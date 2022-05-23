Едины вопреки всему: антироссийские санкции и оголтелость западной русофобии делают нас сильнее

Участники митинга в поддержку Вооруженных сил Российской Федерации в Чистяковской роще Краснодара / Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что у западных стран не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. В условиях чудовищной русофобии, стремительно развивающейся в Европе, граждане России как никогда проявляют сплоченность. По мнению экспертов, беспрецедентный подъем патриотизма говорит о небывалой консолидации россиян, которая и в дальнейшем будет продолжать укрепляться.

Концентрат или, как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, квинтэссенция ненависти ко всему, что связано с Россией, в некоторых западных странах буквально зашкаливает. Недавнее заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости уничтожить «русский мир», объединяющий миллионы людей разных национальностей, стало еще одним доказательством, что там, на Западе, утрачены какие-либо морально-нравственные ценности и ориентиры. У нас они есть. Может, оттого и теряются аналитики недружественных стран в догадках, почему ни давление беспрецедентных санкций, ни агрессивная информационная война не достигают цели — разобщить российское общество. Напротив, россияне все активнее поддерживают главу государства и задачи специальной военной операции на Украине. И испытывают при этом очень яркие эмоции патриотической волны — гордость, любовь к Отчизне и веру в ее будущее.

Феномен сплочения

Результаты социологических опросов, проведенных в последнее время Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), говорят сами за себя. «Мы должны жить по своим правилам, не оглядываясь на Запад» — уверенно заявляют 89 процентов граждан нашей страны. То есть мы хотим не только уважать себя, но и развиваться по уникальному, значимому для нас сценарию. А сильнее наше государство делает его многонациональность, отмечают 70 процентов опрошенных.

В необходимости консолидации на фоне западных санкций сегодня не сомневается 81 процент россиян. По словам руководителя практики политического анализа ВЦИОМа Михаила Мамонова, в ответах респондентов заметны бесспорный эмоционально-позитивный подъем и понимание того, что происходит. Так, 76 процентов граждан уверены, что ценности России сильно отличаются от ценностей западного мира. 73 процента считают западную модель неприменимой для нашего общества, которое, по мнению большинства, более справедливо. При этом 69 процентов россиян понимают, что Запад проводит недружелюбную политику против России.

— Самосознание играет очень важную роль, — подчеркнул Михаил Мамонов на прошедшем недавно круглом столе «Феномен сплочения российского общества», проведенном Экспертным институтом социальных исследований. — Понимание возникших угроз — серьезный фактор народной консолидации. Кстати, экономическая угроза страшит россиян меньше всего, о ней говорят лишь 25 процентов. Большинство считает, что введенные против страны санкции скорее оздоровят экономику, чем разрушат ее. Угроза военная беспокоит 40 процентов. А больше всего граждан страны сегодня волнуют так называемые культурные угрозы, те, которые могут навредить нашим традиционным нравственным ценностям. И вполне естественно в обществе возникает желание их защитить. Так что разговор о консолидации сегодня — это не столько экспертный анализ, сколько вопрос ожиданий населения. В понятие «общественное сплочение» россияне вкладывают особый смысл — народное единство сегодня необходимо ради развития нашей страны.

По мнению политолога Александра Рудакова, причины высокого уровня сплоченности граждан страны базируются на давно сформировавшихся в нашем обществе запросах: на защиту суверенитета, соотечественников, поддержку базовых общенациональных ценностей, справедливый миропорядок и солидарное развитие. Действительно, у нас не принято бросать своих. А в Донбассе проживают сотни тысяч российских граждан, и большинство из них представители русского народа.

— Защита суверенитета тоже вполне понятна: важная черта нашего национального характера — нарастание сплоченности по мере усиления давления на страну, — отмечает политолог. — А давление ведется на Россию последние 20 лет очень активно, люди это видят. И вместо того чтобы деморализовать население, действия, направленные на дискриминацию страны, урезание экономических возможностей, уменьшение нашего национального престижа, дают обратный результат. Понимаем мы и то, что нынешнее противостояние, которое США и их союзники, страны НАТО, ведут против России, обусловлено в очень значительной степени и конфликтом ценностей, то есть стремлением наших геополитических оппонентов заставить нас отказаться от наших ценностей и принять иные, которые ни исторически, ни культурно нам не близки.

