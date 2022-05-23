В Москве стартовал Международный форум «Экология»

Участник XIII Международного форума «Экология» Сергей Явлюхин демонстрирует мобильную метеорологическую станцию, которую выпускает его компания. В дополнение к ней можно подключить газоанализатор, и тогда можно будет следить и за качеством воздуха / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

23 мая в Москве стартовал XIII Международный форум «Экология». По его итогам будут составлены рекомендации для всех ведомств и предприятий.

Устойчивое развитие городов опирается на крепкую экономику и хорошую экологию. Именно поэтому, как подчеркнул руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, решение экологических проблем «нельзя поставить на паузу». И в Москве все ключевые проекты в этой области будут реализованы.

— Это и реконструкция очистных сооружений сточных вод, и повышение энергоэффективности города, и раздельный сбор мусора, — уточнил глава ведомства. — Главный результат этих мероприятий — дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ.

Также в городе развивается электрический общественный транспорт: к 2030 году по дорогам будут курсировать экологически безопасные электробусы и трамваи. Еще один знаковый проект — реорганизация промзон.

— Достигать поставленные цели придется в изменившемся законодательном поле, — сказал Антон Кульбачевский.

Сейчас страна находится в особых экономических условиях. Для поддержки бизнеса приняты различные меры и послабления. В частности, до конца года введен полный мораторий на проверки, а внедрение эконормативов перенесено на два года. По мнению экспертов, представители бизнеса получили кредит доверия и должны использовать его с умом. Внедрение энергосберегающих технологий сократит затраты на производство. Минимизация отходов удешевит сырье.

— Прямая экономическая выгода может стать выгодой и для экологии, — подчеркнул Кульбаческий.

На форум приехали компании, которые готовы поделиться своими решениями с другими. Современное метеорологическое оборудование и комплекты для мониторинга окружающей среды делают в Казани.

Приборы отечественного производства пользуются спросом: их используют в своей работе научно-исследовательские институты, промышленные и другие предприятия. Уже есть заказ от московской компании, которая планирует построить четыре мусоросжигательных завода.

— К нашей метеостанции можно подключить газоанализатор, — демонстрирует приборы Сергей Явлюхин. — Он следит за качеством воздуха: измеряет уровень сероводорода, пыли и других загрязнителей.

Сделать мир чище обещает фирма из Санкт-Петербурга.

Она закупает у ресторанов, кафе и производств отработанное растительное масло и превращает его в основу для биодизельного топлива. Также она предлагает машины, которые из пищевых отходов делают полезный компост.

— Загружаете внутрь пять килограммов просроченных продуктов и через сутки получаете 500 граммов компоста, — показывает домашнюю версию прибора представитель компании Виктор Макушев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Валуев, депутат Госдумы, председатель общественного совета АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология»:

— Россия взяла на себя все экологические обязательства и в части законодательной сферы, и в части их реализации на деле, в том числе в рамках нацпроекта «Экология». Мы выработаем настоящий документ, который в последующие годы будет служить настольной книгой всем, для кого экология не пустой звук.