могут вздуться до неестественных размеров:

— Конечно, губа не лопнет, но она сильно увеличится и провиснет. Дело в том, что при укусе пчелы выделяются пептиды, а гиалуроновая кислота в этот момент начинает притягивать много жидкости из организма, что и способствует деформированию и неестественному увеличению губ.

Зрелище это не самое приятное, по словам врача, кроме того, человек ощущает сильную боль. При возникновении такой ситуации необходимо сразу обращаться к терапевту. После того как отечность спадет, губы приобретают такую же форму, как и до укуса:

— Гиалуронка никуда не сползет, губы не убегут, все вернется на свое место, но именно процесс выздоровления может затянуться опять же из-за присутствия препарата.

Менее подвержены отечности те участки тела, где у пациентов, которых укусило насекомое, имеется ботокс.

— Такой реакции, как гиалуроновая кислота, ботокс не вызывает. То есть отечность может быть, но в таких же пределах, как у людей, в чьем организме нет подобных «наполнителей».

Врач добавил, что сегодня у многих женщин в губах имеются различные препараты, придающие более упругую и красивую форму этой части лица.

— Это на самом деле серьезная тема, потому что практически каждая вторая женщина делает себе уколы красоты. И о последствиях, возникающих при укусе насекомых, должны быть осведомлены.

Кроме того, если в организме имеется аллергическая реакция, тогда, помимо деформирования губ, может возникнуть анафилактический шок.

— При попадании в организм токсина у человека, имеющего аллергическую реакцию, на яд жалящего насекомого начинается выработка специфических антител. Отечность в этом случае может распространиться по всему телу, учащается сердцебиение. Если вовремя не вколоть адреналин или не принять антигистаминные препараты, то может наступить смерть, — предупредил эксперт.

В свою очередь профессиональный пчеловод Иван Горбачев отметил, что пик активности пчел и ос — это конец весны и начало лета.

— В этот период начинается активное размножение пчелиных семей. Они максимально агрессивны, если их побеспокоить. Максимальное количество укусов происходит в летний сезон, — отметил специалист.

Больше всего насекомые любят жалить именно верхние участки тела.

Кстати, самый опасный укус у шершней, а не у ос или пчел:

— Яд у шершней намного токсичнее, поэтому очень важно избегать мест обитания насекомых. Не нужно стоять на пути их пролета, лучше избегать мест, где они гнездятся.

Эксперт отметил, что при укусе сразу нескольких шершней человек может скончаться, не дождавшись помощи врача.

А из всех видов ос, по словам собеседника «ВМ», самым опасным считается пчелиный волк, поскольку именно его яд чаще всего вызывает сильнейшую аллергическую реакцию.