По мнению эксперта, то, что государство встало на защиту соотечественников и отстаивает безопасность страны, очень важное условие для солидарного развития различных локальных цивилизаций — российской, индийской, китайской, исламского мира. Установить справедливый миропорядок необходимо, чтобы глобальное доминирование одной цивилизации не стало реальностью XXI века.

— Да, ситуация сложная: ожесточенные бои, невиданные до того санкции, экономическая агрессия — это та реальность, с которой столкнулась наша страна, — говорит Михаил Мамонов. — И сегодня сплоченность народа базируется не столько на эмоциях, сколько на убежденности в правильности и неизбежности выбран ного пути. Лет двадцать назад межнациональные отношения считались ахиллесовой пятой Российской Федерации. Западные аналитики называли Россию лоскутным одеялом, собранным из представителей различных национальных, религиозных и этнокультурных групп, имеющих разные интересы, представления о настоящем и будущем. Сейчас мы видим очень высокий уровень поддержки действий, направленных на защиту русского мира, в крупнейших национальных и религиозных общинах: на Северном Кавказе, в Чечне, Татарстане, Бурятии, Туве, Башкирии, Якутии… Поддержка русского мира, как той культурно-цивилизационной среды, в которой живет наш народ, воспринимается как общее дело всеми этническими группами страны. Это, конечно же, огромное достижение. Пришло понимание: мы нечто большее, чем просто страна, государство. Россия — это огромная цивилизация, в ней есть место всем народам, каждый из которых является его важной, неотъемлемой частью. Эти причины и обусловили уровень сплоченности российского общества сегодня.

По мнению политолога Александра Рудакова, это очень серьезный ресурс в условиях экономических санкций.

— Именно благодаря мощному единению народа возможно устойчивое, поступательное развитие страны на фоне агрессивных действий со стороны внешнего мира, — считает эксперт. — Ресурс огромный, но это большая ответственность. Если в девяностые годы говорили, что государство — это ночной сторож, потом — что собес, то сейчас на повестку дня вышла тема государства-героя.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Истоки патриотизма

К слову, чувство патриотизма у россиян сохраняется на высоком уровне в течение последних двадцати лет, утверждают социологи. Слова «единство», «консолидация», «сплочение» все чаще звучат в ответах участников различных опросов. Согласно данным мониторингового исследования, посвященного восприятию россиянами патриотизма и их мнению о наиболее значимых событиях современной России, представленного недавно ВЦИОМом, патриотами сегодня себя считают 92 процента граждан страны. В большей степени россияне связывают это понятие с любовью к родине и ответственностью своего вклада в ее процветание.

При этом в последнее время существенно выросло число тех, кто видит патриотизм в защите своей страны от любых нападок и обвинений. «Среди событий, которые произошли за последние десять-пятнадцать лет, чувство гордости у российских граждан вызывают присоединение Крыма и строительство Крымского моста (18 процентов), защита Донбасса и признание ЛНР и ДНР (18 процентов), достижения российских спортсменов вопреки выступлению под нейтральным флагом (8 процентов), по 5 процентов назвали гордость за внешнюю политику на фоне санкционного давления и экономический рост, импортозамещение», — уточняют авторы исследования.

— Сегодня мы имеем дело с устойчивой традицией, — комментирует исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. — Эффект сплочения народа в нашей истории наблюдается от Александра Невского до Великой Отечественной войны.

Например, известно, что перед Куликовской битвой Дмитрий Донской на битву с Мамаем собирал под свои знамена владимирцев, суздальцев, ростовцев. На битву пошли сообщества, а вернулись с поля боя русские люди. Произошло то самое сплочение, связанное с ратным подвигом. Элемент сплочения заложен в менталитете русских людей. Для нас государство не просто средство удовлетворения какихто потребностей, безопасность, благополучие, жизнеобеспечение. Государство — это наша самоидентификация, в которой огромную роль играет социокультурный контекст. Разрыв исторической преемственности для нас невозможен. Поэтому, конечно, сегодня консолидация востребована.

Патриотизм у нас в крови, соглашается историк Любовь Степа нова.

