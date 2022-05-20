Топ-8 самых свежих скандальных разводов российских звезд

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Вот уже месяц длится судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд. На каждом заседании всплывают новые интересные, а порой шокирующие подробности жизни бывших супругов. Российские звездные пары тоже нередко оказываются в центре скандалов при бракоразводных процессах. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» представляют топ-8 самых свежих скандальных разводов звезд.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова

Российский эстрадный певец Григорий Лепс развелся с балериной Анной Шаплыковой в декабре 2021 года. Супруги состояли в браке в течение 20 лет. Артист признался, что его сердце свободно после развода и завоевать его будет очень сложно. Также он рассказал, что в женщинах больше всего ценит честность, доброту и порядочность.

Алишер Моргенштерн* и Дилара Зинатуллина

Популярная блогерша Дилара Зинатуллина объявила о разводе с рэпером Алишером Моргенштерном* в феврале этого года. Девушка заявила, что их брак не выдержал бытовой жизни и треснул по швам. До свадьбы, по словам девушки, их будни были полны страсти и азарта, а потом начались скука и рутина. Также Дилара заявила, что их вынужденный переезд в Дубай тоже не пошел им на пользу. Моргенштерн* воздержался от комментариев о подробностях разрыва с бывшей возлюбленной. В общей сложности брак звездной пары продлился чуть более полугода.

Амиран Сардаров и Мариам Тилляева

Блогер Амиран Сардаров объявил о разводе с внучкой первого президента Узбекистана Мариам Тилляевой в апреле. Пара была в браке ровно год. Блогер заявил, что благодарен Мариам, и заверил, что все самое лучшее у нее еще впереди. Причины развода до сих пор неизвестны. Для многих это стало шоком. Сардаров весь год демонстрировал супружескую идиллию в социальных сетях.

Гоар Аветисян и Сергей Григорян

Гоар Аветисян рассталась с мужем в прошлом году, но рассказала об этом только в январе. Аветисян заявила, что приняла решение о разводе, потому что Сергей не поддержал ее в сложный период после операции. Звездный визажист отметила, что благодарна бывшему супругу за главный смысл ее жизни — сына Гаспара.

Юлия Салибекова и Тигран Салибеков

Бывшая участница телепроекта «Дом−2» Юлия Салибекова подала на развод с Тиграном Салибековым в марте текущего года. Знаменитости были вместе 10 лет. Девушка рассказала в соцсетях, что терпела унижения от супруга и его родителей много лет. Мужчина признался, что делал все, чтобы сохранить семью, и очень переживает по поводу случившегося. У Юлии и Тиграна остались трое сыновей — Ролан, Эльдар и Баграт.

Евгения Добровольская и Дмитрий Мананников

Актриса Евгения Добровольская подала на развод с оператором Дмитрием Манниковым в начале февраля. Они были вместе около 15 лет. Артистка не комментирует разрыв, но отметила, что живет с детьми и для детей. У пары есть общая дочь Анастасия. Дмитрий же утверждает, что это эмоциональная вспышка, и надеется на их примирение.

Михаил Литвин и Юлия Бичан

Несколько месяцев назад Михаил Литвин сделал предложение руки и сердца своей девушке Юлии Бичан. Однако поклонники пары уверены, что они больше не вместе и свадьбы не будет. Девушка публикует фото без помолвочного кольца и отказывается говорить про возлюбленного. Литвин не комментирует их отношения.

Олег Сирота и Пелагея Сирота

Сыровар Олег Сирота и его жена Пелагея неожиданно заявили о разводе после 11 лет брака в октябре прошлого года. Они объяснили, что не справились с семейной жизнью. Суд обязал фермера платить жене алименты. Пелагея будет воспитывать их четверых детей. После развода Олег похудел на 25 килограммов.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.