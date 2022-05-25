Школы будущего. Уникальные образовательные объекты помогают реализовать потенциал учеников

Ученики школы-гиганта на проспекте Лихачева Дарья (справа), Александр и Екатерина Лукины на занятия опаздывать не любят / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В последние годы в условиях устойчивого демографического роста в столице была развернута масштабная программа по строительству образовательных учреждений. Городу удалось решить проблему с обеспечением маленьких москвичей учебными местами, но потребность в новых школах и детских садах остается. О том, какими будут современные образовательные учреждения и какая «начинка» будет ждать школьников и дошколят, рассказывает «Вечерняя Москва».

Равный доступ всех детей к качественному обучению, которое отвечает самым современным требованиям, является одним из приоритетных направлений правительства Москвы. Для достижения этой цели в городе строятся новые школы и дошкольные учреждения, причем очень важно, чтобы они находились в шаговой доступности. С 2011 года было построено более 400 таких зданий.

— В столице активно продолжается реализация программы по строительству новых образовательных учреждений, — рассказывает Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы. — Сегодня строятся порядка 30 школ и детских садов. С каждым годом подобное строительство становится масштабнее, а сами объекты получают большую площадь и количество мест.

Глава департамента отмечает, что в новых заведениях повышается удобство аудиторий, классов и актовых залов.

— В последние годы был сделан акцент на строительство современных образовательных зданий, отвечающих всем требованиям системы образования с учетом всех особенностей учебного процесса в зависимости от возраста учеников, — подчеркивает Загрутдинов. — Не забываем и про маломобильных граждан — уже при проектировании зданий предусматривается доступность для маломобильных групп населения. На школьных территориях оборудуем игровые площадки, площади для торжественных мероприятий и спортивные площадки, устанавливаем тренажеры.

По словам руководителя департамента, в планах на 2022–2024 годы строительство более полусотни новых современных школ и дошкольных образовательных учреждений (ДОУ).

Гигант возле дома

В числе введенных — целый ряд школ-гигантов большой вместимости. Например, в Некрасовке построили школу на 2100 мест, а в районе Левобережный появилась школа на 1900 мест.

Но по прежнему самой большой в Москве и, пожалуй, во всей стране остается школа на территории бывшего ЗИЛ на 2500 мест, которую открыли в 2020 году на проспекте Лихачева, 11, в районе Даниловский. Площадь школы — более 40 тысяч «квадратов». Здание спроектировано по европейской кампусной системе с учетом рекомендаций лучших директоров Москвы. Весь комплекс здания разделен на четыре блока: начальная школа, основная, старшая школа и культурно-спортивная зона. А для того, чтобы не потеряться в разнообразии учебных кабинетов, в холлах здания предусмотрели систему навигации, в том числе информационные киоски, как в торговых центрах.

Среди первых учеников, которые сели за парты новой школы — Саша, Даша и Катя Лукины. Ребята поделились своими впечатлениями об учебе в школе-гиганте.

— Я часто вспоминаю свой первый день в школе, — говорит Даша Лукина. — Она совершенно не похожа на нашу старую, и не только снаружи, но и внутри! Школа очень большая, белая, чистая, нет ни одного темного уголка. Можно сказать, даже воздушная. У меня в школе есть три любимых места, одно из них — это библиотека. Здесь очень уютно, есть столы, где мы после уроков можем сделать домашнее задание. А еще здесь панорамные окна — в библиотеке видно, как выходят и заходят в здание наши друзья, а с улицы можно наблюдать, как мы занимаемся. Еще одно интересное место — это учительская. В ней есть специальный зал для лекций. Например, недавно к нам в школу приходил главный архитектор Москвы, который рассказывал, как будет скоро выглядеть наш город и что планируют в Москве построить. Любимое место Саши Лукина — это «Кванториум».

— Здесь мы учимся программировать на «Питоне» и «Ардуино», делаем различные 3D-модели и еще занимаемся робототехникой, — рассказывает он.

Детский технопарк «Кванториум» можно назвать изюминкой новой школы. Здесь ученики могут углубленно изучать естественные и инженерные науки, получать навыки в технических отраслях.

После уроков ученики могут изучать лазерные технологии, прикладную космонавтику, исследовать наноматериалы, заниматься судостроением, микробиологией или построением виртуальной реальности.

— А я больше всего люблю наш театральный зал, — улыбается Катя Лукина. — В школе мы ставим спектакли, потом показываем и на сцене. Самое интересное — это то, что даже с дальних рядов зала видно то, что происходит на сцене — ряды расположены как в кинотеатре.

Проект школы-гиганта на 1150 мест в Некрасовке / Фото: Москомархитектура

Потоки малышей и старшеклассников разделят

Еще одна школа-гигант на 1200 мест появится в Ватутинках, в поселении Десеновское на территории Новой Москвы. Площадь здания школы составит почти 20 тысяч квадратных метров. Здание будет поделено на центральный пятиэтажный блок, длинный корпус переменной этажности и короткий четырехэтажный корпус. Для разделения потоков вестибюль поделят низкой перегородкой на две части: для младшей и для средней и старшей школ. Низкая высота перегородки позволит зрительно объединить пространство, избегая пересечения учащихся.

— В коротком четырехэтажном корпусе разместят IT-полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны: программирования, разработки устройств, обработки материалов, испытания устройств, моделирования, — рассказывает руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов. — В распоряжении учеников также будут кабинет музыки, мастерская акварельной живописи и рисунка, кружок шахмат и универсальный зал с возможностью проведения занятий по хореографии.

