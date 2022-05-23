Столичные бегуны ставят новые рекорды вместе с коллегами и детьми

Москвичка Елена Коломина приняла участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ», пробежав дистанцию в пять километров / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

22 мая в шестой раз прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В соревновании участвовали 85 регионов России и более 120 тысяч бегунов.

Только в столице зарегистрировалось около 15 тысяч человек. Каждый смог выбрать себе дистанцию по душе.

Так как это полумарафон, то максимум, который можно было пробежать, — 21,1 километра. Но для кого это было многовато, сделали дистанции в один, пять и десять километров.

Ранним утром все участники собрались на старт на Васильевском спуске. Для комфорта организаторы позаботились о раздевалках и камерах хранения.

Белые майки с логотипом забега надели 26 участников команды сети клиник Российских железных дорог. Перед забегом главное предварительно размяться. Об этом не понаслышке знает ведущий специалист Алексей Рассказчиков.

— Я работаю в медицинской организации и знаю, насколько важно поддерживать себя в хорошей спортивной форме, — рассказывает Алексей. — Чуть более года назад мы с другом решили заняться бегом, чтобы укрепить свой организм и стали вместе ходить на пробежки. И мне настолько это понравилось, что я решил начать участвовать в соревнованиях.

По словам Алексея Рассказчикова, марафоны и другие спортивные мероприятия стимулируют заниматься физкультурой. На счету медика это уже третий официальный забег, в который мужчина надеется улучшить свой результат.

— В прошлый раз я пробежал 21 километр за 1 час 50 минут. До результата победителя, конечно, далеко, но у меня все впереди, — уверен Алексей Рассказчиков.

А вот капитан команды медицинских специалистов Лариса Ткаченко бегает уже больше десяти лет, в том числе и на большие расстояния.

— Сначала было трудно, но когда открывается второе дыхание, то получаешь необыкновенный драйв, который ни с чем нельзя сравнить, — делится Лариса Ткаченко.

Но вот долгожданное объявление о сборе на старте. Звучит выстрел, и спортсмены начинают бежать по набережной.

А в это время готовятся москвичи, выбравшие более короткие дистанции. Среди них много семей с детьми.

— Я бегом занимаюсь со школы, — рассказывает Сергей Коловертных. — На забег я пришел с пятилетним и семилетним сыновьями. Они побегут километр, я — десять. Время пролетает незаметно. Вот уже финишируют те, кто бежал 21 километр.

Победителем среди мужчин стал Дмитрий Полянский со временем 1 час, 9 минут и 41 секунда. Он опередил своего соперника Илью Пунича почти на четыре секунды. А у женщин лидером стала Александра Бородинова с результатом в 1 час, 17 минут и 55 секунд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ксения Шойгу, руководитель оргкомитета полумарафона «Забег.рф»:

— По итогам марафона состоится традиционная битва за звание беговой столицы России. В 2017 и 2018 годах ею становилась Казань, в 2019-м — Владивосток, в 2020-м — Нижний Новгород, в 2021-м — Санкт-Петер бург. В этом году пока шесть претендентов. Беговая столица будет выбираться по трем критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников к общему населению города и средней скорости полумарафонцев. Город-победитель получает переходящий кубок, на котором выгравированы названия победителей прежних лет.