Школьники рассказали, как провести летние каникулы с пользой

Фото: pixabay.com

Учащиеся медиаклассов поделились опытом, как провести летние каникулы с пользой, чтобы и отдохнуть успеть и не потратить время впустую.

Глушко Елизавета, 10 класс, ГБОУ Школа № 950

Скоро наступает долгожданное лето. Но тут же у многих назревает вопрос: как провести каникулы с пользой?

Лето — прекрасное время для получения знаний в комфортном темпе. Именно поэтому летом я самостоятельно изучаю материал, нужный для экзаменов.

Но не все же время нужно заниматься учебой. В свое свободное от учения время я, например, много времени посвящаю рисованию и сбору миниатюрных моделей домов.

Но мне, как наверняка и многим, за год надоела городская рутина, именно поэтому в начале лета я уезжаю на дачу, чтобы провести время на природе.

Самое главное пробовать что-то новое и не тратить время впустую на постоянное лежание в кровати или на диване. Каждый может найти занятие по душе.

Егоров Данила, 10 класс, ГБОУ Школа № 950

Многие скажут: «Зачем составлять какие-то планы на лето, нужно просто веселиться и получать от времени удовольствие». На это все я могу вас с точностью сказать, что именно так и нужно поступать, но, если вы составите небольшой план: того, что хотите успеть за лето, хуже от этого не станет.

Из своего личного опыта могу посоветовать несколько вещей, с которых лучше начать планирование своих каникул. Самое главное – это выписать все, что вы хотите успеть сделать летом: прочитать книгу, сходить в поход или научиться петь. Дальше следует составить сам план. Расставьте все, что выписали в той последовательности, в какой хотели бы это выполнить. Затем определите к каждому пункту примерный промежуток времени, в который вы будете заниматься данным делом. Постарайтесь сильно себя не перегружать, ведь каникулы созданы, чтобы отдохнуть, а не устать.

Космачева Александра, 10 класс, ГБОУ Школа № 950

Меньше чем через две недели наступит любимая пора любого школьника – летние каникулы. Все уже строят планы на эти волшебные три месяца. На самом деле, лето – это маленькая жизнь, которую стоит провести так, чтобы она запомнилась надолго.

Летом нас окружает много новых людей, событий, эмоций… Такого заряда эндорфинов человек не получает ни в одно из других времен года. Однако лето предназначено не только для развлечений. 3 месяца каникул – прекрасная возможность реализовать все то, что долго откладывал.

Как же провести лето с пользой? Одним из лучших вариантов можно назвать устройство на работу, ведь так можно накопить денег на то, о чем мечтаешь. На своем примере могу доказать, что это правда возможно. Всю жизнь я мечтала о собаке, но купить ее не могла. Поэтому прошлым летом я пошла на работу. Накопив достаточную сумму, я купила щенка, о котором так долго мечтала.

Полина Перушкина, 10 класс, ГБОУ Школа № 1241

В каникулы мы тратим много времени впустую, поэтому самое важное – это заставлять себя что-нибудь делать. Например, мне нравится писать тексты, и я стараюсь придумывать хотя бы одно предложение в день. Так я постепенно развиваюсь. Но правило «маленьких шажков» можно применить не только в писательстве.

Летом как раз появляется много свободного времени, поэтому найдите полезное и интересное для себя занятие, и развивайтесь в этой сфере по чуть-чуть каждый день. Скоро вы заметите, как начнёте добиваться успехов. Главное – действуйте!

Екатерина Филиппова, ГБОУ Школа №1799

Для меня лето — это такое время года, когда можно попробовать себя в чём-то новом, открыть в себе уникальные таланты. Так, в прошлом году, я посветила свои летние каникулы участию во Всероссийском конкурсе «Большая Перемена». В рамках конкурса я не только прокачала свои навыки и знания, но и нашла огромное количество единомышленников. Летом этого года я сдаю ОГЭ, поэтому считаю, что необходимо грамотно распланировать своё время, чтобы ничего не упустить и успеть создать яркие воспоминания. Надеюсь, что эти летние каникулы будут не менее интересными и увлекательными!

Валентина Чаптыкова, ГБОУ Школа №1799

Конец мая, близится долгожданное солнечное лето. Как провести каникулы, совмещая приятное с полезным? Хочу поделиться своим личным опытом.

Если вы интересуетесь биологией, в частности медициной, то рекомендую вам записаться на летние курсы в «Школу юного хирурга» при РНИМУ им. Пирогова. На занятиях с преподавателями и доцентами университета у вас будет возможность расширить и углубить свои знания и навыки: при работе с хирургическими инструментами вас научат накладывать швы, покажут, как правильно делать сердечно-легочную реанимацию, вам объяснят, как определить группу крови, и многое другое. Вы не только приобретете новый опыт и знания, но и определитесь с будущей профессией.

Мария Славнова, 10 класс, ГБОУ Школа №1512

Каждый подросток с нетерпением ждёт лета, но как только оно подступает, не знает как провести его с пользой. Начинает строить великие планы, идущие в дальнейшем наперекосяк. Либо же просто решают не делать ничего. Я могу поделиться некоторыми советами и идеями по личному опыту.

Записывай оригинальные идеи, пришедшие спонтанно, в блокнот, ежедневник или просто заметки на телефоне. Это поможет облегчить выбор действий в свободный день. Если в грядущем году тебя ждет серьезная работа (экзамены к примеру) не откладывай подготовку к ним на последний день. Поставь себе задачу как-то понемногу готовиться. Можно составить себе график. Веселиться любит каждый, но культурное саморазвитие — в любом случае важно для каждого. Найди свой способ саморазвиваться в удовольствие. Можно прочитать книгу, съездить на выставку, разобраться в своих мыслях, находясь в месте окутанном комфортной атмосферой. Отдыхай и развлекайся. Придумай как доставить себе максимальную ментальную разгрузку. Мне очень нравятся поездки за город и походы.

Надеюсь, смогла тебе чем-то помочь. Желаю хороших каникул.

Зинзюк Валерия, 10 класс, ГБОУ Школа №1512

К ЕГЭ я готовлюсь исключительно в школе, так как весь материал для сдачи экзамена присутствует в школьной программе. При подготовке к ОГЭ я решила подтянуть свои знания по русскому языку, потому что весь материал, изучаемый на уроках мне было тяжело воспринимать по типичным причинам. Я приняла решение ходить в колледж на подготовительные курсы по русскому языку. Ходила я на них 1 раз в неделю. В конечном итоге экзамен я написала на максимальный балл.

Подытожим: дома я отдыхаю, занимаюсь своими делами, хобби и подготавливаю себя морально, а в школе я усердно готовлюсь к экзаменам.

Но все люди разные. Каждому нужно найти свою золотую середину.

Наумова Лена, 9 класс, ГБОУ Школа №1512

Провести каникулы с пользой задача не из лёгких: три месяца зачастую пролетают так незаметно, что и отдохнуть не успеваешь. Но если правильно спланировать свой день, можно успеть и знания подтянуть, и спортом заняться, и повеселиться неплохо. Свой вариант распорядка на каникулах я вырабатывала долго, но это того стоило. Утро начиналось с зарядки, потом были несколько часов в библиотеке, где я готовилась к экзаменам, а после обеда прогулки на свежем воздухе. Такое расписание помогало мне не тратить время впустую, но не превращало каникулы в рабочую рутину. А секрет был прост: рядом всегда были друзья! Стоило только заинтересовать их идеей и уговорить попробовать, и наш общий распорядок дня стал намного более насыщенным и интересным, да и знания подтянуть вместе и веселее, и легче, ведь каждый готов помочь друзьям.