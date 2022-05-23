Гендерная граница стирается: что мотивирует мужчин и женщин работать

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Главная мотивация мужчин в работе — зарплата, а женщин чаще вдохновляет общение. Об этом говорят результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob. О том, действительно ли сильный пол больше заинтересован в деньгах и какая мотивация чаще встречается у представителей обоих полов, в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал PR-менеджер HeadHunter Александр Джабаров.

По его словам, самым главным мотивирующим фактором, независимо от пола, являются деньги. Также сотрудники делают упор на профессиональное обучение и соцпакет.

— По нашим данным, более популярным способом мотивации являются деньги. Этот вариант, независимо от пола, выбирают 90 процентов респондентов. Половина опрошенных предпочитает обучение за счет работодателя, а на третьем месте — социальный пакет, — рассказал эксперт.

Собеседник «ВМ» уверен, что деньги сильнее вдохновляют мужчин. Он заявил, что возраст сотрудника также играет большое значение в распределении мотиваций.

— Денежная мотивация больше важна для мужчин, а социальный пакет и возможность обучения за счет работодателя — больше женская история. Более того, есть существенные различия по возрасту сотрудников. Чем старше работник, тем для него важнее социальное обеспечение, льготы и премии, — заверил специалист.

Джабаров также развеял популярный миф о том, что женщинам платят меньше, чем мужчинам. Он рассказал, что финансовый разрыв намного меньше, чем принято считать. По данным исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ, женщинам платят на 28 процентов меньше.

— Все-таки 28 процентов — это слишком большая разница. По анализу вакансий, на которые приглашают мужчин и женщин, отличие в заработной плате составляет от 5 до 15 процентов. Несколько лет назад женщинам было практически невозможно устроиться на работу в некоторые отрасли, не говоря уже о том, чтобы занимать в них руководящие посты. Потом разрыв в зарплатах, например, у руководителей — представителей разных полов, действительно, имел колоссальные значения. Однако в наши дни мужчина и женщина — это полноправные игроки профессионального рынка. И ни о какой дискриминации по половому признаку не может идти и речи, — пояснил руководитель пресс-службы HeadHunter.

В последние годы женщины все чаще делают упор на свою карьеру. Они готовы усердно работать и добиваться успехов наравне с мужчинами, иногда даже превосходя их в карьерном плане. Эксперт рассказал, в каких направлениях женщины проявляют себя наиболее ярко как профессионалы своего дела.

— Действительно, есть такая тенденция в последние годы, что женщины более мотивированы на карьерный рост, чем мужчины. Я связываю такие перемены с тем, что, например, женщин в сфере информационных технологий становится все больше. Этот факт сильно влияет, так как в IT-сферу идут сильно мотивированные представительницы прекрасного пола. Та же тенденция характерна и для финансовой области, маркетинга, а также дизайна и других творческих профессий, — подытожил Джабаров.

Он уверен, что в современном мире женщины могут создать достойную конкуренцию в карьерном плане мужчинам и в некоторых случаях быть более мотивированными касательно результата.

Коуч Ольга Вырская считает, что в наши дни гендерная граница стирается. Нельзя разделять, какая мотивация более свойственна мужчинам или женщинам.

— Мотивация в работе индивидуальна у каждого человека, вне зависимости от пола. Уверена, что главный аспект профессионального стимула — это темперамент. Мой опыт работы с людьми это подтверждает. А говорить о том, что мужчин больше стимулируют деньги, а женщин атмосфера в коллективе, я не считаю правильным, — отметила Вырская.