Трансформируемые перегородки экономят средства и время

Масштабный ввод дошкольных учреждений предусмотрен в этом году на юго-востоке Москвы. Как сообщили в столичном Департаменте строительства, четыре детских сада общей вместимостью 1150 мест построят в 13, 14 и 17-м кварталах Некрасовки, еще одно ДОУ на 200 мест появится в районе Южнопортовый в Дубровском проезде, 7.

Завершено строительство учебного корпуса на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест в районе Левобережный на улице Смольная, 61а.

— Объект образования введен в эксплуатацию, — отмечает руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов. — Вместе с соседней школой-гигантом на 1900 учеников № 158, которая открылась в прошлом году, город получит единый образовательный комплекс на 2450 мест, который станет одним из самых крупных в Москве.

В здании предусмотрены помещения для дошкольного отделения (с трех до шести лет); групп предшкольной подготовки (с шести до семи лет) и школьного отделения (первые классы).

Планировки помещений, расположенных на первом этаже, позволят при необходимости переоборудовать их для проведения занятий групп раннего возраста, а мобильные перегородки обеспечат трансформацию в единое образовательное пространство. Еще одно интересное решение — это актовый зал на 250 мест с трибуной-эстрадой, которая расположена смежно через трансформирующуюся перегородку со спортзалом.

Перегородка позволяет присоединять трибуну-эстраду либо к актовому залу, либо к спортивному залу, благодаря чему можно объединять помещения в единое пространство.

Строительство таких комбинированных учебных учреждений является универсальным решением проблемы строительства объектов образования в условиях плотной городской застройки: на небольшом участке земли могут появиться одновременно и детский сад, и начальная школа. Одно из преимуществ таких зданий — это простота переформирования начальной школы в дошкольное учреждение в зависимости от демографических потребностей.

Всю процедуру можно выполнить за летние каникулы без прохождения дополнительной экспертизы. Перепрофилирование учебного учреждения осуществляется за счет внутреннего переустройства и переоборудования помещений, причем на переделку здания из одного варианта в другой ориентировочно тратится менее 0,1 процента от общей стоимости строительства.

Так будет выглядеть многофункциональный учебный комплекс в Чертанове Северном / Фото: Департамент строительства

Планируем многофункциональность

Масштабные планы у Департамента строительства и на следующий год — планируется построить и ввести в эксплуатацию около двух десятков объектов образования в различных районах столицы. Так, еще одна школа-гигант на 1150 мест появится в Некрасовке.

Школу на 800 мест с дошкольным отделением на 150 мест построят в поселении Щаповское. В здании предусмотрены кабинеты для учеников начальных классов, трансформируемый IT-полигон, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, игровая с возможностью организации спальных мест, кабинет музыки и пения, мастерская акварельной живописи и рисунка, шахматный кружок, многофункциональный зрительный зал и спортивные залы.

Кроме этого, для учеников школы оборудуют учебный кабинет основ и принципов программирования, робокласс, инженерный лабораторно-исследовательский и медицинский комплексы, кабинет химии с лаборантской, многофункциональный библиотечный центр. В дошкольном отделении предусмотрены групповые ячейки со спальной зоной, многофункциональный физкультурный зал и кабинеты для развивающих занятий.

Детский сад на 140 мест построят для жителей ЖК «Царицыно» на 6-й Радиальной улице, владение 7.

— Работы по достройке жилого комплекса «Царицыно» продолжаются, однако уже заранее мы думаем об обеспечении новоселов социальной инфраструктурой, — отметил ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — Здание разместится на благоустроенной территории с комплексом спортивных и игровых площадок.

Детский сад на 125 мест и учебный корпус на 300 мест построят в районе Чертаново Северное, микрорайон ОПЖР .

Площадь здания учебного корпуса составит более пяти тысяч квадратных метров. В новом здании будут учиться 9–11-е классы. В здании ДОУ разместятся медицинский блок, групповые ячейки, кабинет для занятий музыкой, физкультурный зал и служебные помещения. Кроме того, предусмотрены кабинеты логопеда и психолога. В каждой групповой ячейке будут своя раздевалка, игровая, спальня, санузел и буфет.

Кстати, для экономии пространства в дошкольных образовательных учреждениях между помещениями игровой и спальни устанавливается раздвижная перегородка для возможности объединения их в единое пространство. Спальни оснащаются трехъярусными кроватями, которые располагаются вдоль стен, а на время сна выдвигаются.

ЦИФРА

20 тысяч «квадратов» составит площадь новой школы в Ватутинках.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

При строительстве учебных заведений акцент делается на возведение современных образовательных зданий — школ-гигантов, многофункциональных комплексов. Сегодня в столице строят порядка трех десятков школ и детских садов, а всего с 2011 года возвели более 400 образовательных учреждений шаговой доступности. Так, за прошлый год в Москве появилось более 50 новых школ и детских садов на более чем 20 тысяч учебных мест.

КСТАТИ

Строители передают городу новые школы и детские сады полностью укомплектованными. Монтируется необходимое интерактивное и мультимедийное оборудование, закупаются даже канцелярские товары, спортивный инвентарь, игрушки — словом все, что требуется для учебного процесса и всестороннего развития детей.