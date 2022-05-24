Как увести мужчину из семьи

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Практически все любовницы мечтают об одном: выйти замуж за своего женатого возлюбленного. Семейный психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский рассказал «Вечерней Москве», какими методами обычно пользуются дамы, чтобы увести мужчину из семьи.

По его словам, у любовницы больше шансов увести мужчину из семьи, если в его взаимоотношениях с женой есть трудности, а дети уже выросли.

— Игра стоит свеч, если у мужчины взрослые дети. А также если в его семье действительно есть серьезные проблемы в отношениях с женой. Например, когда супруга сама изменяла мужчине или она алкоголичка, скандалистка, оскорбляет и обижает его. В таких случаях забрать мужчину себе можно очень легко, — рассказал эксперт.

Специалист заявил, что любовница должна придерживаться определенных правил и создать нужные условия, чтобы мотивировать несвободного возлюбленного уйти к ней.

— Безусловно, важно, чтобы мужчина сильно влюбился в любовницу. Главный секрет успеха — потерпеть длительный период времени, минимум два–три года. После этого практически со стопроцентной вероятностью можно увести мужчину из семьи. Обязательное условие — никаких скандалов в этот период времени! Не ставьте мужчине ультиматумы, что он должен к Новому году или к вашему дню рождения уйти от законной супруги. Они не работают, — отметил специалист.

Собеседник «ВМ» уверен, что единственная мотивация женатых мужчин, когда они начинают отношения с любовницами, — это секс. Именно качественные регулярные интимные отношения значительно упростят задуманное. Более того, любовница должна следить за своим внешним видом и не позволять себе расслабляться.

Зберовский рассказал, что любовница должна создать мужчине комфортные условия после его развода, чтобы удержать его рядом с собой. Он предупредил, что существуют некоторые условия, при которых мужчина может впасть в депрессию, заработать инсульт или даже мечтать о возвращении к бывшей жене.

— За 30 лет практики я сотни раз сталкивался с подобными историями ежедневно! Проблема в том, что увести женатого мужчину можно, но спустя несколько месяцев после его ухода из семьи. Если у него маленькие дети, жена не сделала ему ничего плохого и не причиняла боли, то мужчина испытывает мощнейший прилив депрессии. Он физиологически угасает через пару месяцев. Мужчина начинает болеть астмой, язвой желудка, экземой, страдать из-за панических атак и бессонницы, может пережить даже инсульт или инфаркт. Многие привыкли называть это сглазом или порчей. Однако это совершенно закономерные вещи. Любовница, если она увела мужчину, должна предложить ему комфортную совместную жизнь. Иначе он попытается вернуться к жене, — сказал специалист.

По словам психолога, такие уходы в большинстве случаев заканчиваются ничем. Любовница увела мужчину из семьи, но рядом с собой не смогла удержать. В итоге она сломает жизнь ему, его семье и себе тоже. Специалист советует хорошо подумать: а так ли сильно вам нужен этот мужчина, чтобы идти ради него на подобный риск.