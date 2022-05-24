Столичный психолог рассказала о синдроме отложенной жизни

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У многих, наверное, есть история о новом красивом платье или костюме, которые висят на вешалках и ждут своего часа — выхода «в свет». Для особого случая в шкафу стоит посуда, в шкатулках лежат украшения — тоже на праздник. Но вот только особый случай никак не наступает, а вещи копятся, выходят из моды, ветшают. Почему жизни здесь и сейчас мы предпочитаем лишь фантазии о счастливом будущем, объяснила специалист Московской службы психологической помощи Елена Гайдученко.

Что вы привыкли откладывать на потом? Может быть, в планах покупка фитнес-карты, абонемента на посещение бассейна? Или никак не решитесь отправиться в отпуск, научиться играть на гитаре? Что еще оставили до лучших времен?

— Человеку может быть страшно от таких размышлений. Аргументом в пользу жизни на паузе бывает мысль о том, что еще успеется, а сейчас не время, нет лишних денег. Здесь важно взять паузу и проанализировать, насколько привычно ли для вас игнорировать свои желания. Как часто это делаете? Считаете ли свои чувства и потребности неважными, неуместными, ненужными? — отметила психолог.

Есть категория людей, для которых привычно многие решения откладывать на потом. Особенно если они касаются удовольствий. Такая ситуация может быть связана с категоричной идеей о постоянном отсутствии внутренних ресурсов (особенно в данный момент) либо с иллюзией, что вот-вот наступит время, когда заветных сил станет достаточно. Но жизнь происходит прямо сейчас, и, откладывая ее на потом, мы лишаем себя радости в настоящем. Следовательно, обедняем, обкрадываем себя в дне сегодняшнем.

— Новое и красивое человеку жалко использовать, поскольку, по его мнению, оно может испортиться, полинять, порваться, разбиться. Как будто эти предметы очень хрупкие и не способны выдержать контакта, они могут разрушиться, повредиться, сломаться. На формирование такого отношения к действительности мог повлиять детский опыт, когда взрослые ругали за порванные на горке штаны или лопнувший на футбольном поле мяч, — отметила специалист.

Воспоминания о наказаниях — не единственная и не главная причина «синдрома Плюшкина». Большое значение имеет окружение, в котором рос и формировался ребенок: какими были значимые взрослые и, конечно, родители. Возможно, что они оказались не такими надежными и стойкими, как хотелось бы: мама могла часто болеть, потому ребенок мог подумать, что ее нужно оберегать и ни в коем случае не огорчать. Папа мог оказаться подавленным и сломленным какими-то обстоятельствами мужчиной. Образ хрупких, легкоранимых, ненадежных, вечно всем недовольных взрослых создает у детей такую же картину мира: непрочного, легко ломающегося, такого, на который нельзя рассчитывать. Мира, который может легко разрушиться при взаимодействии с человеком, испортиться, не выдержать.

— Чтобы изменить такое представление о себе, необходимо получить опыт, где отношения были бы устойчивы, надежны, где действительности можно довериться. Это возможно, например, в работе с психологом. При установлении доверительного, устойчивого, желательно длительного терапевтического контакта постепенно начинает изменяться и сценарий диалога между человеком и миром. Настоящее разворачивается своей устойчивой стороной — надежной, которой можно доверять, в которой клиенту рады и его ждут. Тогда и потребность держать вещи в шкафу, в «безопасности», беречь их перестает быть такой острой. Возможно, со временем она исчезнет полностью, — добавила психолог.

Важно напоминать себе, что наше взаимодействие с вещами — это отражение нашего отношения с собой, миром и людьми. В таких случаях хорошо помогает осознанное расхламление: постепенно, шаг за шагом, прислушиваясь к себе, освобождать свое пространство для того, что действительно важно, дорого, ценно, приносит удовольствие. Для вещей, которыми можно регулярно пользоваться, не боясь и не сожалея, но получая от них радость.

Если самостоятельно не получается научиться быть в моменте и трудно перестать откладывать жизнь на потом, за консультацией можно обратиться к специалистам Московской службы психологической помощи. Бесплатная поддержка психолога доступна для каждого москвича в удобном для него формате. Услуги специалистов можно получить очно и дистанционно.

Подразделения службы есть во всех округах столицы. В течение календарного года любой москвич может бесплатно получить пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Единый справочный телефон: 8 (499) 173-09-09.

На регулярной основе проходят бесплатные тематические вебинары. Так, 26 мая в 19:30 пройдет онлайн-мероприятие «Как поддержать качество жизни». Психолог расскажет о таких периодах в жизни, когда мы чувствуем снижение настроения, хандру, упадок сил. Такие изменения могут происходить на телесном, эмоциональном уровнях и на уровне мышления. Участники встречи узнают о продуктивных шагах по преодолению этого состояния.

В случае когда требуется экстренная связь с психологом, можно позвонить на круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 — с городского телефона, 8 (495) 051 — с мобильного. Либо воспользоваться форумом или чатом психологической поддержки на сайте службы https://msph.ru/.