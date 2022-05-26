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Терапевт Лапа предупредила об опасности купленных в рук продуктов

Антон Махов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Терапевт Лапа предупредила об опасности купленных в рук продуктов
Фото: unsplash

Летом особую опасность представляют продукты, купленные с рук, так как через них можно заразиться рядом инфекций. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Георгиевна Лапа.

— Самые опасные болезни летом, которых мы больше всего боимся — это инфекции. Это распространение болезней через продажу с рук людьми уже больными, — сказала Лапа.

Летом хранение большинства продуктов затруднено, это касается фруктов, овощей и не только, заявила эксперт. Таким образом могут распространяться кишечные палочки, кокковые и грибковые инфекции. Особую опасность представляет плесень и гниль на продуктах, отметила врач.

— Самое серьезное, что может случиться, это попадание в пищу детей. Было столько случаев в прошлом году, когда в лагерях находили кишечную палочку в еде, — вспомнила эксперт.

Инфекции могут вызвать диарею и множество других неприятных последствий разной степени тяжести. Стоит всегда следить за тем, соблюдает ли санитарные нормы продавец, и запакован ли продукт. Открытое хранение и контакт с голыми руками при продаже на улице потенциально представляют опасность для здоровья, отметила врач.

Недавно стало известно, что эпидемия «неизвестной лихорадки» в Северной Корее быстро нарастает. Российские врачи рассказали, что это за заболевание, каковы его симптомы и есть ли опасность для России.

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