Как работают павильоны «Здоровая Москва»

Москвичка Фатима Джиоева прошла диспансеризацию в павильоне «Здоровая Москва», расположенном в городском Парке Горького, и получила рекомендации специалистов / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Павильоны «Здоровая Москва» вновь открылись в столичных зонах и скверах по всему городу. Какие обследования можно найти в них в этом году, выяснила «Вечерка».

В городе заработали павильоны «Здоровая Москва». Старт проекту в парке «Ходынское поле» дал мэр города Сергей Собянин.

— В этом году их 46. В них можно пройти диспансеризацию, комплексно сдать анализы, — отметил он, добавив, что павильоны работают без перерывов и выходных с 8 до 20 часов.

Уже в первые рабочие дни сотни жителей столицы посетили павильоны. Выбор в их пользу очевиден — здесь можно пройти комплексное обследование организма всего за час. И не нужно заранее записываться на прием. С собой необходимо принести лишь паспорт и московский полис ОМС. Проверить состояние здоровья может каждый совершеннолетний москвич.

— В этом сезоне мы делаем акцент на контроле за состоянием тех, кто переболел ковидом, — таких людей в Москве уже более 2,5 миллиона. Помимо основной проверки здоровья, для них будет доступен целый ряд дополнительных исследований. При этом программа становится еще более персонифицированной. Москвичи, перенесшие COVID-19, получат письма и СМС с опросом, направленным на выявление рисков нарушения не только физического, но и эмоционального здоровья, — рассказал Андрей Старшинин, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы.

Горожане смогут воспользоваться расширенной программой обследований, которая направлена на выявление сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований, а также заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Дополнительно для переболевших ковидом выполнят такие исследования, как спирометрия, которая позволит оценить функциональное состояние дыхательной системы, биохимический анализ крови по семи показателям, среди которых, например, выявление уровня С-реактивного белка как признака сохраняющейся воспалительной реакции после перенесенного коронавируса. Также пациентам определят уровень креатинина с целью выявления заболеваний почек.

— Важный показатель — определение концентрации Д-димера в крови для выявления риска тромбозов. Он выполняется по показаниям, — уточнили в Департаменте здравоохранения.

— Все исследования, которые включены в чекапы, позволяют комплексно оценить состояние здоровья конкретного пациента и дать ему нужные рекомендации. Кроме того, программа чекапов позволяет при наличии отклонений тут же направить пациента на необходимые именно ему дополнительные исследования, часть из которых возможно пройти непосредственно в павильоне, а часть — по направлению в медицинской организации, — рассказала Татьяна Елагина, руководитель Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы.

Если по результатам обследования у посетителя павильона выявят какие-то отклонения, за его состоянием будет наблюдать врач телемедицинского центра. При необходимости он назначит дополнительные исследования и консультации врачей-специалистов.

СПРАВКА

В Все павильоны подключены к системе ЕМИАС. Благодаря этому информация о результатах анализов и обследований автоматически появляется в электронной медицинской карте.