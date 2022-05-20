Выполненное практическое задание 10 медиа-класса ГАОУ «Школы №1518» по материалам лекции «Структура и информационное наполнение номера ежедневной газеты»
Сюжет:Молодое перо
Ученики 10 медиа-класса ГАОУ «Школы №1518» выполнили практическое задание по материалам лекции заместителя главного редактора газеты «Вечерняя Москва», шеф-редактора ежедневного делового выпуска Алексея Зернакова «Структура и информационное наполнение номера ежедневной газеты» и составили флэтплан издания «ПРОзож».
Целевая аудитория: читатели в возрасте 20 – 65 лет, интересующиеся проблемами здорового образа жизни.
Направленность издания: здоровый образ жизни: питание, режим дня и пр.
Предполагаемый состав редколлегии: главный редактор, заместитель главного редактора, шеф-редактор, 3 корреспондента, корректор, верстальщик, привлекаемые для комментариев специалисты (доктора) по ЗОЖ.