— Формирование патриотической идеи совпадет с возникновением Русского государства, — говорит она. — Идея патриотизма для нашего народа имеет важнейшее значение для духовной жизни, идеологии, политики, культуры, экономики. Русский народ во все времена, в трудные для страны исторические периоды проявлял благородные порывы, жертвенность во имя отчизны. Патриот в нашем понимании — это символ мужества, доблести и героизма. Как русский богатырь стоял насмерть за отца и брата, мать и жену, за родную землю, так и советский солдат бился с врагом до последней капли крови. Поэтому патриотизм — важнейшая составляющая русской идеи, неразрывно связанной с историей и традициями. Это та сила русского народа, которая способна объединить миллионы.

Согласен с этим и член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев, отметивший, что одним из самых ярких свидетельств народного единства в этом году стало рекордное число участников «Бессмертного полка».

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Правильное воспитание

Конечно, сохранение традиций и морально-нравственных ценностей невозможно без воспитания молодого поколения страны, во многом определяющего ее будущее. И сегодня, как утверждают эксперты, в обществе назрела острая необходимость обратить на этот аспект особое внимание.

— Противостоять геополитическим вызовам может только сплоченное общество, где большинство его членов разделяют общие цели и ценности, — говорит доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ им. М. В. Ломоносова Антонина Селезнева. — При этом нужно понимать, что молодое поколение много времени проводит в информационном пространстве, и именно через него происходит и влияние на молодежь. Молодое поколение оказалось под перекрестным огнем информационных войн, многие становятся жертвами, поскольку недостает критического мышления, навыков объективного анализа. Для молодых очень важны свобода, права человека, возможности для самореализации. Но при этом в их политическом и гражданском самосознании продолжают сохраняться традиционные ценности и установки, такие как патриотизм и справедливость.

Современные внешние вызовы сплотили российскую молодежь, у которой давно сформировалась потребность быть сопричастной к большому, национальному делу, значимым для страны процессам. Молодежь позитивно относится к своей стране, это показывают опросы разных социальных центров. И ей хочется гордиться своей страной. Но только исторические процессы и события не могут быть единственным объектом для этой гордости.

Молодым нужно что-то из сегодняшнего дня — события, действия, дела, участниками или свидетелями которых они станут. Сегодня крайне необходима идейно-смысловая подпитка системы ценностей, которая будет доведена до молодых людей такими способами трансляции, которые для нее доступны. C молодежью нужно работать, делать ее реально сопричастной к тем событиям, которые сейчас происходят. По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, в опросах молодежных фокус-групп заметен запрос на сплоченность.

— Респонденты говорят: «Мы хотим быть единым целым», — рассказывает он. — И потребность в консолидации сегодня проявляется независимо от возраста.

«Я горжусь, что у меня российский паспорт, что я живу в России, — написал один из молодых участников социологического исследования. — И кто бы там из других стран ни говорил, что русский — это отстой, никогда не откажусь, что я русский. Я горд действиями моей страны, тем, что мы никогда не сдаемся, идем до конца и хотим победить русофобию».

— У нас очень разная страна, и в многообразии наша сила, — считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. — Наши оппоненты сделали принципиальную ошибку, начав давить на 147 миллионов граждан великой страны. Это коснулось каждого из нас. Такая агрессия не может в нашем обществе не вызвать однозначную, единодушную реакцию. В итоге мир столкнулся с беспрецедентной патриотической мобилизацией россиян.

…Там, на Западе, нас не понять. В ответ на планы латвийских властей демонтировать памятник Освободителям Риги более полутора тысяч молодых людей возложили цветы к импровизированному монументу, установленному в рамках акции напротив посольства Латвии в Москве. Мы знаем, что такое совесть и великое историческое наследие. Да, наше общество многонационально и разнообразно, но каждый из нас понимает и объясняет это своим детям: под гнетом обстоятельств прогибаются одиночки, родства не помнящие. А общность людей, прочной стеной стоящая на принципах единых нравственных ценностей, выстоит вопреки всему.

ЦИТАТА

Петр Столыпин (1862-1911), русский политик, реформатор:

— Есть слова, выражающие чувства, от которых в течение столетий усиленно бились сердца русских людей. Слова эти: неуклонная приверженность к русским историческим началам.

ЦИФРА

92 процента граждан нашей страны считают себя патриотами.

ВАЖНО

Президент страны Владимир Путин назвал патриотизм ключевой основой государственности и одной из самых важных ценностей российского общества. Он подчеркнул, что любовь к родине проявляется в решающие для страны моменты. А сплоченность народа гарантирует, что Россия сможет достойно ответить на самые сложные вызовы современности.